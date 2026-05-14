国内初、債券を担保にして“ダブルインカム(金利)を実現する”新発想のFXサービス「WEALTH FX」を6月22日サービス開始予定　-6月1日より口座開設の事前申込を開始予定

Ｊトラストグローバル証券株式会社

JTG証券（正式名称：Ｊトラストグローバル証券株式会社、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢田耕一）は、新発想のFX取引「WEALTH FX（ウェルスエフエックス）」を、2026年6月22日（予定）より、サービス開始いたします。

「WEALTH FX」は、富裕層が重視する手元資金の流動性を確保しながら、資産を守りつつ安定的な収益を目指す運用ニーズに応えるサービスとして、JTG証券が開発いたしました。資産保全と安定的な収益に応える金融商品である国内外の債券を、代用有価証券として担保とすることができるFX取引は国内初※となります。これにより、お客さまは保有する債券を売らずに手元資金の流動性を確保しながらFX取引を行えるため、債券金利を受け取りながら、ドル円FXスワップ金利（スワップ金利はスワップポイントを指します。）も同時に享受できる“ダブルインカムを実現”いたしました。

「WEALTH FX」は、レバレッジを最大5倍（個人の場合）に抑えた商品設計としており、従来の最大25倍のレバレッジを効かせた短期トレーディング型のFXとは一線を画す、資産家のために設計した中長期アセットマネジメント型のFXサービスとなっております。

※一般社団法人金融先物取引業協会 登録業者一覧掲載の各社HPより当社調べ（2026/5/1時点）

「WEALTH FX」を利用したダブルインカム実現イメージ

サービスの特徴

- 国内外の債券※1を代用有価証券として担保とすることが可能- 債券金利も受け取りながら、ドル円FXスワップ金利※2も同時に享受- レバレッジは最大5倍※3で、従来の短期トレーディング型のFXではなく、中長期アセットマネジメント型のFX

※1：担保対象：日本円（現金）、日本国債、個人向け国債（受渡完了後1年経過したものに限る）、円建て社債、ドル（現金）、米国債、米ドル建債券を予定。債券は原則として、格付が投資適格、BBB-(Baa3)以上の債券に限る。

※2：通貨ペア：USDJPYを予定

※3：個人の場合

・WEALTH FXについて https://www.jtg-sec.co.jp/fx.htm

今後のビジネス展開

「WEALTH FX」は、2026年６月1日より口座開設希望の事前申込受付を開始し、2026年６月22日よりサービスの開始を予定しております。

JTG証券は、国内外で拡大する富裕層マーケットを重要な成長機会と捉え、プライベートバンキングサービスの一層の拡充に注力してまいりました。新たに提供を開始する「WEALTH FX」は、富裕層のお客様が抱える高度な資産運用ニーズに応えるべく設計されたサービスであり、当社の中核商品のひとつとして積極的に展開してまいります。

「WEALTH FX」では、サービス開始から1年目で証拠金残高100億円の獲得を目標とし、中長期的には1,000億円までの拡大を見込んでおります。これらの目標達成に向けて、専任のプライベートバンカーによるきめ細かなフォローアップなど、サービス体制の更なる強化を進めてまいります。JTG証券は、富裕層のお客さまに寄り添った最適な資産運用ソリューションを提供し、持続的な成長を実現してまいります。

JTG証券について

JTG証券は、創業から60年を超え、2022年にはJトラスト株式会社（東証スタンダード上場 証券コード：8508）グループの一員として新体制でリスタートした、歴史と革新が共存する証券会社です。

「お客さまをはじめとするすべてのステークホルダーから信頼され､金融機関として持続的に社会に貢献できる会社を目指す」という理念のもと､外部環境がどのように変化してもその変化に適切に対応し､既成概念にとらわれない質の高いサービスと革新的なアプローチを通じて､お客さまへ新しい付加価値を提供することを使命としています。

「海外投資のJTG証券」「スタートアップ企業を応援するJTG証券」「ウェルスマネジメントのJTG証券」という3つのコア領域において付加価値創造に取り組んでまいります。

お取引にあたってのご留意事項

店頭外国為替証拠金取引は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生ずる場合がございます。また、WEALTH FXには店頭外国為替証拠金取引に係るリスクに加えて、代用有価証券のリスク、外貨建て資産を代用有価証券とした取引に係る為替変動リスクがございます。お取引を始めるに際しては、「契約締結前交付書面」、「取引約款」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断でお取引ください。

店頭外国為替証拠金取引は、取引金額（約定代金）に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。取引価格、スワップポイント等は提供するサービスによって異なり、市場・金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引手数料は無料ですが、取引価格は、買値と売値に差（スプレッド）があり、スプレッドがお客様のコストとなります。決済方法は反対売買による円貨での差金決済となります。

証拠金の詳細については、2026年６月1日以降に公開予定の当社ホームページの取引ルールをご確認ください。

会社概要

会社名：Ｊトラストグローバル証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第35号

貸金業者登録番号 東京都知事(1)第31946号

Ｊトラスト株式会社〔東証スタンダード 8508〕の子会社

加入協会：日本証券業協会､一般社団法人資産運用業協会、日本貸金業協会会員 第006278号

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー7階

代表者：矢田耕一

ホームページ：https://www.jtg-sec.co.jp/