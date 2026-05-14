カロッツェリア デジタルミラー「MSD-DM300」を発売

パイオニア株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/5670/table/1002_1_2ac880541e2a101487d90a94aeb001d7.jpg?v=202605140951 ]

パイオニアは、昼夜を問わず鮮明な後方視界を提供し、安心・安全なドライブをサポートするデジタルミラー「MSD‑DM300」を発売します。

昨今、ミニバンやワゴン車など、荷物や乗員で後方の視界が遮られやすい車種を中心に、後方をより広く確認できるデジタルミラーへのニーズが高まっています。その中で、ドライブレコーダーを既に装着しているユーザーからの、後方視界の改善のみを求める声を受け、録画機能の無い後方視界のサポートに特化したデジタルミラーモデルをラインアップに追加します。

本機は、高解像度フルHDカメラと、PureCel(R) Plus技術を搭載したOMNIVISION(R)製CMOSセンサーによる高感度撮影により、夜間や暗い場所でもノイズを抑えたクリアな映像を表示します。モニター部には、運転席から見やすい広視野角・高輝度の11V型大画面IPS液晶モニターを採用し、ズーム機能により表示サイズや距離感を調整することもできます。また、車室内に調和するデザインと高い取付性を両立。L型コネクタの採用や防水・防塵設計の小型リアカメラにより、セダンからキャンピングカーまで幅広い車種へ取り付けられます。

カロッツェリア 2026夏新商品ラインアップ ：

https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/brand_event/brand/item_2026summer/?ad=pr

【主な特長】

1) 昼夜を問わず鮮明な映像を映し出す高画質カメラ

約200万画素の高解像度フルHDカメラと、PureCel(R) Plus技術搭載のOMNIVISION(R)製CMOSセンサーに加え、「HDR」機能を搭載することで、夜間や暗い場所だけでなく、明暗差の大きい環境でもノイズを抑えた色鮮やかな映像を表示します。日中の逆光や夜間の走行など、幅広いシーンで安定した視界を確保し、後方確認をサポートします。

【昼夜を問わずクリアな視界を表示】

2) 視認性に優れた11V型高輝度IPS液晶モニターを採用

11V型の高輝度IPS液晶を採用し、優れた色再現性と広視野角を実現。発色の良い鮮明な映像により、運転席から確認する際も色の変化が少なく、後方の状況を一目で確認できます。直感的に操作できる静電タッチパネルや表示範囲を調整できるズーム機能※を搭載し、デジタルミラーとしての実用性を高めています。

3) 車室内に調和する洗練されたデザインと高い取付性

本体は視界を妨げにくい形状で、車室内のインテリアに溶け込む高品位なデザインを採用。配線部にはL型コネクタを導入し、ケーブルの露出を抑えたスマートな取付けが可能です。リアカメラはIP67相当の防水・防塵対応の小型設計で車外にも設置できるため、リアガラスの傾斜が急なセダンや、荷物で後方視界が遮られやすい商用車など、幅広い車種でクリアな視界を確保できます。さらに、別売の延長ケーブル「RD‑RC300E」を使用することで、キャンピングカーなど全長の長い車両へも取り付けられます。

【本体部背面】

4) 3年間のメーカー保証

購入後3年間、製品の不良や製造上の不備があった場合に無償で修理を受けられる「メーカー保証期間3年」を適用しています。

5） その他

・ DC電源(12V/24V)の車両に対応するシガーソケットタイプの電源ケーブルを採用

・ 地デジ受信への電波干渉を抑えるノイズ低減設計

※ ズーム機能で倍率を上げると解像度は下がります。

＊ OMNIVISION(R)およびPureCel(R)は、OmniVision Technologies, Inc.の商標です。

＊ その他、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※お客様のお問い合わせ先※

パイオニア カスタマーサポートセンター ： TEL 0120-944-111(無料)