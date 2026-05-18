「FOOMA JAPAN 2026」出展のお知らせ
株式会社ＹＵＡＳＡ
株式会社ＹＵＡＳＡ（東京都千代田区、代表取締役社長：田村 博之）は、「FOOMA JAPAN 2026」に以下のとおり出展いたしますので、お知らせいたします。
【出展概要】
出展概要：FOOMA JAPAN 2026
世界最大級の食品製造総合展にて、ＹＵＡＳＡグループは飲料・食品の両面において製造プロセスのDXを推進する「ワンストップソリューション」を提案します 。
開催期間：2026年6月2日（火）～6月5日（金）10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト
ブース：東1ホール「22-24」
公式サイト：https://www.foomajapan.jp/
■会社概要
株式会社ＹＵＡＳＡ｜YUASA CO.,LTD.（ www.yuasa.co.jp/(https://www.yuasa.co.jp/)）
所在地 ：東京都千代田区神田美土代町7番地
代表者 ：代表取締役社長 田村 博之
設立 ：1919年6月25日
事業内容：産業機器、工業機械、住設・管材・空調、建築・エクステリア、 建設機械、エネルギー、その他分野に関する製品販売やサービス提供
《本件に関するお問い合わせ先》
株式会社ＹＵＡＳＡ 総合企画部広報グループ TEL: 03-6369-1133 E-mail: souki@yuasa.co.jp