【秘密の1.5章】会いに行けるアイドルVTuber「クインテ」、6/6（土）築地BLUE MOODにて単独ミニライブ『Secret Chapter』開催！当日「リーダー発表」も実施

株式会社Blackbox

株式会社Blackbox（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：坂本龍優、以下「Blackbox」）が展開する、会いに行けるアイドルVTuberプロダクション「ラブボックス」所属の2.5次元アイドルVTuberグループ「クインテ」は、2026年6月6日（土）、東京・築地のライブハウス『BLUE MOOD』にて単独ミニライブ『クインテ Mini Live ~Secret Chapter~』を開催することをお知らせいたします。

本公演は、3人体制となったクインテが「秘密の1.5章」をテーマに、新章への助走を刻む特別な一夜となります。当日は新企画として、グループの新たな「リーダー」を発表するセレモニーも実施いたします。

■ 「秘密の1.5章」──止まった時計を、君との秘密に変えて。

クインテは、YouTubeを中心としたオンライン配信に加え、毎月1回の自社主催オフラインライブを継続して開催している、VTuberの枠を超えたアイドルグループです。

直近の単独公演『Twinkle Charm』（2026年5月9日／新宿DHNoA）は、新体制での新規描き下ろしビジュアルと当日撮影の実写チェキを軸に現地販売グッズは全て完売。

『Secret Chapter』は、その熱量をそのまま受け継ぎながら、3人体制のクインテだからこそ綴れる「秘密の物語」へと踏み込む一夜です。これまでの第1章と、この先訪れる第2章の間にだけ存在する『秘密の1.5章』──完成された物語へ戻るための助走ではなく、今のクインテにしか歌えない歌、今、隣にいてくれるファンとしか作れない景色を会場に閉じ込めます。

■ ライブ名について

「Secret Chapter」というライブ名は、クインテの楽曲タイトルに着想を得つつ、3人体制となったいまだからこそ綴れる「秘密の物語」という意味を重ねています。画面の向こうの存在では終わらない、リアルとバーチャルの境界を越えた"いま会える"クインテの姿を、ぜひ会場でその目でお確かめください。

■ 新企画：当日「リーダー発表」セレモニーを実施

桃妃ミルク羽乃シエル華埜エレノア

3人体制となったクインテが「いまの自分たちを言葉にする」ためのもう一つの装置として用意したのが、当日の「リーダー発表」セレモニーです。当日まで結果はメンバー本人にも伏せられており、ファンとメンバーが同じ瞬間に発表を受け取る、ライブならではの特別な時間となります。

「秘密の1.5章」というコンセプトと響き合う、当日限りのサプライズ演出にぜひご期待ください。

■イベント情報





イベント名： クインテ Mini Live ~Secret Chapter~

開催日： 2026年6月6日（土）

開場： 10:15（※整列開始 10:00／開場の15分前より）

開演： 11:00

※状況により時間は前後する場合がございます。

会場： BLUE MOOD https://blue-mood.jp/

（東京都中央区築地5-6-10 浜離宮パークサイドプレイス1F）

料金： 3,000円（税込）／※入場時、別途ドリンク代として現金1,000円が必要となります。

チケット販売URL： https://lovvebox.zaiko.io/e/quintet-secret-chapter

出演： 桃妃ミルク／羽乃シエル／華埜エレノア



■ チケット販売情報

FANBOX会員限定先行申し込みチケット：3,000円（税込）- 販売期間： 2026年5月9日（土）12:30 ～ 2026年5月17日（日）23:59- 対象： クインテメンバーいずれかのFANBOX会員（Standardプラン以上）- 特典： お話し券1枚／当日の優先入場

詳細な購入方法等につきましては、FANBOX内にてご案内させていただきます。

一般申し込みチケット：3,000円（税込）- 販売期間： 2026年5月18日（月）00:00 ～ 2026年6月5日（金）23:59

どなたでもご購入いただけます。座席はスタンディングとなっており、当日は整理番号順にご入場いただきます。



■ 「毎月リアルで会える」から生まれる、新章への助走

クインテは、配信というオンラインの日常に、リアルな会場で直接ファンと熱量を共有する現場を重ねることで、画面の向こう側で完結しないアイドル像を実践してきました。

『Secret Chapter』は、3人体制としての真価を改めてお見せするステージであると同時に、いつか始まる第2章へ向けた"いま、ここでしか見られない"助走の物語です。「会いに行ける」だけでなく、「ともに新章を描いていく」体験を。ぜひ会場でお楽しみください。

■ 法人・イベンターの皆様へ：出演依頼・協業受付中

「クインテ」は、リアルとバーチャルの垣根を超え、現場を熱狂させる力を持つ次世代のアイコンです。月次オフラインライブの継続開催により「現場経験値」を積み重ね、100人規模の会場を確実に動員できるパフォーマンス力と、毎公演ごとの描き下ろしビジュアル制作体制を備えており、商品PR・コラボキャンペーンとの親和性が高い構造を持っています。

- ライブパフォーマンスの提供： 対バンイベント、大型フェス、商業施設でのライブ等- PR・コラボレーション： キャラクター特性を活かした商品PR、イベント出演

お問い合わせ：https://lovvebox.com/contact/

メンバー情報

桃妃ミルク（ももさきみるく）

宇宙人の箱入りお姫様

カラー：ライトピンク

X：https://twitter.com/milk_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@milk_lvv

羽乃シエル（はのしえる）

引きこもりのゲーマー天使

カラー：ライトパープル

X：https://twitter.com/ciel_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@ciel_lvv





華埜エレノア（はなのえれのあ）

エルフのおてんばお姉さん

カラー：イエロー

X：https://twitter.com/elenoa_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@elenoa_lvv

クインテ

会いに行けるアイドルVTuber。

Quintet Queen「女王たちの五重奏（クインテット）」が由来。

2025年2月2日にデビュー。

X：https://x.com/quinte_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@quinte_lvv

会社概要

ラブボックスについて

『ラブボックス』は、会いに行ける女性アイドルVTuberプロダクションです。

バーチャル世界では日々の楽しい体験を広く届け、リアル世界ではここでしか体験できない特別なエンターテインメントをお届けします。

ラブボックス公式サイト：https://lovvebox.com/ (https://lovvebox.com/)

株式会社Blackboxについて

株式会社Blackboxは、バーチャルでもリアルでも楽しめる2.5次元VTuberエンターテイメントをお届けすることをミッションにしたスタートアップ企業です。

・名称：株式会社Blackbox

・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

・企業HP：https://blackbox-inc.com/

(https://blackbox-inc.com/)



