住宅・不動産会社向けリアルイベント『不動産サミット2026 in 福岡』を7月14日に開催

ブランディングテクノロジー株式会社

ブランディングテクノロジー株式会社（代表取締役社長：木村 裕紀、本社：東京都渋谷区、証券コード：7067）は、株式会社Trustee（代表取締役：中村 優司、本社：愛知県名古屋市）と共同で、住宅・不動産会社の経営者・実務責任者を対象としたリアルイベント「不動産サミット2026 in 福岡」を、2026年7月14日（火）に福岡市博多区にて開催いたします。

近年、住宅・不動産業界では、相続による不動産流通の増加や空き家問題の深刻化を背景に、「売主の獲得」がこれまで以上に重要な経営課題となっています。一方で、ポータルサイト依存からの脱却や自社ブランドによる集客強化の必要性が高まる中、従来の営業・集客手法だけでは持続的な成長が難しくなりつつあります。さらに、人口減少や地域ごとの市場環境の変化により、「どの市場でどのように勝つか」という戦略設計が企業ごとに強く求められている状況です。

しかしながら、実際に成果を上げている企業の具体的な取り組みや意思決定のプロセスは共有される機会が少なく、多くの経営者・実務責任者にとっては、自社に適した打ち手を見出すことが難しいのが現状です。こうした背景を受け、本イベントの開催に至りました。

本イベントでは、吉田 宏氏（株式会社SUMiTAS 代表取締役社長）をはじめ、相続・空き家市場の拡大や売主獲得競争の激化といった業界課題に対し、実際に成果を出している経営者3名が登壇します。現場での具体的な取り組みや意思決定のプロセスを深掘りするトークセッションに加え、参加者同士のネットワークを広げる懇親会を通じ、次の一手を見出すための「学び」と「繋がり」の場を提供します。なお、本イベントは5月末までのお申し込みで参加費が8,000円（通常10,000円）となる早割チケットの販売を開始しております。

「不動産サミット2026 in 福岡」お申込み・詳細はこちら

https://peatix.com/event/4972298/view(https://peatix.com/event/4972298/view)

住宅・不動産業界は今、大きな転換期を迎えています。相続・空き家案件への対応や、効率的な売主獲得は急務となっていますが、表面的なノウハウだけでは持続的な成長は困難です。

本イベントは、単なる情報収集の場ではなく、実際に困難を乗り越え、独自のポジショニングを確立した経営者の「生の言葉」に触れることで、自社の戦略を具体化することを目的としています。福岡という活気ある地で、全国の志を同じくする経営者が集い、業界の未来を切り拓くきっかけを創出します。

イベント概要

第一部：トークディスカッションセミナー（16:00～17:00）

第一部では、2つのテーマを軸に、第一線で活躍するパネリストによるディスカッションを行います。

テーマ１.：相続・空き家市場の開拓と、地域密着不動産会社の勝ち筋とは

地域に特化して高収益モデルを実現している2社が登壇します。ターゲットの選定から、Webとオフラインを組み合わせた集客施策、士業や地域との連携構築など、再現性のある実践的な取り組みを明らかにします。

テーマ２.：全国68店舗の不動産FC運営＆年商50億グループ代表が語る 売主獲得を実現する“組織とマインド”のつくり方

全国68店舗のFC運営や年商50億規模のグループ経営を牽引する代表が登壇します。テクニック論にとどまらず、理念の浸透や人材育成、多店舗展開を支える経営者としての意思決定の本質に迫ります。

第二部：立食パーティー・懇親会（17:00～19:00）

セミナー終了後は、同会場にて飲み放題付きの立食交流パーティーを開催します。登壇者への直接の質疑応答はもちろん、参加者同士の情報交換や新たなビジネスチャンスの創出にお役立ていただけます。

登壇者

吉田 宏

株式会社SUMiTAS 代表取締役社長

株式会社アセットバンク 代表取締役社長

株式会社アート不動産 代表取締役社長

公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会 愛媛県中予支部 支部長

愛媛県にて起業し、現在は全国68店舗の不動産FC「SUMiTAS」をはじめ、グループ全体で年商50億円（令和7年決算）規模の組織を率いる経営者。

高木 いおり

株式会社神領不動産

代表取締役

愛知県春日井市拠点。廃業寸前の危機からV字回復を果たし、現在は社長1人で年商1億円・粗利5,000万円の高収益モデルを実現。地域に根ざした空き家問題解決にも尽力。

中村 優司

株式会社Trustee

代表取締役

名古屋市東区拠点。「実家じまいの相談窓口」を立ち上げ、買取・再生販売の実務を仕組み化。SNS広告を活用した独自の相談導線を構築し、FC展開も進める。

吉田 聖也

ブランディングテクノロジー株式会社

事業推進室 室長 Webブランディングプロデューサー

2014年新卒で営業職として入社。入社2年目で営業所を立ち上げ、800社以上の中小企業のWebブランディングに従事。現在は全国の中堅・中小企業様のさらなる事業成長へ向けた支援や、住宅不動産業界向けメディア「EsLab（エスラボ）TV」のメインパーソナリティとして活動中。

開催概要

名称：不動産サミット2026 in 福岡

日時：2026年7月14日（火）16:00～19:00（15:30開場）

会場：THE LIVELY 福岡博多（ザ・ライブリー福岡博多） （福岡県福岡市博多区中洲5丁目2-18 / 地下鉄「中洲川端駅」徒歩1分）

参加費：

早割（5月末までのお申し込み）：8,000円

通常（6月以降のお申し込み）：10,000円

※いずれも第二部の飲食代を含みます。

詳細・お申し込みURL：

https://peatix.com/event/4972298/view

今後の展開

ブランディングテクノロジー株式会社および株式会社Trusteeは、本イベントを起点に、住宅・不動産業界における経営課題の解決を支援する取り組みを今後さらに強化してまいります。

具体的には、地域ごとの市場特性に応じた集客・ブランディング支援や、相続・空き家領域に特化したノウハウの提供、経営者同士が継続的に学び合えるコミュニティの形成などを通じて、業界全体の発展に寄与していく方針です。

また、今回の「不動産サミット」を福岡にとどまらず、全国各地での開催も視野に入れ、より多くの経営者・実務責任者に実践的な知見とネットワークを提供してまいります。

【ブランディングテクノロジーについて】

社名：ブランディングテクノロジー株式会社

設立日：2001年8月

資本金：52,260,800円

代表取締役社長：木村 裕紀

本社：東京都渋谷区南平台町15-13帝都渋谷ビル4F・5F

公式サイト：https://www.branding-t.co.jp/(https://www.branding-t.co.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

ブランディングテクノロジー株式会社 事業推進室 吉田

TEL：03-5457-3982

MAIL：bf-eigyo@branding-t.co.jp