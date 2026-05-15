tance株式会社(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：中井 和寛)は、当社が提供する広告アプリ「tance promo」について、2026年5月15日(金)よりOMRON製のマルチユース決済端末「eZCATS-100C」、「eZCATS-100M」に対応開始することをお知らせいたします。





利用イメージ





「tance promo」は、決済端末から発行されるレシートを広告媒体として活用できるアプリケーションです。クーポンやアンケート、キャンペーン情報などを印字することで、来店促進や顧客エンゲージメントの向上を図ることが可能となります。





本体とクレードル間を無線LANで接続するセパレート型の「eZCATS-100C」と、イベント会場など屋外でも活用できるモバイル型の「eZCATS-100M」は、共通の操作性を備えており、利用シーンに応じた柔軟な運用が可能です。今回の対応により、より幅広い業態の店舗において、本サービスをスムーズに導入いただけるようになります。









■「tance promo」の機能・特長

「tance promo」は、店舗運営者が簡単にレシート広告を作成・発行できることが最大の特長です。Webサイト上の広告管理画面から、店舗独自のメッセージやキャンペーン情報を編集するだけで、簡単にレシート広告として発行できます。デザインやレイアウトもテンプレートから選択できるため、専門知識がなくても手軽にプロモーションを開始できます。





1. スタッフの業務負荷を軽減し、効果的な販促活動が実現

レシート広告の印字方法も柔軟に選択でき、決済ごとに自動で広告を印字する設定や、必要に応じてワンタッチで印字できる設定など、店舗のオペレーションに合わせて運用できます。また、会計時の決済金額によって、レシート広告の出し分けを可能にする機能*やカード情報(カード番号の先頭最大6桁)を指定することで、会計時に特定のカードを利用したお客様にのみレシート広告を発行できる機能*もあり、ターゲットプロモーションにも活用していただけます。

* Proプラン、Enterpriseプラン限定の機能





2. 顧客の再来店やエンゲージメント向上

次回来店を促すクーポンの発行や、アンケート回答用の二次元コード印字など、多様なプロモーション施策の展開が可能です。レシートに「次回ご来店時に使える10％OFFクーポン」や「アンケート回答でプレゼント進呈」などの情報を印字することで、再来店やエンゲージメントの向上が期待できます。





3. 複数店舗が集まる商業施設でも活用可能

商業施設内の複数の店舗で連携したキャンペーンを実施する場合も、「tance promo」を活用することで、施設全体の回遊性向上や相互送客が可能であり、複数の店舗が集まる商業施設やチェーン展開する事業者にも有効です。









■サービス概要

サービス名： 「tance promo」

対応端末 ： OMRON製「eZCATS-100C」、「eZCATS-100M」

対応開始日： 2026年5月15日(金)

利用方法 ： tance mall内サービスページより申込

参考URL ： https://mall.tance.co.jp/services/SERQMgEOeupRJa3XiRVFsXw5Q









■「tance mall」について

「tance mall」は、店舗運営に役立つサービスを、決済端末から汎用タブレットにいたるまで利用シーンに応じたデバイスで使えるサービスプラットフォームです。店舗事業者は、「tance mall」上にあるサービスの中から必要なサービスを選択・申し込みをし、使いたい端末で利用できる仕組みで、集客力向上や業務効率化、DXの推進など、店舗の抱える様々な課題を解決します。





「tance mall」について





【補足資料】

●OMRON製 決済端末「eZCATS-100C」詳細





eZCATS-100C





＜本体＞

寸法 ：幅88mm×奥行177mm×高さ39mm

重量 ：約370g

表示 ：5inchカラー液晶(1,280×720ドット／静電容量方式)

バッテリー：リチウムイオン電池(3,350mAh)





＜クレードル＞

寸法 ：幅98mm×奥行182mm×高さ84mm

重量 ：約600g(ロール紙・ACアダプターを除く)

プリンタ：ラインサーマル方式／オートカッター搭載





●OMRON製 決済端末「eZCATS-100M」詳細





eZCATS-100M





＜本体＞

寸法 ：幅82.6mm×奥行181mm×高さ64.9mm

重量 ：約450g(印刷用紙を含まず)

表示 ：5inchカラー液晶(1,280×720ドット／静電容量方式)

バッテリー：リチウムイオン電池(3,780mAh)

プリンタ ：ラインサーマル方式(手切り)









■会社概要

企業名 ： tance株式会社

所在地 ： 東京都新宿区大久保3-8-2 住友不動産新宿ガーデンタワー

代表者 ： 代表取締役社長 中井 和寛

事業内容： 店舗向けサービスを決済端末やタブレットへ配信する

サービスプラットフォーム構築・運営

店舗向け業務効率化支援、

DX(デジタルトランスフォーメーション)推進支援

プラットフォームに参加するサービス事業者への開発支援、営業支援

設立 ： 2020年11月

資本金 ： 4.5億円

URL ： https://www.tance.co.jp/