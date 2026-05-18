求人情報の一括検索サービス「求人ボックス」、コント日本一決定戦「キングオブコント2026」のメインスポンサーに就任

株式会社カカクコム

株式会社カカクコム（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：村上 敦浩）が運営する求人情報の一括検索サービス「求人ボックス（https://求人ボックス.com/(https://%E6%B1%82%E4%BA%BA%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9.com/)）」は、2026年秋に開催されるコントの日本一決定戦「キングオブコント2026」（主催・運営：「キングオブコント2026」事務局：TBS）のメインスポンサーに就任することとなりました。昨年に引き続き、2年連続で大会への応援を行っていきます。

求人ボックス「キングオブコント2026」メインスポンサー就任について

掲載数2,000万件超の豊富な求人情報を細かなニーズに合わせて一括検索できる「求人ボックス」は、あらゆる方の「自分らしい働き方」をサポートするサービスとして運営しています。一方、「キングオブコント」は“コント日本一”を決定する大会で、毎回様々な出場者の方々がコントの腕を競い合い、その姿が多くの人々に勇気と感動を与えています。「自分にぴったりの仕事を見つけたい」と願う求職者の皆さまの挑戦をサポートする求人ボックスの運営理念と、コント日本一を目指し挑戦し続ける出場者の皆さまの姿勢が重なることから、今年もメインスポンサーとして大会を応援し盛り上げていきます。

【「キングオブコント2026」大会概要】

“コント日本一”を決める大会で、2008年にスタートし今年で19回目を迎えます。

優勝賞金1,000万円を目指し、毎年数多くの精鋭たちが独自の笑いを競い合います。

大会名称：キングオブコント2026

放送局：TBS系

公式サイト：https://www.king-of-conte.com/

「求人ボックス」について

カカクコムが展開する求人情報の一括検索サービス「求人ボックス」は、サービス開始10周年を迎えた2025年にブランドリニューアルを実施。新たなブランドメッセージ「あなたの明日が、詰まってる。」とともにブランドロゴの刷新を行いました。

求人掲載数は2,000万件以上。全国の求人情報から、キーワード、給与、勤務地、こだわり条件などから求人情報を簡単に検索でき、気になる求人があればすぐに応募も可能。独自の求人統計データや豊富な記事コンテンツも備え、一人一人に合った仕事探しをサポートしています。また、パーソナライズされた求人情報の通知や、会員登録（無料）によるプロフィールの保存、転職サポート機能などもご利用いただけます。こうした細かなニーズに合わせて検索できる点が評価され、若年層からシニア層まで月間1,500万人以上の方々にご利用いただいています（2026年3月実績）。

求人ボックスでは、今後も機能の拡充と情報の充実に取り組み、求職者と企業をつなぐ情報プラットフォームとして、より一層価値のあるサービスを提供してまいります。



【株式会社カカクコム 会社概要】

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3丁目5番地7 デジタルゲートビル

代表取締役 ：村上 敦浩

事業内容 ：サイト・アプリの企画運営、各種プラットフォームの提供

当社運営サイト：https://corporate.kakaku.com/service (https://corporate.kakaku.com/service)