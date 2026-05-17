東伊豆・吉祥CAREN【レイニーキャンペーン】雨だから、ちょっとおトクに♪館内利用券プレゼント＜6月末まで＞紫陽花テラスのアペリティフタイムも
吉祥CAREN 温泉大浴場「碧海（へきかい）」露天風呂
吉祥CAREN「紫陽花テラス」イメージ
静かな海沿いの東伊豆・北川温泉（ほっかわおんせん）、その高台から海を見晴らす吉祥ＣＡＲＥＮ（静岡県東伊豆町 総支配人：中田尚宏）は、2026年6月30日までの期間限定で、梅雨時期の雨降り温泉旅も、ちょっと楽しくなる「レイニーキャンペーン」を開催いたします。
吉祥CAREN :
https://www.kissho-caren.com/
雨がちょっと嬉しい「レイニーキャンペーン」
チェックイン時に、雨が降っていた場合、館内利用券を1室に付き1,000円分プレゼント。客室内のミニバーや、レストランでのお支払いにご利用いただけます。
吉祥CAREN エントランスロビー
ご夕食と一緒に楽しむティーペアリングやワインペアリング、日本酒スパークリングなどで優雅なディナーはいかがですか。
「ティーペアリング」イメージ
初夏限定の抹茶パンケーキ
「アフタヌーンティー」イメージ
当館では、ご宿泊のすべてのお客さまに、目の前でシェフが焼き上げる、パンケーキのアフタヌーンティー、湯上りのアイスキャンデー24時間サービス、お休み前のスイーツ＆カクテル、ライブラリーラウンジでのドリンクサービスなど、無料のサービスを多彩にご用意しています。
紫陽花テラスでアペリティフ・タイム
「アペリティフ」イメージ
この時期のアフタヌーンティーは、抹茶のパンケーキ。ご夕食の前には、トワイライトに海と紫陽花を眺めながら、テラスにて紫陽花ソーダや、スパークリングワインのアペリティフもお楽しみいただけます。また、画材や書道セット、将棋やオセロなどのゲームレンタルも無料です。
雨の日だからこそ、日ごろの疲れを癒す、ゆったりステイリゾートをお愉しみください。
【レイニーキャンペーン】
＜期間＞2026年5月7日（木）～6月30日（火）
＜内容＞チェックイン時に降雨が確認できた場合、館内利用券を1,000円分プレゼント（1室につき1枚）
＜対象＞宿泊プラン名の先頭に、Ｒ表記のある商品が対象です
・レストランやミニバーのお支払いにご利用いただけます
・ショップおよび「吉祥スパ」ではご利用いただけません
レイニーキャンペーン :
https://www.kissho-caren.com/news/234
【紫陽花テラス】
「アペリティフ」イメージ
ご夕食の前には、テラスガーデンで広がる海絶景と紫陽花を愛でながら、紫陽花ソーダやスパークリングワインのアペリティフをお楽しみください。
＜期間＞2026年5月1日（金）～6月30日（火）
＜時間＞15:00～17:00
＜場所＞四季彩テラス（3階）
＜メニュー＞
・紫陽花ソーダ
・バイオレットフィズ
・赤 or 白スパークリングワイン
・山桃ジュース
※雨天時はロビーラウンジで開催します
※内容は変更になる場合がございます
紫陽花テラス :
https://www.kissho-caren.com/news/235
■レストランオプション例・「ティーペアリング」6種 3,200円（単品500～800円）
「ティーペアリング」イメージ
１.前菜に合わせて「林檎の和紅茶」
２.お造りには、低温でじっくりと淹れ上品で濃厚な旨味を引出す「静岡産玉露」
３.金目鯛料理に、レモンマートルの「フレーバー緑茶」
４.伊勢海老料理には、チップの燻製香が癖になる「燻製ウーロン茶」
５.メインディッシュは、渋みが少なくライチが香る「ライチフレーバー紅茶」
６.デザートとともに「静岡産抹茶」
・「ワインペアリング」5種 6,500円
「ワインペアリング」イメージ
１.シャンパン
２.白ワイン
３.ロゼワイン
４.赤ワイン
５.日本酒
・「獺祭 純米大吟醸スパークリング」5,500円
「獺祭スパークリング」イメージ
・ お造り5種盛り合わせ 3,500円～
お造り イメージ
・吉祥名物「サイフォンスープ」 3,000円（2～3名様）
「サイフォンスープ」イメージ
・伊豆名物「釜サザエ」（刺身 or バター焼き） 2,000円～
・国産あわび（刺身 or バター焼き or 踊り焼き） 3,800円～
■フレンチ懐石「相模湾の旅」コース
フレンチ懐石「相模湾の旅」イメージ
アミューズ：初鰹のタルタル 地魚昆布締め
お造り：旬の地魚3種盛り
魚料理：金目鯛と春野菜のカルタファタ包み
伊勢海老料理：伊勢海老のソテー トマトとピストソース
サラダ：ルッコラと蛍イカ バルサミコドレッシング
メイン：黒毛和牛リブロース、天城鹿ロティ、鴨胸肉のロティ、静岡県産白糸ポークより一品
食事：アサリの炊き込みご飯、赤出汁、香の物
デザート：苺ロールケーキ フルーツ3種盛り
フレンチ懐石「相模湾の旅」 :
https://www.kissho-caren.com/cuisine/fourseasons/
■選べる朝食
「鉄板ブレックファースト」イメージ
「和食膳」イメージ
・ふわふわオムレツと焼き立てフレンチトーストなど、シェフが目の前で焼き上げる「鉄板ブレックファースト」
・炭火で焼いた地元の干物、鯵なめろう、出汁巻き玉子など、カラダに優しい「和食膳」
選べる朝食 :
https://www.kissho-caren.com/cuisine/breakfast/
■吉祥ＣＡＲＥＮのおもてなし（無料）
「黒根岩風呂」
「ナイトスイーツ」イメージ
・パンケーキのアフタヌーンティー（14:00～15:30）
・アペリティフテラス（15:00～17:00）
・お休み前のスイーツ＆カクテル（20:30～22:00）
・朝夕の湯上りところてん（7:00～10:30、16:00～18:00）
・アイスキャンデーサービス（24時間）
・ロビーラウンジでのティーサービス（7:00～23:00）
・ラウンジでのナイトカクテル：展望風呂付き客室、露天風呂付き客室、連泊のゲストは1杯無料
・選べる色浴衣＆パジャマ、オリジナルアロマポット＆オイル、レンタル各種
・公共露天「黒根岩風呂」への湯巡り
・結婚記念や誕生日ご長寿祝い、連泊にはランチ特典のほか、嬉しい無料のおもてなし
おもてなし :
https://www.kissho-caren.com/hospitality/
【吉祥ＣＡＲＥＮ（きっしょうかれん）】
東伊豆・北川温泉の高台から、相模湾のパノラマを望む和リゾート。自家源泉かけ流しの露天風呂や客室から、空と海の青が溶けあう絶景、海に昇る朝日、「日本百名月」に選ばれた月の光の道「ムーンロード」、伊豆大島をご覧いただけます。
露天風呂から眺める「ムーンロード」
フレンチ懐石と本格的な鉄板焼のレストラン、タラソテラピーと伊豆大島の椿オイルに癒される「吉祥スパ」、ウエルカムパンケーキのアフタヌーンティーなど、吉祥のおもてなしで、非日常の旅をお過ごしください。
※伊豆急行「伊豆熱川駅」から、無料の送迎バスで約10分。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z3skQ_6LHpA ]