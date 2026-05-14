〈お客様の声に応えて復活・さらにおいしくなって新登場〉厳選した青森産にんにくを丸ごと約10ヶ月仕込んだ熟成の味「にんにく玉醤油漬け」がさらにおいしくなって復活販売中！
1960年創業の手作りキムチ専門店「第一物産」（東京・上野）は、創業以来愛され続けてきた「にんにく玉醤油漬け」を、お客様の熱いリクエストの声にお応えしてリニューアル復活いたします。原料調達の難しさから一度は製造を休止しましたが、「もう一度食べたい」「あの味が忘れられない」という声が絶えず、全社を挙げて復活に取り組みました。約10ヶ月かけてじっくり仕込んだ、こだわりの逸品です。
■ 復活までのストーリ～お客様の声が原動力に～
にんにく玉醤油漬けは、第一物産の創業当時から続く歴史ある商品でした。甘みのある特製醤油だれにじっくりと漬け込んだにんにくは、長年にわたり多くのお客様に愛されてきました。
しかし、品質の確かなにんにくを必要な量だけ安定して確保することの難しさから、製造を一時休止せざるを得ませんでした。
それでも「またあの味を食べたい」「復活を待っています」というお客様の声は途絶えることがありませんでした。そこで私たちは原料の調達方法を見直し、仕込み方をさらに改良して、今回の復活が実現しました。
■ 食べ方--皮の剥き方から楽しんで
◇ 皮の剥き方
◆ 上下を半割りにして、粒を取り出してから皮を剥いて食べる（皮が剥きやすく、一番おすすめの食べ方）
◆ 粒をバラして一粒ずつ取り出し、皮を剥いて食べる
※皮を剥いてからお召し上がりください。
◇ そのままで
◆ アツアツの白ごはんのお供に。醤油だれの甘みとにんにくの香りでごはんが進む
◆ 焼肉やサムギョプサルのお供に。肉の旨みとにんにくの風味が絶妙にマッチ
◆ お酒のおつまみに。日本酒・焼酎・マッコリとの相性が抜群
◇ 刻んで薬味・調味料として
◆ 刻んでチャーハンや炒め物に混ぜ込む。醤油だれごと使えば旨みが増す
◆ 細かく刻んで薬味として冷奴や納豆のトッピングに
◆ ドレッシングやタレに刻んで加えて、韓国風の味付けに
◆ キムチを漬ける際のヤンニョムに加えてコクをプラス
■ こんな方におすすめ
◆ 「にんにく玉醤油漬け」を食べたことがあり、復活を待ち望んでいた方
◆ 韓国料理・韓国食材が好きで、本格的な醤油漬けを試したい方
◆ ご飯のお供になる、ごはんが進む一品を探している方
◆ 焼肉やサムギョプサルをより本格的に楽しみたい方
◆ にんにく好き・スタミナ食材を日常に取り入れたい方
◆ 韓国好きの友人・家族へのギフトや手土産に
■ 商品概要
【商品名】 にんにく玉醤油漬け（2玉入）
【価格】 1,080円（税込）
【内容量】 2玉
【原材料】 にんにく酢漬け（にんにく（国産・青森県産）、加工酢）、漬け原材料（醤油（大豆・小麦を含む）、砂糖、発酵調味料、赤ワイン、リンゴピューレ、レモンジュース、合成清酒、鰹エキス、風味調味料、にんにく、生姜）／調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料
【賞味期限】 製造日より30日
【保存方法】 要冷蔵（10℃以下）
【製造元】 株式会社 第一物産
【販売チャネル】 直営店（東京・上野本店）および直営オンラインショップ
購入はこちら https://shop.d1b.jp/view/item/000000000756?category_page_id=ct307
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349202/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349202/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349202/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社第一物産
にんにく玉醤油漬けは、第一物産の創業当時から続く歴史ある商品でした。甘みのある特製醤油だれにじっくりと漬け込んだにんにくは、長年にわたり多くのお客様に愛されてきました。
しかし、品質の確かなにんにくを必要な量だけ安定して確保することの難しさから、製造を一時休止せざるを得ませんでした。
それでも「またあの味を食べたい」「復活を待っています」というお客様の声は途絶えることがありませんでした。そこで私たちは原料の調達方法を見直し、仕込み方をさらに改良して、今回の復活が実現しました。
■ 食べ方--皮の剥き方から楽しんで
◇ 皮の剥き方
◆ 上下を半割りにして、粒を取り出してから皮を剥いて食べる（皮が剥きやすく、一番おすすめの食べ方）
◆ 粒をバラして一粒ずつ取り出し、皮を剥いて食べる
※皮を剥いてからお召し上がりください。
◇ そのままで
◆ アツアツの白ごはんのお供に。醤油だれの甘みとにんにくの香りでごはんが進む
◆ 焼肉やサムギョプサルのお供に。肉の旨みとにんにくの風味が絶妙にマッチ
◆ お酒のおつまみに。日本酒・焼酎・マッコリとの相性が抜群
◇ 刻んで薬味・調味料として
◆ 刻んでチャーハンや炒め物に混ぜ込む。醤油だれごと使えば旨みが増す
◆ 細かく刻んで薬味として冷奴や納豆のトッピングに
◆ ドレッシングやタレに刻んで加えて、韓国風の味付けに
◆ キムチを漬ける際のヤンニョムに加えてコクをプラス
■ こんな方におすすめ
◆ 「にんにく玉醤油漬け」を食べたことがあり、復活を待ち望んでいた方
◆ 韓国料理・韓国食材が好きで、本格的な醤油漬けを試したい方
◆ ご飯のお供になる、ごはんが進む一品を探している方
◆ 焼肉やサムギョプサルをより本格的に楽しみたい方
◆ にんにく好き・スタミナ食材を日常に取り入れたい方
◆ 韓国好きの友人・家族へのギフトや手土産に
■ 商品概要
【商品名】 にんにく玉醤油漬け（2玉入）
【価格】 1,080円（税込）
【内容量】 2玉
【原材料】 にんにく酢漬け（にんにく（国産・青森県産）、加工酢）、漬け原材料（醤油（大豆・小麦を含む）、砂糖、発酵調味料、赤ワイン、リンゴピューレ、レモンジュース、合成清酒、鰹エキス、風味調味料、にんにく、生姜）／調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料
【賞味期限】 製造日より30日
【保存方法】 要冷蔵（10℃以下）
【製造元】 株式会社 第一物産
【販売チャネル】 直営店（東京・上野本店）および直営オンラインショップ
購入はこちら https://shop.d1b.jp/view/item/000000000756?category_page_id=ct307
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349202/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349202/images/bodyimage2】
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