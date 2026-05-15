【東京都港区】第10回区民景観セレクション を募集します！
港区
https://prtimes.jp/a/?f=d140793-107-73861a581ad080edf604eb699516b7c6.pdf
昨年度のグランプリ作品（一部）
- 【選択応募部門】
- 郵送
- 都市計画課(港区役所6階)へ持参
- これまでの選定景観は、区のホームページでご覧いただけます。
「区民景観セレクション」は、区民の皆さんが誇り、愛着を持つ港区の景観を募集・公表することで、皆さんと景観に対する意識の共有を図るものです。平成29年度の事業開始から昨年度までに88点の景観が選定されています。今後、セレクションを集めて港区景観100選の選定を目指します。
▼応募の詳細はこちら
https://prtimes.jp/a/?f=d140793-107-73861a581ad080edf604eb699516b7c6.pdf
昨年度のグランプリ作品（一部）
応募テーマ- 【メインテーマ部門】
私が見つけた、将来に残したい景色
例）まちの中でふと目に留まり、「この景色は、これからも残っていてほしい」
「変わらずそばにあってほしい」など、あなたが見つけた将来に残したいと感じる景色
- 【選択応募部門】
自然・地形、歴史・文化、通り、街かど、水辺、ランドマーク、その他
応募資格
港区在住・在勤・在学の方
応募方法- 応募ページにアクセスし、必要事項を入力及び写真を添付
- 郵送
- 都市計画課(港区役所6階)へ持参
募集期間
令和8年5月27日（水曜）から6月30日（火曜）まで
※応募は1人最大5件まで
審査・公表
応募の中から優れた景観10件程度を選定し、区ホームページ等で公表します。
特に優れた景観をグランプリとして両部門を通じて1件以上を選定し、その応募者に港区内共通商品
券を贈呈します。審査は学識経験者、区民等で組織する景観表彰選定審査会が行います。
- これまでの選定景観は、区のホームページでご覧いただけます。
港区ホームページ／区民景観セレクション(https://www.city.minato.tokyo.jp/matizukurikeikakutan/kuminkeikanselection.html)