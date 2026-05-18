「習近平指導下の中国統治」第1巻アラビア語版、カイロで刊行

カイロ、2026年5月15日 /PRNewswire/ --「習近平指導下の中国統治」第1巻のアラビア語版のグローバル発表会が、水曜日に当地で開催されました。



President of Xinhua News Agency Fu Hua, former Egyptian Prime Minister Essam Sharaf (2nd R), Chinese Ambassador to Egypt Liao Liqiang (1st L), and Director-General of the Union of News Agencies of the Organization of Islamic Cooperation Muhammad bin Abd Rabbo Al-Yami (1st R) jointly unveil the Arabic edition of the first volume of "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership", in Cairo, Egypt, May 13, 2026. (Xinhua/Xin Mengchen)



Xinhua News Agency社長のFu Hua氏、エジプトのEssam Sharaf前首相、駐エジプト中国大使のLiao Liqiang氏、およびイスラム協力機構通信社連合事務局長のMuhammad bin Abd Rabbo Al-Yami氏が共同で新刊を披露しました。

今回のグローバル発表会は、火曜日に開幕した2日間の日程で開催された「グローバル・サウス・メディア・シンクタンク・フォーラム中国・アラブ・パートナーシップ会議（Global South Media and Think Tank Forum Chinese-Arab Partnership Conference）」の一環として行われました。同会議には、中国およびアラブ諸国の約110のメディア、シンクタンク、政府機関、企業、ならびに国際・地域機関から約250人の代表者が集まりました。

発表会でFu氏は、「『新時代』の幕開け以来、当社は習主席による中国統治の並外れた実践と目覚ましい成果を幅広く報じてきた」と述べました。

さらにFu氏は、「これらの報道に基づき、当社は中国の統治手法とその背景にある哲学を世界に紹介する『習近平指導下の中国統治』を編集・出版した。アラビア語版の刊行は、アラブ世界が中国を観察し、より深く理解するための重要な『新たな窓』となるだろう」と付け加えました。

Fu氏によると、Xinhuaは国家統治に関連する主要課題の調査、解釈、提示において、アラブ諸国のメディアやシンクタンクとの協力強化を期待しています。国家の発展と建設に向けた経験と知見を共有し、グローバル・サウス全体の団結、協力、および共同発展により大きな知恵と力で貢献することを目指しています。

イベントの参加者からは、「アラビア語版の刊行は、習主席の統治思想や新時代における中国の発展成果をアラブ世界が深く理解するための、重要な参照資料になる」との声が上がりました。

また、参加者らは、今回の刊行が、中国とアラブ諸国の相互理解と信頼を高め、統治の経験に関する交流を深め、より広範な合意を形成し、より高次元な「中国・アラブ共同体」の構築に向けた強力な推進力となると述べました。

Xinhuaはこのイベントで、シンクタンク報告書「新時代における中国・アラブ協力の成果、チャンス、展望」、および出版物「『グローバル・サウス』のキーワードを読み解く」も併せて発表しました。



This photo taken on May 13, 2026 shows a scene during the global launch of the Arabic edition of the first volume of "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership". (Xinhua/Liu Lei)



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com