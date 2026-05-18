「FOOMA JAPAN 2026」出展のお知らせ

株式会社ＹＵＡＳＡ

株式会社ＹＵＡＳＡ（東京都千代田区、代表取締役社長：田村 博之）は、「FOOMA JAPAN 2026」に以下のとおり出展いたしますので、お知らせいたします。

【出展概要】

出展概要：FOOMA JAPAN 2026

世界最大級の食品製造総合展にて、ＹＵＡＳＡグループは飲料・食品の両面において製造プロセスのDXを推進する「ワンストップソリューション」を提案します 。

開催期間：2026年6月2日（火）～6月5日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

ブース：東1ホール「22-24」

公式サイト：https://www.foomajapan.jp/

■会社概要

株式会社ＹＵＡＳＡ｜YUASA CO.,LTD.（ www.yuasa.co.jp/(https://www.yuasa.co.jp/)）

所在地 ：東京都千代田区神田美土代町7番地

代表者 ：代表取締役社長 田村 博之

設立 ：1919年6月25日

事業内容：産業機器、工業機械、住設・管材・空調、建築・エクステリア、 建設機械、エネルギー、その他分野に関する製品販売やサービス提供

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社ＹＵＡＳＡ 総合企画部広報グループ TEL: 03-6369-1133 E-mail: souki@yuasa.co.jp