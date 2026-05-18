高石あかりさん、朝ドラ後初の作品発表！エイベックス主催プロジェクトの短編映画を宮崎県新富町で全編撮影

一般財団法人 こゆ地域づくり推進機構

一般財団法人こゆ地域づくり推進機構（所在地：宮崎県児湯郡新富町、代表理事：岡本啓二、以下「こゆ財団」）は、宮崎市出身の俳優・高石あかりさんが主演を務める短編映画が新富町で撮影され、情報が公開されたことをお知らせいたします。

主演の高石あかりさんと、脚本・監督の山本英さん■発表は、こゆ財団主催「春のしんとみ芸術祭」にて

高石あかりさんは、2026年5月16日（土）に新富町で開催した「春のしんとみ芸術祭(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000611.000028395.html)」のトークショーに登壇されました。その会場にて、高石あかりさんが所属するエイベックス・マネジメント・エージェンシー株式会社（以下、エイベックス）より本件が正式に発表されました。

エイベックス社では、所属俳優を起用したプロジェクト「ACTORS STAND vol.2」として、担当マネージャーがプロデュースを務める短編映画企画が始動しています。この度、第3弾として主演を高石あかりさん、脚本・監督は映画『熱のあとに』を手掛けた山本英さんが務めておられます。

新富町による全面バックアップのもと、既に撮影はクランクアップ。高石あかりさんと山本監督が登壇した「春のしんとみ芸術祭」では、撮影を振り返りながらのトークが繰り広げられました。

5/16「春のしんとみ芸術祭」トークショー後に来場者と記念撮影。左から山本英監督、高石あかりさん、小嶋崇嗣新富町長、プロデューサー藤澤さしみ■エイベックス社主催プロジェクト「ACTORS STAND」とは

「ACTORS STAND （読み：アクターズスタンド）」とは、「エイベックスの俳優陣が集う場」として、若手俳優を中心に演技経験を積んでいくための機会を自社で創出し、俳優とクリエイター人の橋渡しとなることを目的に創設されたプロジェクトです。vol.1では、所属俳優をキャストに、“鬼才”として名を馳せる大野大輔氏が演出と脚本を努めた『無垢ども』が上演されています。

担当マネージャーがプロデュースを務めるvol.2では第1弾、第2弾企画がすでに発表されており、続く第3弾が今回の企画となります。

⚫︎「ACTORS STAND vol.2」第3弾 概要

主演：高石あかり

監督：山本英

上映：2027年秋頃 イベントでの上映を予定

主催：エイベックス・マネジメント・エージェンシー株式会社

※映画タイトルは未発表

※詳細は、エイベックス社より発表されたプレスリリースを下記よりご覧ください。

avex portal :https://avexnet.jp/news/1033557■今後の展望：「つくる人」を生み出すまちづくりプロジェクト「MIRISE（ミライズ）」をさらに加速

「春のしんとみ芸術祭」は、こゆ財団が指定管理者となった新富町文化会館「ルピナスみらい劇場」のリニューアル後初のイベントでした。劇場を拠点に「つくる人」を生み出すまちづくりプロジェクト「MIRISE」は、「年間30プロジェクト・100作品・創造人口1000人の創出」の目標達成に向けて、さまざまな企画と実践を重ねてまいります。

▶︎MIRISEとは：年間“創造人口 1000人”輩出へ。宮崎県新富町で劇場を起点に「つくる人」を生み出す新プロジェクト始動(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000594.000028395.html)

＜企画事例＞

・新富ひょうげんの学校(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000598.000028395.html)：【1回目】4月17日～19日開催、【2回目】9月開催予定

※1回目の開催レポートはこちら(https://koyu.miyazaki.jp/12124/)

・春のしんとみ芸術祭：5月16日開催

・脱出ゲーム型イベント「ホーンテッドしんとみ ～文化会館の謎に迫れ～」：6月7日(日)開催予定

■ 一般財団法人こゆ地域づくり推進機構（こゆ財団）とは

2017年4月、宮崎県新富町により設立された地域商社です。1粒1,000円の「新富ライチ」ブランディングやふるさと納税事業、起業家育成などに取り組んでいます。人口1万5,000人のまちで、ふるさと納税寄附額は設立以来9年間で累計150億円に達しました。地域おこし協力隊を含む移住者が町に溶け込み、新たな挑戦が次々と生まれる「チャレンジが循環するまちづくり」を推進しています。

ふるさと納税による寄附をもとに、その一部を地域へ再投資し、町の資源や遊休資産の活用を通じた価値創出にも取り組んでいます。人と地域の可能性を重ねながら、持続的に価値が生まれる仕組みづくりを目指しています。

＜受賞・選定歴＞

・2018年 内閣官房「地方創生優良事例」に選定

・2020年 「新富ライチ」が2020年度グッドデザイン賞に選出

・2022年 令和3年度総務省ふるさとづくり大賞で「団体表彰」受賞

【本件に関するお問い合わせ先】

一般財団法人こゆ地域づくり推進機構（こゆ財団）

MIRISEプロジェクト事務局（担当：有賀）

電話：0983-32-1082 / メール：info@koyu.miyazaki.jp