【’47（フォーティーセブン）】札幌ステラプレイス イースト1Fで北海道初POP-UPを5月22日（金）より開催、北海道テーマの新作モデルを先行発売

ニューエラジャパン合同会社

1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドである’47（フォーティーセブン）は、札幌ステラプレイス イースト1Fにて5月22日（金）より6月14日（日）まで、北海道では初となるPOP-UP STOREを期間限定でオープンいたします。

’47はオーセンティックな背景を持ち、気負わず取り入れられるシルエットとカラーで、日常のスタイリングになじむブランドです。本POP-UP STOREでは、ブランドを代表する定番シルエット「CLEAN UP」をはじめ、「MVP」「HITCH」「CAPTAIN」などの主要モデルを含む幅広いラインアップを展開します。札幌駅直結の札幌ステラプレイス イースト1Fというアクセスに優れた立地にて、北海道の皆さまに、豊富なカラーバリエーションやシルエットの違いを実際に手に取ってご覧いただけます。さらに、北海道をテーマに開発された新作モデルを本POP-UP STOREにて先行発売します。

■北海道先行販売モデルについて

本POP-UP STOREに合わせて先行販売されるモデルは、北海道の自然や文化をモチーフにデザインされたコレクションです。

北海道をテーマに開発された新作ラインアップ

[’47 CLEAN UP] 各 4,400円 ※価格はすべて税込

＜シマエナガ＞

北海道に生息する野鳥「シマエナガ」をモチーフにしたコレクション。丸みのあるフォルムを表現したデザインと、’47らしいニュアンスカラーで展開します。

＜IN THE NORTH＞

シロクマ（ホッキョクグマ）をモチーフに「BORN IN THE NORTH」の文字刺繍をあしらったモデルと、北海道の春を彩るチューリップをモチーフに「BLOOM IN THE NORTH」の文字刺繍をあしらったモデルの2種を展開します。

[’47 MVP] 各 4,620円 ※価格はすべて税込

＜HEART LAKE＞

人気MLB球団ロゴと、北海道えりも町にある豊似湖（とよにこ）をモチーフにしたデザインを組み合わせたコレクション。上空から見るとハートの形に見えることから「ハートレイク」とも呼ばれる豊似湖を着想源とし、フロント右下にはゴールドのメタルハートを配置。クラウン全体にも同色のハート刺繍を施しています。

【’47 POP-UP STORE 札幌ステラプレイス】

日時：5月22日（金）～6月14日（日）

営業時間：10:00～20:00

場所：札幌ステラプレイス イースト1F

北海道札幌市中央区北5条西2丁目

期間中に’47のキャップをご購入いただき、かつ’47の会員登録（無料）またはニュースレターの購読登録（無料）を完了された方に、先着で’47オリジナル缶ミラー（非売品）をプレゼントいたします。

※数に限りがございますので、予めご了承ください。

’47オリジナル缶ミラー

【’47ブランドとは】

’47（フォーティーセブン）は、1947年に米国ボストンで創業したカジュアルライフスタイルブランドです。イタリア移民の双子兄弟アーサーとヘンリー・ディアンジェロが、ボストン・レッドソックスの本拠地フェンウェイ・パーク周辺でスポーツ記念品を販売したことから始まりました。現在はスポーツファンカルチャーを背景に、ヘッドウェアやアパレルを展開するライフスタイルブランドとして世界中で展開し、MLB、NFL、NBA、NHLのアメリカ4大プロスポーツリーグをはじめ、650校以上の大学とパートナーシップを結んでいます。

【LOOK PHOTOS】

【’47オフィシャルサイト / SNS】

公式オンラインストア 47brand.co.jp(https://47brand.co.jp/)

Instagram 47japan(https://www.instagram.com/47japan/)

X 47japan_1947(https://x.com/47japan_1947)

TikTok 47japan(https://www.tiktok.com/@47japan)