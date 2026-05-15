岩手県一関市様から「Ｊ-クレジット購入記念品」をいただきました

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

株式会社 JR東日本びゅうツーリズム＆セールス（本社所在地：東京都墨田区）では、「びゅうサステナブルツーリズムプロジェクト」の一環として、東日本エリアの森林に由来するＪ-クレジットを活用したカーボン・オフセットに取り組んでいます。

2025 年度に「市有林における森林経営活動プロジェクト（岩手県一関市）」で創出されたＪ-クレジットを合計 78t-CO2購入したことを受け、2026年5月8日（金）、当社において一関市様主催の「一関市有林J-クレジット購入記念品贈呈式」を開催いただき、佐藤善仁一関市長（写真左）より同市産の杉を使用した記念品を頂戴しました。

提供：一関市

当社では、「びゅうサステナブルツーリズムプロジェクト」を通じた環境保全を今後も推進してまいります。

びゅうサステナブルツーリズムプロジェクトとは

J-クレジットを活用したカーボン・オフセットによる環境保全の取組みや、地域に根ざした伝統行事や文化、歴史、自然、地域産業や伝統工芸、さらに地域に暮らす人々の魅力を旅やサービスの企画を通じて広く伝え、交流を創造することで、サステナブルな社会の実現を目指すプロジェクトです

https://www.jre-vts.com/business/sustainable/

当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて

人々の人生を豊かにする

地域と共に新たな価値と持続可能な社会を創る』

旅はリアルに人が動き、まだ見ぬ風景や人々と出会い、新たな発見と驚きがそれぞれの人生を豊かにするきっかけとなるものです。私たちはお客さまとのリアルな顧客接点と、ＪＲ東日本グループのネットワークを活用した地域との接点という、唯一無二のユニークなスタイルを持つ観光流動創造会社として、これからも強い信念と情熱を持って、私たちにしかできないことや新しいビジネスモデルをつくり、企業としての個性を磨き続けることで旅の素晴らしさと感動をお客さまと地域へお届けしていきます。