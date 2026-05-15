メンズスキンケアブランド「DISM」より、ヘアケアシリーズが新登場！「スキンケア発想」に基づいた処方で、頭皮からのリフト※1習慣を。美容液シャンプー・トリートメントパック2種と頭皮用美顔器を新発売

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音）のメンズスキンケアブランド「DISM（ディズム）」は、「頭皮のスキンケア発想」に基づいた、頭皮から印象を上げるヘアケアシリーズ「DISM スキンケア＆リフト シャンプー・トリートメントパック」2種と、頭皮用美顔器「DISM EMS スキンケア＆リフト プロヘッドデバイス」を、5月15日（金）より公式ストア先行発売、5月22日（金）より一般発売いたします。

※1 マッサージによる物理的な引き上げ動作

■開発背景

DISMは2021年の誕生以来、メンズスキンケアブランドとして、男性の肌悩みに寄り添うアイテムを開発してまいりました。その中で、近年のトレンドワードである、頭皮をスキンケアと同じ意識・成分・手法でケアしようとする考え方である「スキニフィケーション」に着目しました。

頭皮は顔と繋がっているため、頭皮ケアすることは顔の印象にも影響があると言われています。一般的に男性の頭皮は皮脂量が女性よりも多く、毛穴詰まりが起きやすいため、頭皮が硬くなりがちです。実際の調査（自社、30～50代男性、n=128 2026年4月）では、約3割が頭皮の硬さやコリを感じており、そのうち4割がフェイスラインのたるみやほうれい線の原因につながることに関心を持っていることが分かっています。

このような背景を受け、今回、35年にわたるアンファーの頭皮研究の知見と、DISMがスキンケアで培った皮膚科学・成分・使用感への知見を掛け合わせ、ヘアケアの枠を超えたアプローチを追求。頭皮を"顔の延長"として捉え、スキンケア発想で頭皮をケアするヘアケアシリーズを開発いたしました。

■DISMスキニフィケーション理論とは

DISMのスキニフィケーション理論として、シャンプーで「洗う」・手やデバイスで「鍛える※2」・トリートメントパックで頭皮を「整える」という独自のメソッドを提唱いたします。特にヘアケアアイテムをより効果的に活かすシャンプー方法については、解剖学・表情筋研究の第一人者である高見寿子先生に使用方法の監修をいただきました。

＜洗う＞DISMアミノクレンズ※1がうるおいを保ちながら、汚れをすっきり落とす。

＜鍛える※2＞解剖学×表情筋研究者監修の、手洗い・デバイスのメソッド。

＜整える＞頭皮の弾力へアプローチする美容成分※3配合で、頭皮を整える。

※1ラウロイルアスパラギン酸Na、ココイルグルタミン酸K（洗浄成分）

※2 デバイス：EMSで筋肉を刺激すること、手洗い：シャンプー時に手でマッサージすることによる効果

※3パルミチン酸レチノール、レチノイン酸ヒドロキシピナコロン（整肌成分）、カルノシン（整肌成分

■商品特徴

＜シャンプー・トリートメントパック設計について＞

１.「ディズム スキンケア&リフトシャンプー」

皮脂や汚れをスッキリ落としながら、頭皮と髪にうるおいを与える「DISMアミノクレンズ」※1を使用。きめ細かく、ボリュームと弾力を兼ね備えた上質な泡で頭皮を包み込みます。

2.「ディズム スキンケア&リフト トリートメントパック」

濃密なテクスチャーで頭皮に高密着パックができる設計で、頭皮悩みにアプローチ。ドライヤーの熱を味方にし、髪表面を美しく整える、ヒートプロテクト成分（γ-ドコサラクトン）※2を配合。

3.シャンプー・トリートメントパック共通

DISMベーシックケアシリーズ共通成分カルノシン※3を配合。成分が角層まで浸透しやすい柔らかな頭皮へ整えます。さらに、シャンプー・トリートメントパックには、浸透※4型Wレチノールカプセル※5を配合。特にトリートメントパックでは、パックのように3分間なじませることで、ナノカプセル化したレチノール※4が早く深く角層まで浸透し、うるおいを保ちながら、引き締まった印象に導きます。香水のように香りが長持ちするベルガモットグリーンの香りで、清潔感のある爽やかさと、上品さを演出します。

※1ラウロイルアスパラギン酸Na、ココイルグルタミン酸K（洗浄成分）

※2毛髪補修成分

※3整肌成分

※4角層まで

※5パルミチン酸レチノール、レチノイン酸ヒドロキシピナコロン（整肌成分）

＜好みの洗い心地と仕上がりによって選べる2タイプ＞

ディズム スキンケア＆リフトシャンプー・トリートメントパック（モイスト＆スムース）

5種類のヒト型セラミド※1配合のうるおい濃密シャンプー＆トリートメントパックで、

頭皮をうるおし、髪はさらさら仕上げ。

5種のヒト型セラミド※1が頭皮にうるおいを与え、健やかな頭皮環境に。加水分解コラーゲン※2を配合したトリートメントパックが髪と頭皮の表面をコーティングし、与えた成分を逃さずまとまるさらさら髪へ。

※1セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP（保湿成分）

※2 イソステアロイル加水分解コラーゲン(保湿成分)

【こんな方におすすめ】

☑髪のパサつきが気になる

☑うねり・広がりが気になる

☑剛毛・くせ毛で扱いにくい

＜概要＞

製品名：ディズム スキン&リフトシャンプー モイストアンドスムース

販売名：ディズム LシャンプーDST1

内容量：200g

価格：3,300円（税抜） 3,630円（税込）

製品名：ディズム スキンケア＆リフトトリートメントパック モイストアンドスムース

販売名：ディズム LトリートメントパックDST1

内容量：200g

価格：3,300円（税抜） 3,630円（税込）

ディズム スキンケア＆リフトシャンプー・トリートメントパック ブラック（リフレッシュ＆エアリー）

炭※1とメントール※2配合の、「黒」の爽快シャンプー＆トリートメントパックで

ふんわり根元から立ち上がるシルエットへ

炭※1・メントール※2を配合した「黒」の吸着泡＆吸着パックで、毛穴汚れをすっきり落とし、心地よく爽快な使用感に。シャンプーはスクラブ※3を配合。さらにトリートメントパックには、根本から立ち上がりをサポートするハリコシ成分*4がふんわりとした仕上がりに導きます。

※1吸着成分

※2清涼成分

※3クロチク茎（整肌成分）

※4トシルバリンNa

【こんな方におすすめ】

☑夏のボリュームが気になる

☑髪にハリ・コシがない

☑セットしても夕方にはぺたんこに

＜概要＞

製品名：ディズム スキンケア＆リフトシャンプー ブラック リフレッシュアンドエアリー

販売名：ディズム LシャンプーOST1

内容量：200g

価格：3,300円（税抜） 3,630円（税込）

製品名：ディズム スキンケア＆リフトトリートメントパック ブラック リフレッシュアンドエアリー

販売名：ディズム LトリートメントパックOST1

内容量：200g

価格：3,300円（税抜） 3,630円（税込）

ディズム EMS スキンケアアンドリフト プロヘッドデバイス

解剖学×表情筋研究者監修メソッド 頭皮を鍛えて※1、上げていく※2

頭皮から引き上げる「頭皮用美顔器」

※1 EMSで筋肉を刺激すること

※2 引き上げるように機器を動かすこと

＜概要＞

製品名：ディズム EMS スキンケアアンドリフト プロヘッドデバイス

本体重量：約180g

価格：31,000円（税抜）、34,100円（税込）

＜商品詳細＞

1. MCR頭皮ケアモードで、頭皮の弾力とうるおいをサポート

マイクロカレント（超微弱電流）で、頭皮の弾力をサポート。DISMシャンプー、トリートメントパックと合わせ使いで、頭皮にうるおいを与えながらケアします。

2.EMSリフト※1モードで、顔印象が変わる「攻めの集中リフト※1ケア」

EMSによる筋肉刺激×つかみ揉み※2×電気針※3により、「攻めの集中リフトケア※1」を再現したDISMオリジナル仕様。頭皮の筋肉を引き締め、顔のリフト※1ケアも叶えます。赤色LEDで、健康的な頭皮へ導きます。

※1 引き上げるように機器を動かすこと

※2 デバイス操作による

※3 電気針のような刺激を再現した機能

＜1回の使用でフェイスラインのもたつきやゆるみ印象がすっきり！＞

※美容機器で一時的に刺激したことによる一時的な変化であり、結果には個人差がございます。

※EMSリフトモード レベル3で10分間使用した場合

3.美容医療発想LEDで頭皮環境を整える

美容施術でも採用されいてる波長（450～635nm)のLEDを搭載。毎日ケアを続けることで、頭皮環境を守り、すこやかにしていきます。

4.プロの指圧から着想を得た、こだわりのアタッチメント

DISMオリジナルのアタッチメント「ポイントプレスヘッド(TM)」が、頭皮を刺激。中央のヘッドで筋肉を刺激し、剣山形状で電気針※1を再現。プロの手の形と動きを再現して、毎日使いたくなる心地よさを実現しました。

※1電気針のような刺激を再現した機能

5.コンパクト×シンプル操作×多機能

直径88mmの手のひらサイズ×軽量（約180g）で毎日使いやすい設計。ボタン２つで簡単操作が可能。

EMS、マイクロカレント、2種のLED搭載。3段階の回転数と4段階のEMS強度調整により、12通りにカスタマイズが可能です。IPX7の防水仕様で毎日のシャンプーとともにご使用いただけます。

■発売日

DISM公式ストア先行発売：2026年5月15日（金）

一般発売：2026年5月22日（金）

■販売経路

WEB：公式サイト（アンファーストア）、楽天市場、Amazon、Yahoo！ショッピング等

■解剖学・表情筋研究者が監修！印象を上向きに引き上げるDISM独自のリフトケア※メソッド

ヘアケアアイテムをより効果的に活かすシャンプー方法について、解剖学・表情筋研究の第一人者である高見寿子先生に使用方法の監修をいただきました。

※頭皮から引き上げる動作のこと

HISAKOLAB株式会社 代表取締役

博士（医学）医科学修士

所属 フロムファーストプロダクション

美筋研究家

研究テーマ：表情筋、fascia、加齢変化

新潟大学

医学部：解剖学 客員研究員

歯学部：非常勤講師

タカミヒサコ東京（麻布）サロン

京都・大阪・新潟サロン

・解剖学から見るたるみの本質

顔がたるむ原因は実は皮膚の老化だけではないんです。本当の原因は、皮膚の下にある「皮下脂肪」

「筋肉」「皮下組織」の変化。顔の筋肉（表情筋）は、身体の他の筋肉とは違って骨ではなく皮膚に停止しています。そのため、SMASがたわんだり、脂肪が減ったりすると、その影響がすぐに顔の表面に現れてしまうんです。

・たるみの鍵はSMAS

特に重要なのが、SMAS。SMASは浅い表情筋と皮下組織の集合体で皮膚を繋いでいるユニットのようなものです。頭皮や首までつながっているため、SMASをケアすれば、顔のリフトアップが期待できます。正しい引き上げ方向と構造を理解すれば、プロでなくてもシンプルな方法でだれでもケアが可能です。

▼手洗いのシャンプーメソッド



▼デバイスを用いたメソッド

■DISMとは

「DISM」は、男性の肌に向き合い続けている長年の皮膚科学の知見から生まれたメンズスキンケアブランドです。「効き肌※1に導く、メディスキンケア。」をブランドコンセプトに2024年9月にリニューアルし、男性が美容を愉しみ、肌だけではなく前向きな気持ちになることをサポートすることをミッションとして、ベーシックケアからスペシャルケアまで成分がより深く届く※2、柔らかな肌に整えるためのラインナップを揃えています。2025年11月にはブランドアンバサダーとして、岩田剛典さんを起用いたしました。11月より公開中のCMや公式サイトでは、「天才だ！」が口癖の「DISMラボ」研究員の「DISMさん」というキャラクターとしてコミカルでチャーミングな岩田剛典さんをご覧いただけます。

・DISMブランドHP：https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/

・「DISMさん」特設サイト

DISMさんについてより詳しく知ることができる特設サイトも公開中！

https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/special/

※1 肌を柔らげ、整える成分

※2 角層まで

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジングケア・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルスケア・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジングケア商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。