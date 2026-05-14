島根県立大学 田中 芳文 名誉教授 FIFAワールドカップ2026・北中米大会を前に『サッカー英語の語彙・表現小辞典』を上梓
公立大学法人 島根県立大学（理事長・学長：山下一也）は、本学の田中 芳文 名誉教授が『サッカー英語の語彙・表現小辞典―サッカーが好きなら英語も好きになる―』（開拓社）を５月14日に出版したことをお知らせいたします。
【ウェブページ】
https://www.kaitakusha.co.jp/book/book.php?c=1229
【本書の内容】
（扉より）
サッカー英語に特有の語彙や表現を、海外メディアの豊富な用例とともにコンパクトにまとめた「読む辞典」です。ゴールシーンやピンチの場面、選手・監督のインタビューで使われる基本的な語彙から決まり文句まで、生きたサッカーの英語が身につきます。サッカー好きなら思わず引き込まれる内容で、英語学習のモチベーションも自然と高まるでしょう。サッカーへの理解を深めながら、英語力も一歩前へ進めたい人に最適です。
（帯より）
海外メディアの生きた用例で学ぶ、サッカー英語の世界
・「赤い霧」に包まれたジダンはどうなった？ (p. 241)
・do a Leedsってやばいの？（p. 71）
・fox in the boxってどんなプレーヤー？（p. 105）
・dressing roomを失う監督ってどんな監督？（p. 171）
・「ラストマン」はなぜ一発退場になったのか？（p. 161）
・「フィールドプレーヤー」や「ゲームメーカー」は英語で通じる？（p. 206とp. 223）
・「無回転シュート」とか「ブレ玉」を指す英語は？（p. 158）
【書誌情報】
［一歩進める英語学習・研究ブックス］
『サッカー英語の語彙・表現小辞典―サッカーが好きなら英語も好きになる―』
田中芳文（著）
四六判、並製、404pp. 本体2,600円
ISBN978-4-7589-1229-7 C0382
開拓社
【著者略歴】
田中 芳文（たなか よしふみ）
島根県松江市生まれ。岡山大学大学院教育研究科修了。島根県立大学 看護学部・大学院看護学研究科教授、人間文化学部教授などを経て、2026年に名誉教授。専門は英語学・社会言語学。
●主な著作
〔著書〕
・『医療現場の英語表現』（開拓社，2024年）
〔辞書〕
・『医療現場の英語辞典』（共著，三省堂，2016年）
・『犯罪・捜査の英語辞典』（共著，三省堂，2012年）
・『英和ブランド名辞典』（共著，研究社，2011年）
〔翻訳書〕
・『看護師として生きる 自分の選択』（西村書店，2016年）
・『新生児集中治療室 NICU』（医歯薬出版，2015年）
・『ドクターヘリ 救命飛行(フライト)』（医歯薬出版，2009年）
・『外科研修医(レジデント) 熱き混沌(カオス)』（医歯薬出版，2008年）
・『アメリカ精神科ER 緊急救命室の患者たち』（新興医学出版社，2007年）
・『看護師（ナース）がいなくなる？』（西村書店，2005年）
・『アメリカ新人研修医の挑戦』（西村書店，2004年）