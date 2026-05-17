東伊豆・吉祥CAREN【レイニーキャンペーン】雨だから、ちょっとおトクに♪館内利用券プレゼント＜6月末まで＞紫陽花テラスのアペリティフタイムも

株式会社H.P.D.コーポレーション吉祥CAREN 温泉大浴場「碧海（へきかい）」露天風呂吉祥CAREN「紫陽花テラス」イメージ

静かな海沿いの東伊豆・北川温泉（ほっかわおんせん）、その高台から海を見晴らす吉祥ＣＡＲＥＮ（静岡県東伊豆町 総支配人：中田尚宏）は、2026年6月30日までの期間限定で、梅雨時期の雨降り温泉旅も、ちょっと楽しくなる「レイニーキャンペーン」を開催いたします。

吉祥CAREN :https://www.kissho-caren.com/

雨がちょっと嬉しい「レイニーキャンペーン」

チェックイン時に、雨が降っていた場合、館内利用券を1室に付き1,000円分プレゼント。客室内のミニバーや、レストランでのお支払いにご利用いただけます。

吉祥CAREN エントランスロビー

ご夕食と一緒に楽しむティーペアリングやワインペアリング、日本酒スパークリングなどで優雅なディナーはいかがですか。

「ティーペアリング」イメージ

初夏限定の抹茶パンケーキ

「アフタヌーンティー」イメージ

当館では、ご宿泊のすべてのお客さまに、目の前でシェフが焼き上げる、パンケーキのアフタヌーンティー、湯上りのアイスキャンデー24時間サービス、お休み前のスイーツ＆カクテル、ライブラリーラウンジでのドリンクサービスなど、無料のサービスを多彩にご用意しています。

紫陽花テラスでアペリティフ・タイム

「アペリティフ」イメージ

この時期のアフタヌーンティーは、抹茶のパンケーキ。ご夕食の前には、トワイライトに海と紫陽花を眺めながら、テラスにて紫陽花ソーダや、スパークリングワインのアペリティフもお楽しみいただけます。また、画材や書道セット、将棋やオセロなどのゲームレンタルも無料です。

雨の日だからこそ、日ごろの疲れを癒す、ゆったりステイリゾートをお愉しみください。

【レイニーキャンペーン】

＜期間＞2026年5月7日（木）～6月30日（火）

＜内容＞チェックイン時に降雨が確認できた場合、館内利用券を1,000円分プレゼント（1室につき1枚）

＜対象＞宿泊プラン名の先頭に、Ｒ表記のある商品が対象です

・レストランやミニバーのお支払いにご利用いただけます

・ショップおよび「吉祥スパ」ではご利用いただけません

レイニーキャンペーン :https://www.kissho-caren.com/news/234

【紫陽花テラス】

「アペリティフ」イメージ

ご夕食の前には、テラスガーデンで広がる海絶景と紫陽花を愛でながら、紫陽花ソーダやスパークリングワインのアペリティフをお楽しみください。

＜期間＞2026年5月1日（金）～6月30日（火）

＜時間＞15:00～17:00

＜場所＞四季彩テラス（3階）

＜メニュー＞

・紫陽花ソーダ

・バイオレットフィズ

・赤 or 白スパークリングワイン

・山桃ジュース

※雨天時はロビーラウンジで開催します

※内容は変更になる場合がございます

紫陽花テラス :https://www.kissho-caren.com/news/235

■レストランオプション例

・「ティーペアリング」6種 3,200円（単品500～800円）「ティーペアリング」イメージ

１.前菜に合わせて「林檎の和紅茶」

２.お造りには、低温でじっくりと淹れ上品で濃厚な旨味を引出す「静岡産玉露」

３.金目鯛料理に、レモンマートルの「フレーバー緑茶」

４.伊勢海老料理には、チップの燻製香が癖になる「燻製ウーロン茶」

５.メインディッシュは、渋みが少なくライチが香る「ライチフレーバー紅茶」

６.デザートとともに「静岡産抹茶」

・「ワインペアリング」5種 6,500円「ワインペアリング」イメージ

１.シャンパン

２.白ワイン

３.ロゼワイン

４.赤ワイン

５.日本酒

・「獺祭 純米大吟醸スパークリング」5,500円「獺祭スパークリング」イメージ

・ お造り5種盛り合わせ 3,500円～お造り イメージ・吉祥名物「サイフォンスープ」 3,000円（2～3名様）「サイフォンスープ」イメージ

・伊豆名物「釜サザエ」（刺身 or バター焼き） 2,000円～

・国産あわび（刺身 or バター焼き or 踊り焼き） 3,800円～

■フレンチ懐石「相模湾の旅」コースフレンチ懐石「相模湾の旅」イメージ

アミューズ：初鰹のタルタル 地魚昆布締め

お造り：旬の地魚3種盛り

魚料理：金目鯛と春野菜のカルタファタ包み

伊勢海老料理：伊勢海老のソテー トマトとピストソース

サラダ：ルッコラと蛍イカ バルサミコドレッシング

メイン：黒毛和牛リブロース、天城鹿ロティ、鴨胸肉のロティ、静岡県産白糸ポークより一品

食事：アサリの炊き込みご飯、赤出汁、香の物

デザート：苺ロールケーキ フルーツ3種盛り

フレンチ懐石「相模湾の旅」 :https://www.kissho-caren.com/cuisine/fourseasons/

■選べる朝食「鉄板ブレックファースト」イメージ「和食膳」イメージ

・ふわふわオムレツと焼き立てフレンチトーストなど、シェフが目の前で焼き上げる「鉄板ブレックファースト」

・炭火で焼いた地元の干物、鯵なめろう、出汁巻き玉子など、カラダに優しい「和食膳」

選べる朝食 :https://www.kissho-caren.com/cuisine/breakfast/■吉祥ＣＡＲＥＮのおもてなし（無料）「黒根岩風呂」「ナイトスイーツ」イメージ

・パンケーキのアフタヌーンティー（14:00～15:30）

・アペリティフテラス（15:00～17:00）

・お休み前のスイーツ＆カクテル（20:30～22:00）

・朝夕の湯上りところてん（7:00～10:30、16:00～18:00）

・アイスキャンデーサービス（24時間）

・ロビーラウンジでのティーサービス（7:00～23:00）

・ラウンジでのナイトカクテル：展望風呂付き客室、露天風呂付き客室、連泊のゲストは1杯無料

・選べる色浴衣＆パジャマ、オリジナルアロマポット＆オイル、レンタル各種

・公共露天「黒根岩風呂」への湯巡り

・結婚記念や誕生日ご長寿祝い、連泊にはランチ特典のほか、嬉しい無料のおもてなし

おもてなし :https://www.kissho-caren.com/hospitality/【吉祥ＣＡＲＥＮ（きっしょうかれん）】

東伊豆・北川温泉の高台から、相模湾のパノラマを望む和リゾート。自家源泉かけ流しの露天風呂や客室から、空と海の青が溶けあう絶景、海に昇る朝日、「日本百名月」に選ばれた月の光の道「ムーンロード」、伊豆大島をご覧いただけます。

露天風呂から眺める「ムーンロード」

フレンチ懐石と本格的な鉄板焼のレストラン、タラソテラピーと伊豆大島の椿オイルに癒される「吉祥スパ」、ウエルカムパンケーキのアフタヌーンティーなど、吉祥のおもてなしで、非日常の旅をお過ごしください。

※伊豆急行「伊豆熱川駅」から、無料の送迎バスで約10分。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z3skQ_6LHpA ]