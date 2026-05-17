東伊豆・吉祥CAREN【レイニーキャンペーン】雨だから、ちょっとおトクに♪館内利用券プレゼント＜6月末まで＞紫陽花テラスのアペリティフタイムも

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株式会社H.P.D.コーポレーション

吉祥CAREN　温泉大浴場「碧海（へきかい）」露天風呂


吉祥CAREN「紫陽花テラス」イメージ

静かな海沿いの東伊豆・北川温泉（ほっかわおんせん）、その高台から海を見晴らす吉祥ＣＡＲＥＮ（静岡県東伊豆町 総支配人：中田尚宏）は、2026年6月30日までの期間限定で、梅雨時期の雨降り温泉旅も、ちょっと楽しくなる「レイニーキャンペーン」を開催いたします。



吉祥CAREN :
https://www.kissho-caren.com/


雨がちょっと嬉しい「レイニーキャンペーン」

チェックイン時に、雨が降っていた場合、館内利用券を1室に付き1,000円分プレゼント。客室内のミニバーや、レストランでのお支払いにご利用いただけます。



吉祥CAREN　エントランスロビー

ご夕食と一緒に楽しむティーペアリングやワインペアリング、日本酒スパークリングなどで優雅なディナーはいかがですか。



「ティーペアリング」イメージ


初夏限定の抹茶パンケーキ


「アフタヌーンティー」イメージ

当館では、ご宿泊のすべてのお客さまに、目の前でシェフが焼き上げる、パンケーキのアフタヌーンティー、湯上りのアイスキャンデー24時間サービス、お休み前のスイーツ＆カクテル、ライブラリーラウンジでのドリンクサービスなど、無料のサービスを多彩にご用意しています。


紫陽花テラスでアペリティフ・タイム


「アペリティフ」イメージ

この時期のアフタヌーンティーは、抹茶のパンケーキ。ご夕食の前には、トワイライトに海と紫陽花を眺めながら、テラスにて紫陽花ソーダや、スパークリングワインのアペリティフもお楽しみいただけます。また、画材や書道セット、将棋やオセロなどのゲームレンタルも無料です。


雨の日だからこそ、日ごろの疲れを癒す、ゆったりステイリゾートをお愉しみください。



【レイニーキャンペーン】



＜期間＞2026年5月7日（木）～6月30日（火）


＜内容＞チェックイン時に降雨が確認できた場合、館内利用券を1,000円分プレゼント（1室につき1枚）


＜対象＞宿泊プラン名の先頭に、Ｒ表記のある商品が対象です


・レストランやミニバーのお支払いにご利用いただけます


・ショップおよび「吉祥スパ」ではご利用いただけません



　　　　　


レイニーキャンペーン :
https://www.kissho-caren.com/news/234


【紫陽花テラス】


「アペリティフ」イメージ

ご夕食の前には、テラスガーデンで広がる海絶景と紫陽花を愛でながら、紫陽花ソーダやスパークリングワインのアペリティフをお楽しみください。



＜期間＞2026年5月1日（金）～6月30日（火）


＜時間＞15:00～17:00


＜場所＞四季彩テラス（3階）



＜メニュー＞　


・紫陽花ソーダ


・バイオレットフィズ


・赤 or 白スパークリングワイン


・山桃ジュース



※雨天時はロビーラウンジで開催します


※内容は変更になる場合がございます



紫陽花テラス :
https://www.kissho-caren.com/news/235


■レストランオプション例

・「ティーペアリング」6種 3,200円（単品500～800円）

「ティーペアリング」イメージ

１.前菜に合わせて「林檎の和紅茶」


２.お造りには、低温でじっくりと淹れ上品で濃厚な旨味を引出す「静岡産玉露」


３.金目鯛料理に、レモンマートルの「フレーバー緑茶」


４.伊勢海老料理には、チップの燻製香が癖になる「燻製ウーロン茶」


５.メインディッシュは、渋みが少なくライチが香る「ライチフレーバー紅茶」


６.デザートとともに「静岡産抹茶」




・「ワインペアリング」5種 6,500円

「ワインペアリング」イメージ

１.シャンパン


２.白ワイン


３.ロゼワイン


４.赤ワイン


５.日本酒




・「獺祭 純米大吟醸スパークリング」5,500円

「獺祭スパークリング」イメージ


・ お造り5種盛り合わせ 3,500円～

お造り イメージ

・吉祥名物「サイフォンスープ」 3,000円（2～3名様）

「サイフォンスープ」イメージ


・伊豆名物「釜サザエ」（刺身 or バター焼き） 2,000円～


・国産あわび（刺身 or バター焼き or 踊り焼き） 3,800円～


■フレンチ懐石「相模湾の旅」コース

フレンチ懐石「相模湾の旅」イメージ

アミューズ：初鰹のタルタル 地魚昆布締め


お造り：旬の地魚3種盛り


魚料理：金目鯛と春野菜のカルタファタ包み


伊勢海老料理：伊勢海老のソテー トマトとピストソース


サラダ：ルッコラと蛍イカ バルサミコドレッシング


メイン：黒毛和牛リブロース、天城鹿ロティ、鴨胸肉のロティ、静岡県産白糸ポークより一品


食事：アサリの炊き込みご飯、赤出汁、香の物


デザート：苺ロールケーキ フルーツ3種盛り




フレンチ懐石「相模湾の旅」 :
https://www.kissho-caren.com/cuisine/fourseasons/


■選べる朝食

「鉄板ブレックファースト」イメージ

「和食膳」イメージ

・ふわふわオムレツと焼き立てフレンチトーストなど、シェフが目の前で焼き上げる「鉄板ブレックファースト」


・炭火で焼いた地元の干物、鯵なめろう、出汁巻き玉子など、カラダに優しい「和食膳」




選べる朝食 :
https://www.kissho-caren.com/cuisine/breakfast/
■吉祥ＣＡＲＥＮのおもてなし（無料）

「黒根岩風呂」

「ナイトスイーツ」イメージ

・パンケーキのアフタヌーンティー（14:00～15:30）


・アペリティフテラス（15:00～17:00）


・お休み前のスイーツ＆カクテル（20:30～22:00）


・朝夕の湯上りところてん（7:00～10:30、16:00～18:00）


・アイスキャンデーサービス（24時間）


・ロビーラウンジでのティーサービス（7:00～23:00）


・ラウンジでのナイトカクテル：展望風呂付き客室、露天風呂付き客室、連泊のゲストは1杯無料


・選べる色浴衣＆パジャマ、オリジナルアロマポット＆オイル、レンタル各種


・公共露天「黒根岩風呂」への湯巡り


・結婚記念や誕生日ご長寿祝い、連泊にはランチ特典のほか、嬉しい無料のおもてなし　




おもてなし :
https://www.kissho-caren.com/hospitality/
【吉祥ＣＡＲＥＮ（きっしょうかれん）】

東伊豆・北川温泉の高台から、相模湾のパノラマを望む和リゾート。自家源泉かけ流しの露天風呂や客室から、空と海の青が溶けあう絶景、海に昇る朝日、「日本百名月」に選ばれた月の光の道「ムーンロード」、伊豆大島をご覧いただけます。



露天風呂から眺める「ムーンロード」


フレンチ懐石と本格的な鉄板焼のレストラン、タラソテラピーと伊豆大島の椿オイルに癒される「吉祥スパ」、ウエルカムパンケーキのアフタヌーンティーなど、吉祥のおもてなしで、非日常の旅をお過ごしください。


※伊豆急行「伊豆熱川駅」から、無料の送迎バスで約10分。



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z3skQ_6LHpA ]