【東京都港区】第10回区民景観セレクション を募集します！

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港区

「区民景観セレクション」は、区民の皆さんが誇り、愛着を持つ港区の景観を募集・公表することで、皆さんと景観に対する意識の共有を図るものです。平成29年度の事業開始から昨年度までに88点の景観が選定されています。今後、セレクションを集めて港区景観100選の選定を目指します。



▼応募の詳細はこちら


https://prtimes.jp/a/?f=d140793-107-73861a581ad080edf604eb699516b7c6.pdf
　　　　　　昨年度のグランプリ作品（一部）


応募テーマ

- 【メインテーマ部門】

私が見つけた、将来に残したい景色



例）まちの中でふと目に留まり、「この景色は、これからも残っていてほしい」


「変わらずそばにあってほしい」など、あなたが見つけた将来に残したいと感じる景色



- 【選択応募部門】

自然・地形、歴史・文化、通り、街かど、水辺、ランドマーク、その他


応募資格　

港区在住・在勤・在学の方


応募方法　

- 応募ページにアクセスし、必要事項を入力及び写真を添付
- 郵送
- 都市計画課(港区役所6階)へ持参

募集期間　

令和8年5月27日（水曜）から6月30日（火曜）まで　


※応募は1人最大5件まで


審査・公表

応募の中から優れた景観10件程度を選定し、区ホームページ等で公表します。


特に優れた景観をグランプリとして両部門を通じて1件以上を選定し、その応募者に港区内共通商品


券を贈呈します。審査は学識経験者、区民等で組織する景観表彰選定審査会が行います。


　


- これまでの選定景観は、区のホームページでご覧いただけます。

港区ホームページ／区民景観セレクション(https://www.city.minato.tokyo.jp/matizukurikeikakutan/kuminkeikanselection.html)