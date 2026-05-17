5月23日、WHATAWONがモフモフだらけに！プードルオフ会を開催

愛犬プードルと参加できる！WHATAWONで「プードルオフ会」開催、参加特典にプードルうちわも

株式会社antiqua

大阪・岸和田 WHATAWON（ワタワン）では、2026年5月23日（土）、プードルオーナー向け交流イベント「プードルオフ会」を開催いたします。

障害物レースや待て選手権、撮影会など、愛犬と一緒に参加できるコンテンツが盛りだくさん。

参加費は事前予約1,500円／1匹、ご友人紹介で500円OFFとなります。



イベント参加者には、参加特典として「プードルうちわ」をプレゼントします。

愛犬との写真撮影にも使いやすく、イベント当日の思い出として持ち帰れる特典です。

会場はWHATAWON Floor Disco Ball＆屋外エリア。

「参加してよかった」と思える、愛犬との特別な1日をお届けします。

詳細はこちら :https://www.instagram.com/p/DXyDTd5EhMz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

プードル限定だからこそ楽しめる、交流型イベント

今回のイベントでは、プードルオーナー同士の交流はもちろん、“うちの子らしさ”を思いっきり楽しめる参加型企画を多数ご用意しました。

愛犬と一緒に遊んで、写真を撮って、思い出を残せる1日限定イベントです。

愛犬と一緒に楽しめる参加型コンテンツ

プードル限定ゲーム大会

・椅子取りゲーム

・待て選手権



参加するだけでも楽しい、景品付きコンテンツをご用意。

飼い主参加OKの“カオスレース”も開催予定です。

うちの子自慢大会

椅子取りゲーム待て選手権

性格、特技、かわいさ、おしゃれ、お髭…。

「うちの子の推しポイント」を自由にアピールできる人気企画。

愛犬家同士だからこそ盛り上がる交流コンテンツです。

限定フォトスポット＆撮影会

イベント会場には限定フォトスポットも登場。

さらに、一眼レフによる個別撮影会も実施いたします。

愛犬との“今しかない瞬間”を、写真としてしっかり残せます。

ご長寿表彰・じゃんけん大会

イベント終盤には、ご長寿表彰やじゃんけん大会も開催。

最後まで楽しめるコンテンツでイベントを締めくくります。

「わたしのワンコマルシェ」＆缶バッチ制作ワークショップも同時開催

会場では、11:00～17:00まで「わたしのワンコマルシェ」を開催。

ここでしか出会えない愛犬グッズやアイテムが並びます。

また、12:00～15:00には缶バッチ制作ワークショップも実施。

愛犬との思い出をその場で形にできる体験型コンテンツです。

タイムスケジュール（予定）

12:00 開会式

12:05 集合写真（1回目）

12:15 オーナー挨拶タイム

12:30 椅子取りゲーム

13:00 待て選手権

13:30 うちの子自慢大会／一眼レフ個別撮影会

14:00 表彰式・じゃんけん大会

14:30 集合写真（2回目）

14:45 閉会式

15:00 終了

※雨天時は内容・スケジュールが変更となる場合があります。

開催概要

【開催日】

2026年5月23日（土）12:00～

【会場】

WHATAWON（Floor Disco Ball ＆ 屋外エリア）

【参加費】

事前予約：1,500円／1匹

※ご友人紹介で500円OFF

当日受付：2,000円／1匹

【同時開催】

・わたしのワンコマルシェ（11:00～17:00）

・缶バッチ制作ワークショップ（12:00～15:00）

愛犬との“楽しい思い出”を作りたい方は、ぜひご参加ください。

参加申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxX_TUqq0VIYvvTQD240YHYmRpqReS9XlH9JSbbnMUkDjWCQ/viewform

ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、家族みんなが楽しめる1日をお届けします。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/