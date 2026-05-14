島根県立大学 田中 芳文 名誉教授 FIFAワールドカップ2026・北中米大会を前に『サッカー英語の語彙・表現小辞典』を上梓

公立大学法人島根県立大学

公立大学法人 島根県立大学（理事長・学長：山下一也）は、本学の田中 芳文 名誉教授が『サッカー英語の語彙・表現小辞典―サッカーが好きなら英語も好きになる―』（開拓社）を５月14日に出版したことをお知らせいたします。

【ウェブページ】

https://www.kaitakusha.co.jp/book/book.php?c=1229

【本書の内容】

（扉より）

サッカー英語に特有の語彙や表現を、海外メディアの豊富な用例とともにコンパクトにまとめた「読む辞典」です。ゴールシーンやピンチの場面、選手・監督のインタビューで使われる基本的な語彙から決まり文句まで、生きたサッカーの英語が身につきます。サッカー好きなら思わず引き込まれる内容で、英語学習のモチベーションも自然と高まるでしょう。サッカーへの理解を深めながら、英語力も一歩前へ進めたい人に最適です。

（帯より）

海外メディアの生きた用例で学ぶ、サッカー英語の世界

・「赤い霧」に包まれたジダンはどうなった？ (p. 241)

・do a Leedsってやばいの？（p. 71）

・fox in the boxってどんなプレーヤー？（p. 105）

・dressing roomを失う監督ってどんな監督？（p. 171）

・「ラストマン」はなぜ一発退場になったのか？（p. 161）

・「フィールドプレーヤー」や「ゲームメーカー」は英語で通じる？（p. 206とp. 223）

・「無回転シュート」とか「ブレ玉」を指す英語は？（p. 158）

【書誌情報】

［一歩進める英語学習・研究ブックス］

『サッカー英語の語彙・表現小辞典―サッカーが好きなら英語も好きになる―』

田中芳文（著）

四六判、並製、404pp. 本体2,600円

ISBN978-4-7589-1229-7 C0382

開拓社

【著者略歴】

田中 芳文（たなか よしふみ）

島根県松江市生まれ。岡山大学大学院教育研究科修了。島根県立大学 看護学部・大学院看護学研究科教授、人間文化学部教授などを経て、2026年に名誉教授。専門は英語学・社会言語学。

●主な著作

〔著書〕

・『医療現場の英語表現』（開拓社，2024年）

〔辞書〕

・『医療現場の英語辞典』（共著，三省堂，2016年）

・『犯罪・捜査の英語辞典』（共著，三省堂，2012年）

・『英和ブランド名辞典』（共著，研究社，2011年）

〔翻訳書〕

・『看護師として生きる 自分の選択』（西村書店，2016年）

・『新生児集中治療室 NICU』（医歯薬出版，2015年）

・『ドクターヘリ 救命飛行(フライト)』（医歯薬出版，2009年）

・『外科研修医(レジデント) 熱き混沌(カオス)』（医歯薬出版，2008年）

・『アメリカ精神科ER 緊急救命室の患者たち』（新興医学出版社，2007年）

・『看護師（ナース）がいなくなる？』（西村書店，2005年）

・『アメリカ新人研修医の挑戦』（西村書店，2004年）