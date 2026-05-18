TVアニメ『しゅごキャラ！』より「日奈森あむ」が、るかっぷシリーズフィギュアに登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『るかっぷ しゅごキャラ！ 日奈森あむ 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。

製品ページはこちら：

■るかっぷ しゅごキャラ！ 日奈森あむ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201760&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■るかっぷ しゅごキャラ！ 日奈森あむ 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：4,950円(税込)

□発売日：2026年10月下旬予定

□ブランド：メガハウス

【サイズ】全高約110mm

TVアニメ『しゅごキャラ！』より日奈森あむが『るかっぷシリーズ』に登場です！「るかっぷ」は「look up(見上げる)」を元にした造語で、あなたを見上げて見つめているような、可愛い仕草が特徴の人気フィギュアシリーズです。「見上げ＆おすわりポーズ」で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっています。首は可動で表情をつけることができます。

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■るかっぷ しゅごキャラ！ 日奈森あむ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201760&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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(C)PEACH‐PIT・講談社／エンブリオ捜索隊・テレビ東京

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)