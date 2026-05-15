【東京都港区】第10回区民景観セレクション を募集します！

港区

「区民景観セレクション」は、区民の皆さんが誇り、愛着を持つ港区の景観を募集・公表することで、皆さんと景観に対する意識の共有を図るものです。平成29年度の事業開始から昨年度までに88点の景観が選定されています。今後、セレクションを集めて港区景観100選の選定を目指します。

▼応募の詳細はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d140793-107-73861a581ad080edf604eb699516b7c6.pdf昨年度のグランプリ作品（一部）

応募テーマ

- 【メインテーマ部門】

私が見つけた、将来に残したい景色

例）まちの中でふと目に留まり、「この景色は、これからも残っていてほしい」

「変わらずそばにあってほしい」など、あなたが見つけた将来に残したいと感じる景色

- 【選択応募部門】

自然・地形、歴史・文化、通り、街かど、水辺、ランドマーク、その他

応募資格

港区在住・在勤・在学の方

応募方法

募集期間

- 応募ページにアクセスし、必要事項を入力及び写真を添付- 郵送- 都市計画課(港区役所6階)へ持参

令和8年5月27日（水曜）から6月30日（火曜）まで

※応募は1人最大5件まで

審査・公表

応募の中から優れた景観10件程度を選定し、区ホームページ等で公表します。

特に優れた景観をグランプリとして両部門を通じて1件以上を選定し、その応募者に港区内共通商品

券を贈呈します。審査は学識経験者、区民等で組織する景観表彰選定審査会が行います。

- これまでの選定景観は、区のホームページでご覧いただけます。

港区ホームページ／区民景観セレクション(https://www.city.minato.tokyo.jp/matizukurikeikakutan/kuminkeikanselection.html)