少年ブレイブ作品『アウトデイズ』が、めちゃコミック 総合ランキング1位を獲得！

taskey株式会社

原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップ taskey株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：大石弘務）は、オリジナルレーベル「少年ブレイブ」の作品『アウトデイズ』が、めちゃコミック（アプリ版）総合ランキングで1位を獲得したことをお知らせします。

※2026年5月12日時点

『アウトデイズ』は、“普通の学生生活”を願う最強のパシリが、アウトローな日常に巻き込まれながらも、自分の青春を掴みにいく新時代の不良アクション作品です。

本作は、連載開始直後にめちゃコミック（アプリ版）デイリーランキング 少年・バトル・青春カテゴリの3部門で1位を獲得（※1）。さらに、月間ランキング（少年）でも3位にランクイン（※2）するなど、連載開始以降、高い注目を集めてきました。

今回、めちゃコミック（アプリ版）総合ランキングにおいても1位を獲得し、より多くの読者に支持される作品へと広がりを見せています。

※1：2026年1月3日時点 ※2：2026年4月2日時点

作品情報

『アウトデイズ』

【めちゃコミックにて独占先行配信中！】

●原作：大城密 / ネーム：藤田サト / 作画：Shun

●発行元：taskey株式会社

●レーベル：少年ブレイブ

●公式X：https://x.com/outdays_x

望んだのは"普通"。手にしたのは"最強"。

平穏な青春を夢見て上京した元パシリの少年・最上縁。だが願書を出し間違え、入学したのは"関東最悪"の不良高校《不士美高校》だった！雑魚扱いされ不良に絡まれるも、なぜか無意識にぶっ飛ばしてしまう縁。その正体は、伝説の不良チーム〈獄門天〉に育てられた"無自覚"の実力者だった――。「普通の学生生活」を願う最強パシリが、アウトローな日常に巻き込まれながらも青春を掴む、新時代の不良アクション、開幕！

少年ブレイブについて

作品を読む :https://mechacomic.jp/books/239426配信情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/12747/table/174_1_47a78eb302f2b58098c4741de0c4fba0.jpg?v=202605140252 ]

勇気、勇敢さを意味する「ブレイブ（brave）」。



バトル・アクション・スポーツ・ヤンキージャンルなど、エネルギッシュで爽快感溢れる少年向けマンガを制作・配信しています。

リリースから1年半で累計約50万部を販売した『生まれ変わった剣聖、剣士が冷遇される魔術至上主義の学園で無双する』や、めちゃコミック 月間ランキング（少年）で1位を獲得（※）した『S級パーティーを追放された料理人、最強バフ飯だった件』など、注目の作品が続々登場しています。

※2026年4月2日時点

▼少年ブレイブ 特設サイト/SNSはこちら

・少年ブレイブ 特設サイト：https://shonenbrave.com/

・少年ブレイブ 公式X：https://x.com/comic_brave

お問い合わせ

映像化や商品化等、メディアミックスをはじめとした各種展開については、お気軽に下記のアドレス宛までご相談いただけますと幸いです。

・sales@taskey.me（担当：相澤）

taskey株式会社について

「21世紀、世界でもっとも読まれる物語を生み出す。」をビジョンに掲げ、 原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップです。自社スタジオ「taskey STUDIO」で企画・制作したオリジナルマンガを、 さまざまな電子書店で配信。少年マンガから恋愛マンガまで多様なジャンルの作品を展開し、ドラマ化・アニメ化などのメディアミックス展開も実現しています。

● アプリ「peep（ピープ）」

・iOS版：https://itunes.apple.com/jp/app/id1271282207

・Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.peep.app

● taskey株式会社（タスキー）

・コーポレートサイト：https://taskey.co.jp/

・お問合せ先：sales@taskey.me

● X（旧Twitter）

・taskey STUDIO │ マンガ/Webtoon/制作スタジオ：https://x.com/taskey_STUDIO

・taskey STUDIO │ 原作ノベル制作スタジオ：https://x.com/taskey_gensaku

● note

・https://note.com/taskey_blog