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トラベロッジ大阪心斎橋 2026年8月開業
日本・大阪 -Media OutReach Newswire- 2026年5月13日 - トラベロッジ・ホテルズ・アジアは、日本における展開拡大の一環として、トラベロッジ大阪心斎橋( https://travelodgehotels.asia/travelodge-osaka-shinsaibashi/ )を開業し、2026年8月より、お客様をお迎えいたします。
https://www.media-outreach.com/https://travelodgehotels.asia/travelodge-osaka-shinsaibashi/
トラベロッジ大阪心斎橋は、中央区南船場という、大阪でもショッピング、グルメ、ナイトライフの人気スポットとして賑わう心斎橋エリアの中心部に位置しています。長堀橋駅の北3番出口正面に位置し、市内各所への移動も便利です。客室300室以上を備え、トラベロッジ・ホテルズ・アジアでは日本最大級となります。心斎橋エリアでも最大級のホテルとなり、新たに改装したモダンな宿泊施設として、観光やビジネスのお客様に提供します。
トラベロッジ・ホテルズ・アジアの最高執行責任者であるピンキー・ラム（Pinky Lam）は次のように述べています。「日本における当社のホテルポートフォリオにトラベロッジ大阪心斎橋を加えることができ、非常に嬉しく思います。各地域、特に日本におけるトラベロッジ・ホテルズ・アジアの事業拡大の取り組みを反映する重要な節目となります。大阪には世界各地から旅行者が集まりますが、中でも最も活気あるエリアで、当社ならではの体験、つまり快適なステイを戦略的なロケーションで高い付加価値とともに引き続き提供できると確信しています。」
すべての旅行者に快適な客室を提供
一人旅のお客様から団体のお客様まで、様々な旅行ニーズに対応できるよう配慮の行き届いた設計の様々な客室をご用意しています。
主なルームタイプ：
スタンダードダブル：一人旅やカップルのための快適な客室
スタンダードツイン：ご友人同士や旅行仲間に最適
フレンズ＆ファミリートリプル：少人数のグループやご家族向けの客室
フレンズ＆ファミリークアッド：ご家族やグループでのご宿泊に最適
大阪中心部の好立地
明るいネオンの光や屋台で知られる道頓堀までは徒歩わずか10分で、大阪の主要観光スポットに便利にアクセスすることができます。
その他近隣の観光スポット：
アメリカ村：若者のカルチャー、ストリートファッション、カフェで賑わうエリア
御堂筋：ショッピングや季節ごとのイルミネーションで知られる大通り
なんばパークス：屋上ガーデンを備えた人気のショッピング複合施設
本町：オフィスや商業施設が集積するビジネスの中心地
淀屋橋：銀行や主要企業が拠点を置く大阪の金融の中心地
徒歩圏内に複数の交通機関駅があり、梅田、難波、海遊館をはじめ、市内の主要な観光スポットへのアクセスも便利です。
特別先行予約セール
トラベロッジ・ホテルズ・アジアでは、オープン記念として、トラベロッジ大阪心斎橋に50%オフでご宿泊いただける期間限定の先行予約セール( https://travelodgehotels.asia/offers/pre-sale-osaka/ )を開催します。https://travelodgehotels.asia/offers/pre-sale-osaka/
このキャンペーンはhttps://www.travelodgehotels.asia からのご予約のみが対象で、夏休み、紅葉シーズン、ご出張、次のご旅行にとてもお得にご利用いただけます。
日本におけるトラベロッジのプレゼンスを強化
今回の開業は、トラベロッジ・ホテルズ・アジアがアジアの主要都市への展開を拡大する中で、新たな節目となります。好立地、豊富な客室数、手頃な価格を兼ね備えた当ホテルは、心斎橋、道頓堀、難波周辺での宿泊先をお探しのお客様に、選ばれるホテルとなることを期待します。
ホテル詳細および開業記念キャンペーンについては、開業が近づきましたら改めてお知らせいたします。
トラベロッジ・ホテルズ（アジア）について
トラベロッジ・ホテルズ・アジアは、シンガポールに本社を置くホテル運営・フランチャイズ企業であり、日本、韓国、シンガポール、香港、マレーシア、タイで事業を展開し、急成長を遂げています。
当社は現在20軒のホテルを運営しており、2030年までに50軒以上に拡大する計画です。戦略的な立地において、コストパフォーマンスに優れた滞在体験の提供に注力しています。80年以上にわたるグローバルブランドの伝統を背景に、トラベロッジ・ホテルズ・アジアは快適さ、利便性、そしてアクセスの良さを中心とした独自の体験を提供しています。
https://www.media-outreach.com/https://travelodgehotels.asia/travelodge-osaka-shinsaibashi/
トラベロッジ・ホテルズ・アジアの最高執行責任者であるピンキー・ラム（Pinky Lam）は次のように述べています。「日本における当社のホテルポートフォリオにトラベロッジ大阪心斎橋を加えることができ、非常に嬉しく思います。各地域、特に日本におけるトラベロッジ・ホテルズ・アジアの事業拡大の取り組みを反映する重要な節目となります。大阪には世界各地から旅行者が集まりますが、中でも最も活気あるエリアで、当社ならではの体験、つまり快適なステイを戦略的なロケーションで高い付加価値とともに引き続き提供できると確信しています。」
すべての旅行者に快適な客室を提供
一人旅のお客様から団体のお客様まで、様々な旅行ニーズに対応できるよう配慮の行き届いた設計の様々な客室をご用意しています。
主なルームタイプ：
スタンダードダブル：一人旅やカップルのための快適な客室
スタンダードツイン：ご友人同士や旅行仲間に最適
フレンズ＆ファミリートリプル：少人数のグループやご家族向けの客室
フレンズ＆ファミリークアッド：ご家族やグループでのご宿泊に最適
大阪中心部の好立地
明るいネオンの光や屋台で知られる道頓堀までは徒歩わずか10分で、大阪の主要観光スポットに便利にアクセスすることができます。
その他近隣の観光スポット：
アメリカ村：若者のカルチャー、ストリートファッション、カフェで賑わうエリア
御堂筋：ショッピングや季節ごとのイルミネーションで知られる大通り
なんばパークス：屋上ガーデンを備えた人気のショッピング複合施設
本町：オフィスや商業施設が集積するビジネスの中心地
淀屋橋：銀行や主要企業が拠点を置く大阪の金融の中心地
徒歩圏内に複数の交通機関駅があり、梅田、難波、海遊館をはじめ、市内の主要な観光スポットへのアクセスも便利です。
特別先行予約セール
トラベロッジ・ホテルズ・アジアでは、オープン記念として、トラベロッジ大阪心斎橋に50%オフでご宿泊いただける期間限定の先行予約セール( https://travelodgehotels.asia/offers/pre-sale-osaka/ )を開催します。https://travelodgehotels.asia/offers/pre-sale-osaka/
このキャンペーンはhttps://www.travelodgehotels.asia からのご予約のみが対象で、夏休み、紅葉シーズン、ご出張、次のご旅行にとてもお得にご利用いただけます。
日本におけるトラベロッジのプレゼンスを強化
今回の開業は、トラベロッジ・ホテルズ・アジアがアジアの主要都市への展開を拡大する中で、新たな節目となります。好立地、豊富な客室数、手頃な価格を兼ね備えた当ホテルは、心斎橋、道頓堀、難波周辺での宿泊先をお探しのお客様に、選ばれるホテルとなることを期待します。
ホテル詳細および開業記念キャンペーンについては、開業が近づきましたら改めてお知らせいたします。
トラベロッジ・ホテルズ（アジア）について
トラベロッジ・ホテルズ・アジアは、シンガポールに本社を置くホテル運営・フランチャイズ企業であり、日本、韓国、シンガポール、香港、マレーシア、タイで事業を展開し、急成長を遂げています。
当社は現在20軒のホテルを運営しており、2030年までに50軒以上に拡大する計画です。戦略的な立地において、コストパフォーマンスに優れた滞在体験の提供に注力しています。80年以上にわたるグローバルブランドの伝統を背景に、トラベロッジ・ホテルズ・アジアは快適さ、利便性、そしてアクセスの良さを中心とした独自の体験を提供しています。