仙台トラストシティ「パンとスイーツのマルシェ 2026」6月5・6日開催

森トラスト株式会社

森トラスト株式会社は、2026年6月5日（金）・6日（土）に「パンとスイーツのマルシェ 2026」（以下、本イベント）を仙台トラストシティにて開催いたします。仙台市内外の人気ベーカリーやスイーツショップが一堂に会するほか、焼きたて本格ピザづくり体験ができるワークショップ、地元アーティストによるミニコンサートなど、多彩なコンテンツをご用意しております。

「パンとスイーツのマルシェ2026」のラインナップについて

出品商品一例過去開催時の様子

注目の店舗は、自家製パンと本格的なイタリアン、フレンチを提供する食堂「パンとごはんとさとう」（青葉区三条町）、黄金比のおいしさを追求したパン生地が特長の「BAKERY GOLDEN RATIO」（青葉区堤町）、自家製発酵と無農薬小麦を使用したパンを販売する「モリネコ堂」（仙台市泉区）、もちもち食感の「もち姫食パン」が人気の「PanoPano」（岩手県盛岡市）などです。イベント2日間で合計20店舗が出店し、仙台市内外の人気店の味を一度にお楽しみいただけます。

本イベントの特別企画として、宮城県農業高等学校の生徒が育てたオリジナル卵「百羽良卵」（ひゃっぱりょうらん）を使用したイベント限定パンを、高校生とウェスティンホテル仙台が共同で開発しています。本商品は、イベントでの販売に向けて準備を進めています。

また、宮城県産食材を使用した焼きたてアツアツの本格ピザづくりが楽しめるワークショップも開催いたします。

パンとスイーツのマルシェ 2026イベント概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18049/table/319_1_a364673ac0c98c47a08f60ee2ff4a3a3.jpg?v=202605141251 ]

■仙台市内外の大人気ベーカリー＆スイーツが仙台トラストシティに集結

出店予定のベーカリー＆スイーツをピックアップしてご紹介。

パン部門では、今年初出店の「パンとごはんとさとう」から「パン酌セット」や、「BAKERY GOLDEN RATIO」のサクサクもっちり食感の「カレーパン」、さらに「ウェスティンホテル仙台」の人気商品で仙台名物ずんだを使用した「ずんだブレッド」などを販売予定です。

スイーツ部門では、季節の食材を利用したスイーツが人気の「twins bake」や「Pie at...」などが出店予定です。

「パンとスイーツのマルシェ 2026」商品（一部）

「パンとごはんとさとう」パン酌セット「BAKERY GOLDEN RATIO」カレーパン「ウェスティンホテル仙台」ずんだブレッド「twins bake」焼きいちごのタルト「Pie at...」NYクッキー「万平ホテル」ジャム各種■今年も軽井沢の人気2ブランドが出店決定！「万平ホテル」

昨年初出店し大盛況だった軽井沢のクラシックホテル「万平ホテル」の出店が今年も決定！おすすめ商品は、ホテル伝統のカレーをアレンジした「万平ホテル カレーパン」です。

万平ホテル カレーパン「ブランジェ浅野屋」

軽井沢に3店舗、東京を中心に関東で14店舗(※5月14日時点)を展開している創業90年超えの老舗ベーカリー「ブランジェ浅野屋」。今年リニューアルした看板商品、国産小麦の軽井沢レザンを始め、季節限定のレモンパイなどを販売予定です。おすすめ商品は、「信州りんごのアップルパイ」です。

信州りんごのアップルパイ■焼きたて本格ピザづくりワークショップを開催

焼きたてアツアツの本格ピザづくりが楽しめるワークショップを開催いたします。

今回ワークショップを実施するのは、CMAB JAPAN CUP 2024 全国大会入賞を果たした「Pizzeria haiji」です。宮城県産の環境保全米を練りこんだほのかに甘味を感じる生地に、ゴーダチーズやきのこ、ベーコンなどのトッピングのほか、宮城県産味噌ソースなどでピザづくり体験ができます。

開催場所：トラストシティプラザ前広場

開催時間：イベント開催時間中随時受付・体験可能

所要時間：約30分

定員：各日先着30名

協力店舗：Pizzeria haiji

https://www.instagram.com/haiji_pizza/

参加費用：\1,000（税込）/人

参加方法：イベント当日、運営本部にて森トラスト公式LINEのお友達画面を提示、先着順に受付

■弾いて、聴いて、ストリートピアノを楽しもう

6月6日（土）は、サックスプレーヤーの熊谷 駿さんとピアニストの石原 雅之さんによるミニコンサートを開催いたします。

また、会場内にストリートピアノを設置しており、どなたでも自由に演奏いただけます。

ミニコンサート

日時：6月6日（土） 11:30～12:00/ 14:00～14:30

会場：トラストシティプラザ前広場

出演アーティスト：

サックスプレーヤー 熊谷 駿さん

宮城県仙台市出身。世界名門音楽大学「バークリー音楽大学」「ニューイングランド音楽院」を卒業後、日本を拠点に活動中。現在は、式典やイベントでのゲスト演奏をはじめ、年間総動員7,000名以上を動員する、前売完売続出のジャズコンサートを開催している。

ピアニスト 石原 雅之さん

宮城県の松島にある「ホテル大観荘」の専属ピアニスト。クラシックやジャズ、ポップス等ジャンルを問わない演奏が可能。また即興でリクエストに応えた演奏も得意としている。

■【6月2日（火）までのお申し込み】事前予約商品を受付

イベント当日は、行列に並ばずにお気に入りベーカリーの商品を受け取れる事前予約商品の申し込みを受け付けます。「万平ホテル」「ブランジェ浅野屋」の特別販売に加え、出店店舗の人気商品と仙台トラストシティ内のカフェ「セガフレード」のオーツミルクを組み合わせたセットなど、全9種類をご用意しています。

受付期間：2026年5月15日（金）から6月2日（火）まで

<事前予約商品一例>

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18049/table/319_2_a9d2e2cfc3c8a60796d086da3b8c9b05.jpg?v=202605141251 ]

*1 もち姫食パン2枚切り、スコーン（プレーン・チョコ）、りんごと紅茶のケーキ

*2 信州りんごのアップルパイ、軽井沢レザン2枚、クランベリー＆クリームチーズ、トートバッグ

「万平ホテル」プレミアムクッキー缶「ブランジェ浅野屋」 浅野屋こだわりセット[表3: https://prtimes.jp/data/corp/18049/table/319_3_5c35ede2af2d0b55289bccaeab701c24.jpg?v=202605141251 ]■本イベントで使用できるクーポンが当たる！抽選会を実施

森トラスト公式LINE内でのアンケートにご回答いただいた方限定で参加できる抽選会を実施します。当選者には本イベントで使用できる200円クーポンをプレゼント！LINEのお友達追加のうえ、ぜひご参加ください。

抽選会実施期間：2026年6月5日（金） 11時00分～6月6日（土）15時30分

■「パンとスイーツのマルシェ 2026」参加店舗一覧（順不同）■仙台トラストシティ 会場アクセスMAP

会場：

宮城県仙台市青葉区一番町 1-9 仙台トラストシティ トラストシティプラザ前広場

アクセス:

ＪＲ線仙台駅西口より徒歩9分

仙石線あおば通駅2 番出口より徒歩8分

地下鉄南北線仙台駅南2 番出口より徒歩6分

地下鉄東西線青葉通一番町駅南1番出口より徒歩8分

森トラスト株式会社について https://www.mori-trust.co.jp/

森トラスト株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：伊達 美和子）は、日本の都心部における大型複合開発や、全国のホテル＆リゾート事業を手掛ける総合不動産デベロッパーです。「不動産事業」「ホテル＆リゾート事業」「投資事業（国内・海外）」の3事業を主軸に、国内外52棟のビル・住宅・商業施設（2025年3月時点）と、36ヶ所のホテル・リゾート施設（2026年3月時点）を展開しています。

当社は、都市開発や観光資源となる歴史的建造物を保存・活用したホテル開発などを通じて、日本の国際競争力を高める事業を推進してまいります。