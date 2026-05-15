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「RICOH Innovation Fund」を通じて、OpenHeart社と資本提携を締結
写真・動画を“空間検知のためのデータ”へと昇華させ、働く環境の最適化を目指す
株式会社リコー（社長執行役員：大山 晃）は、CVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）ファンド「RICOH Innovation Fund」を通じて、株式会社OpenHeart（代表取締役社長：渡邉 晃司、以下 OpenHeart社）と資本提携契約を締結しましたことをお知らせします。
近年、最先端のAIおよび画像処理技術の進展により、写真や動画から手軽かつ低コストで3Dコンテンツを生成できるようになり、さまざまな業種で3Dの活用が拡がっています。リコーはこれを成長機会と捉え、独自の空間分析アルゴリズムにより、写真・動画等から3D/4Dコンテンツを生成・活用できるプラットフォーム「TAVIO」を開発・提供するOpenHeart社と連携することで、空間データ活用による業務効率化や生産性向上に取り組みます。空間や現場の「体験・共有・記録」を通じて、場所にとらわれない円滑なコミュニケーション、質の高いコラボレーションを可能にし、お客様の働く場（ワークプレイス）の価値向上を目指します。
リコーは本出資を通じて、以下の方向性で連携の検討を進めていきます。
1)写真・動画を“空間検知のためのデータ”へと昇華
360度カメラ等で取得した空間映像データについて、3D化など次の活用に向けた連携を進めます。
2)空間データを“働く場の可視化”に活用
建設・不動産・ファシリティ領域において、空間データを活用し、働く現場の状況を可視化することで、遠隔地からの状況把握やコミュニケーションの円滑化を実現するための活用について検討を進めます。
リコーは2023年11月に本ファンドを設立し、BtoBスタートアップの成長支援を通じて、デジタルサービスの会社として進化を続けています。今後も、オープンイノベーションを通じた協業・共創により、“はたらく”に変革を起こし続けることで、人ならではの創造力の発揮を支え、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
■出資先概要
会社名： 株式会社OpenHeart
代表者： 代表取締役社長 渡邉 晃司
設立年月： 2024年8月27日
所在地： 東京都港区芝大門1丁目2番14号H1O浜松町
事業内容： 「TAVIO」の開発および運営
公式サイト ： https://openheart.co.jp/
※社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
| リコーグループについて |
リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています（2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円）。
“はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
詳しい情報は、こちらをご覧ください。
https://jp.ricoh.com/
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係のお問い合わせ先 ＞
株式会社リコー https://jp.ricoh.com/
広報室 TEL：050-3814-2806 (直通) E-mail：koho@ricoh.co.jp
株式会社リコー（社長執行役員：大山 晃）は、CVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）ファンド「RICOH Innovation Fund」を通じて、株式会社OpenHeart（代表取締役社長：渡邉 晃司、以下 OpenHeart社）と資本提携契約を締結しましたことをお知らせします。
近年、最先端のAIおよび画像処理技術の進展により、写真や動画から手軽かつ低コストで3Dコンテンツを生成できるようになり、さまざまな業種で3Dの活用が拡がっています。リコーはこれを成長機会と捉え、独自の空間分析アルゴリズムにより、写真・動画等から3D/4Dコンテンツを生成・活用できるプラットフォーム「TAVIO」を開発・提供するOpenHeart社と連携することで、空間データ活用による業務効率化や生産性向上に取り組みます。空間や現場の「体験・共有・記録」を通じて、場所にとらわれない円滑なコミュニケーション、質の高いコラボレーションを可能にし、お客様の働く場（ワークプレイス）の価値向上を目指します。
1)写真・動画を“空間検知のためのデータ”へと昇華
360度カメラ等で取得した空間映像データについて、3D化など次の活用に向けた連携を進めます。
2)空間データを“働く場の可視化”に活用
建設・不動産・ファシリティ領域において、空間データを活用し、働く現場の状況を可視化することで、遠隔地からの状況把握やコミュニケーションの円滑化を実現するための活用について検討を進めます。
リコーは2023年11月に本ファンドを設立し、BtoBスタートアップの成長支援を通じて、デジタルサービスの会社として進化を続けています。今後も、オープンイノベーションを通じた協業・共創により、“はたらく”に変革を起こし続けることで、人ならではの創造力の発揮を支え、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
■出資先概要
会社名： 株式会社OpenHeart
代表者： 代表取締役社長 渡邉 晃司
設立年月： 2024年8月27日
所在地： 東京都港区芝大門1丁目2番14号H1O浜松町
事業内容： 「TAVIO」の開発および運営
公式サイト ： https://openheart.co.jp/
※社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
| リコーグループについて |
リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています（2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円）。
“はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
詳しい情報は、こちらをご覧ください。
https://jp.ricoh.com/
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係のお問い合わせ先 ＞
株式会社リコー https://jp.ricoh.com/
広報室 TEL：050-3814-2806 (直通) E-mail：koho@ricoh.co.jp