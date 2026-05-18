アクセルマーク、トータルビューティーケアブランド『≒4.7（ニアリーフォーセブン）』から角栓崩壊クレンジングオイルを新発売

アクセルマーク株式会社

アクセルマーク株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：松川 裕史、証券コード：3624、以下「当社」）は、2025年10月29日に当社の100％子会社であるアクセルメディカ株式会社を通じ、トータルビューティーケアブランド『≒4.7（ニアリーフォーセブン）』をローンチいたしました。

この度、2026年5月18日に待望の第三弾製品「ポアブライグオイル」をリリースし、同日より公式オンラインストア（https://nearly47.jp(https://nearly47.jp)）にて販売を開始いたします。

公式オンラインストア https://nearly47.jp

■ 角栓構造に着目・角栓ケアの常識を変えたクレンジングオイル

“崩壊して、溜めさせない。” 角栓づまりも、黒ずみ(※1)も、リセットします。

ポアブライトディープクレンジングオイルは、毛穴悩みのすべての原因をケアすることを目指し、「TEA（トリエタノールアミン）(※2)」配合処方設計による「新・角栓崩壊技術」で毛穴にこびりついた頑固な角栓を溶かし崩す力と、高いクレンジング力を両立する事に成功して作られた革新的なクレンジングです。"

※1 毛穴汚れの蓄積による ※2 洗浄成分

角栓を構造から崩し、再び詰まらせず、

仕上がりの肌状態まで変える。

［商品詳細］

製品名： ポアブライトディープクレンジングオイル

容量・価格： 190mL／4,378円（税込）

特徴： 「新・角栓崩壊技術」で毛穴にこびりついた頑固な角栓を溶かし崩す力と、高いクレンジング力に優れた、角栓づまりも黒ずみ(※)もリセットする角栓崩壊クレンジングオイル

※ 毛穴汚れの蓄積による

＜結果に差がつく7つのポイント＞

・ TEA（トリエタノールアミン）(※1)配合の「新・角栓崩壊技術」

角栓の約7割を占めるたんぱく質に直接作用し、毛穴奥の角栓を溶かして崩す

・ 角栓崩壊力と高いクレンジング力を両立

角栓ケアとメイク・皮脂汚れオフを同時に叶え、1本でディープ洗浄

・ 「再び詰まらせない」継続型毛穴ケア設計

既存の角栓から生まれかけの角栓までケアし、詰まりにくい毛穴環境へ。黒ずみ(※2)悩みもケア

・ 引き締め×肌の仕上がりにもこだわった処方

オレアノール酸・ナイアシンアミド配合で、洗浄後の肌を引き締め、なめらかで透明感(※3)のある肌へ

・ うるおいを守りながら洗う美容オイル設計

セラミドと植物由来オイル10種配合。つっぱらず、つるんとした肌触りに

・ 肌バランスを整えるpH設計

角栓にアプローチしやすい肌環境を整えうるおいを与えることで、肌への負担を軽減

・ 天然由来成分98％の低刺激設計

6つの無添加処方 / パッチ・アレルギーテスト済み(※4)で、毎日使えるやさしさを追求

※1 洗浄成分 ※2毛穴汚れの蓄積による ※3 角質層の保湿による ※4 すべての方に皮膚刺激やアレルギーが起こらないわけではございません。

販売チャネル：公式オンラインストア（https://nearly47.jp）

公式Instagram： @nearly4.7

■ 『≒4.7（ニアリーフォーセブン）』 について - 理想の肌バランスの概念をもとに、肌・心・体の「最適なバランス」に近づくことを目指す

肌にとってもっとも健やかなpH※平均値“4.7”を私たちが目指す“理想のバランス”のシンボルとし、さらに記号の“≒（ニアリーイコール）”を重ねることで、「肌も、心も、体も、毎日少しずつ、ちょうどいいバランスへ近づいていけますように」という想いを込めて名付けたブランドです。今後トータルビューティーケアブランドとして、フェイシャルケアからボディケア、インナーケアまで、全方位であなたの美をサポートしてまいります。

※pH：酸性・アルカリ性の度合いを示す指標。一般的に、肌の理想的なpH値は4.5～6.0程度とされ、「弱酸性」と呼ばれています。

“なりたい美”に寄り添いながら、

日々のケアが心地よく、前向きな時間となりますように。

― 【≒4.7（ニアリーフォーセブン）】の今後の幅広いラインナップにも、どうぞご期待ください。