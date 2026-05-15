クラスメソッド、組織知を継承するAIエージェント技術「ghoost（ゴースト）」の特許を取得

クラスメソッド株式会社

クラスメソッド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：横田 聡、以下「クラスメソッド」）は、組織に属する個人の知見・判断パターンを継承可能なAIエージェントとして再構築する技術について、2026年4月30日（木）に特許を取得しました。本特許技術を活用した生成AIサービス「ghoost（ゴースト）」は、北海道文化放送株式会社における先行導入で Peer承認率（※）92.3% を記録し、実用段階に到達しています。

組織に蓄積された個人の判断ノウハウは、退職・異動のたびに失われ続けてきました。属人化の解消やナレッジマネジメントといった取り組みは長年議論されてきたものの、判断そのものを継承する手段は、これまで体系化されてきませんでした。本特許技術は、組織知の継承を構造化するものであり、人的資本経営における中核課題に正面から応えるものです。

※Peer承認率は、対象者本人ではない第三者（同僚・関係者）が、生成されたghoostの応答を「本人らしい」と承認した比率を示します。本人ではなく 周囲が認めた数値 である点が、本技術の組織知継承能力を示しています。

■ ghoostについて

ghoostは、対象者の考え・思考、知見、記憶を元に本人の判断パターンを再現するAIエージェントサービスです。インタビューの自動化と統合処理により、1名あたり約1～2時間で初版のAIエージェントを生成可能。短期間での組織展開を可能にしています。

導入の損益分岐点は、極めて低い水準に設計されています。たとえば従業員300名規模の組織であれば、1人あたり週10分弱の会議時間削減で月額利用料を回収できる試算であり、導入ハードルを抑えながら組織全体の生産性向上に寄与します。

サービス詳細はこちら：https://classmethod.jp/aixc/services/ghoost/

■ 北海道文化放送（以下、UHB）での実証結果

UHBでは、2026年3月より先行導入を開始しました。

放送業界は、番組制作という業務の性質上、個人の判断・経験・感性に強く依存する現場です。UHBの現場では、「あの先輩の判断軸を、若手に継承する手段がない」という課題が長年認識されていました。本導入は、この属人ノウハウの継承可能性を、組織として初めて構造的に検証する取り組みとして実施されました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/14901/table/450_1_f64fe67aa9e3468ee008e6e8d79313d7.jpg?v=202605151151 ]





「導入検証を検討していた当初は、いわゆる「優秀な社員の思考法」をシステム化することこそが知財化だと捉えていました。 しかし検証を進める中で、一部の優秀な人材に限らず、社員が日々の業務で行っている「小さな判断の積み重ね」こそが組織のノウハウであり、資産となり得ると実感するようになりました。これにより、これまで属人化し現場に点在していた判断を、組織全体で継承可能な資産へと変換できる手応えを掴んでいます。」

── 北海道文化放送株式会社 メディア局 DX推進センター 杉本 歩基 氏

■ 特許の概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/14901/table/450_2_9c07a2ef80686e108f4d16b55d6f33df.jpg?v=202605151151 ]

本特許の中核となる技術は、複数のAIエージェントの特徴量を統合することにより、特定の役職・職責に最適化された「役割モデル」としてのAIエージェントを生成する技術を定義しています。これにより、特定個人に依存しない、組織として継承可能な判断モデルの構築が可能となります。

［本特許に含まれる主な技術］

- 複数のAIエージェントの統合による役割モデル生成（Claim 14）

- インタビュー自動化と人格モデル抽出の処理フロー

- 役割モデルの組織横断的な参照・運用機構

- 継続的な学習・更新による精度向上の仕組み

■ghoostリリースウェビナー開催のお知らせ

北海道文化放送株式会社は今後の展開について継続検討を進めており、2026年6月4日（木）開催のウェビナーにご登壇いただきます。

2026年6月4日（木）開催「暗黙知をAIで組織の力に変える──ghoost正式リリース発表」

▶ お申込みはこちら：https://classmethod.jp/seminar/260604-ghoost-webinar/

【クラスメソッドについて】

クラスメソッド株式会社は、アマゾン ウェブ サービス（AWS）をはじめ、データ分析、モバイル、IoT、AI／機械学習など、クラウドネイティブな技術領域を中心に、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援する技術パートナーです。

AWS支援では、2015年から継続して最上位パートナーに認定され、これまでに国内の最優秀パートナーを表彰する「AWSコンサルティングパートナー・オブ・ザ・イヤー」を5度受賞。2022年にはグローバル最優秀パートナーとして「SI Partner of the Year」を受賞、翌23年にもファイナリストとなり、名実ともに世界トップクラスのAWSパートナーです。 これまでに支援してきた企業は約5,600社、管理・構築を支援したAWSアカウント数は累計40,000件以上にのぼります。エンジニアによる技術発信文化にも力を入れており、オウンドメディア「DevelopersIO」では6万本を超える技術記事を公開。また、技術者向けナレッジ共有プラットフォーム「Zenn」も運営し、技術コミュニティの発展にも貢献しています。 「すべての人々の創造活動に貢献し続ける」という理念のもと、お客様の事業価値向上につながる最適な技術を提案してまいります。

本社所在地： 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー26階

代表者 ： 代表取締役社長 横田 聡

事業内容 ： クラウド導入支援、ビッグデータ基盤構築、モバイルアプリ開発、LINE技術支援、AI／機械学習技術支援

オフィシャルサイト ： https://classmethod.jp/

技術ブログ「DevelopersIO」： https://dev.classmethod.jp/

技術情報コミュニティ「Zenn」：https://zenn.dev/

Facebookページ ：https://www.facebook.com/classmethod/

公式YouTubeチャンネル ： https://www.youtube.com/c/classmethod-yt/

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