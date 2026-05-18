GO by NIPPON SERIES 長野 開催に伴う長野市長表敬訪問実施のお知らせ
左から じぇいそる氏、荻原健司長野市長、木原直哉プロ、矢倉賢一(代表取締役)
ポーカートーナメントブランド NIPPON SERIES は、大会シリーズ「GO by NIPPON SERIES」の長野大会「GO by NIPPON SERIES 長野」の開催に伴い、2026年5月18日（月）、長野市の荻原健司市長への表敬訪問を実施いたしました。
GO by NIPPON SERIES 長野 は、2026年5月21日（木）～5月24日（日）の日程で、JAアクティーホール（長野県長野市大字南長野北石堂町1177-3）にて開催される、長野県初の大型ポーカートーナメントです。
大会開催にあたり、NIPPON SERIES 代表の矢倉賢一、サミー株式会社契約プロポーカープレイヤー兼オーガナイザーのじぇいそる、エグゼクティブディレクターの木原直哉が、長野市の荻原健司市長を表敬訪問いたしました。
訪問では、GO by NIPPON SERIES が掲げる「地方創生」の考え方や、大会を通じた来訪者の増加、飲食・宿泊・交通など地域経済への波及効果について意見交換を行いました。
左から 荻原長野市長、じぇいそる氏、木原直哉プロ、矢倉賢一
<「GO by NIPPON SERIES」長野大会、長野県で初開催>
GO by NIPPON SERIES（以下 GO）は、地方都市や地域施設と連携し、地元と共に大会を運営していくことを目的としたポーカートーナメントシリーズです。
長野大会は、メインスポンサーであるサミー株式会社、森永製菓株式会社をはじめとするスポンサー企業の支援、ならびに長野県小諸市の複合施設「STTARACE小諸」を運営する株式会社Greve.tをはじめとするさまざまなスポンサー企業のご協力のもと開催予定です。
地元のプレーヤーに加え、全国および海外から訪れる参加者を受け入れることで、関係人口の創出や地域経済への波及を目指します。
また、深夜帯の長時間トーナメントを避けたスケジュール設計とし、参加者が長野市内で食事や観光に時間を使えるよう構成しています。これにより、飲食・交通・宿泊などの地域経済への波及効果も期待されます。
<長野の魅力とポーカー大会の融合>
長野市は、善光寺や戸隠など歴史と自然に恵まれた地域です。県内には小諸のワイナリーをはじめ、農産物・温泉・観光資源が豊富にあります。
GO by NIPPON SERIES では、地域との連携を重視し、参加者同士、また参加者と地元との交流が生まれる大会づくりを目指します。
<表敬訪問概要>
- 日時：2026年5月18日（月）
- 場所：長野市役所
- 訪問者：
- 矢倉賢一（代表）
- じぇいそる（サミー株式会社契約プロポーカープレイヤー／オーガナイザー）
- 木原直哉（エグゼクティブディレクター）
- 吉岡秀之（株式会社Greve.t 代表取締役）
- 対応：荻原健司 長野市長
<大会概要>
- 大会名：GO by NIPPON SERIES 長野
- 開催日程：2026年5月21日（木）～5月24日（日）
- 会場：JAアクティーホール（長野県長野市大字南長野北石堂町1177-3）
GO by NIPPON SERIES は、ポーカー大会を通じて地域とプレーヤーがつながる新たなイベントモデルとして、今後も全国各地での展開を目指してまいります。
【連絡先】
GO 運営事務局
メールアドレス：nippon.series.poker@gmail.com
一般社団法人Poker Nippon Series
【公式SNS】
X（旧Twitter）
https://x.com/_nippon_series
https://www.instagram.com/nippon_series
https://www.facebook.com/NipponSeries