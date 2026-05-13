【事例公開】TAX GROUP加盟で、薬局専門税理士の記帳業務が変わった　市川秀税理士事務所、マネーフォワード×TaxSys（タクシス）で業務を効率化

株式会社SoLabo

株式会社SoLabo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田原広一）は、薬局関連の顧問先を中心に活動する市川秀税理士事務所（本社：東京都日野市、税理士・薬剤師：市川秀）に対し、税理士ネットワーク「TAX GROUP」への加盟を通じて、業務基盤サービス「TaxSys（タクシス）」の活用支援を行っています。

マネーフォワードを中心とした既存の業務体制を維持したまま、これまで1日かかっていたOCR処理が最短数秒～5分で完了するようになりました。

背景：処理に1日かかるOCRが、業務の課題に

市川秀税理士事務所では、薬局関連の顧問先を中心にマネーフォワードを活用した記帳業務を行っていました。以前から別のOCRツールも導入していたものの、処理完了までに1日かかるという課題があり、急ぎの案件では使えず、手入力と並行して運用せざるを得ない状況が続いていました。

こうした中、TAX GROUPへの加盟によって業務基盤サービス「TaxSys」を利用できる環境が整い、記帳業務の見直しに着手しました。

取り組み内容：既存の運用を活かしたOCR処理の効率化

今回の取り組みでは、マネーフォワードの運用はそのままに、TaxSysを活用して記帳業務の周辺作業の整理を進めました。

具体的には、

- 領収書のOCR処理をTaxSysに切り替え、処理速度を大幅に改善- AIによる判定結果を「緑・黄・赤」の3段階で色分けし、チェック作業を効率化- スキャン作業を事務スタッフが担当する分業体制を構築

といった取り組みにより、手入力に依存しない業務基盤の構築に着手しています。

現場での変化：OCR処理が1日から5分へ、分業体制も実現

導入後、最も大きく変わったのはOCR処理のスピードです。これまで1日待つことが前提だった処理が、最短数秒～5分で完了するようになり、急ぎの案件にもその場で対応できるようになりました。

また、領収書500枚の処理は従来の約5時間から約75分へと大幅に短縮。税理士本人は入力作業から解放され、確認や判断に集中できる体制が実現しました。

スキャン作業を事務スタッフに任せられるようになったことで、一人税理士でも無理なく分業体制を構築できる点も、現場での大きな変化のひとつです。

今後の展望：薬局専門の強みを活かした経営支援へ

市川先生が目指しているのは、月次処理の標準化を進め、顧問先への提案業務に集中できる環境を整えることです。定型業務が仕組み化されることで、薬局専門という強みを活かした経営支援や融資サポートに、より多くの時間を充てられるようになります。

またTAX GROUPでは、集客支援における外部専門家からの客観的なアドバイスや、日本政策金融公庫での実務経験を持つ専門家による融資支援など、TaxSys以外のサポートも受けられる環境が整っています。AIを活用できるかどうかで今後の税理士業務には大きな差が生まれると感じており、TAX GROUPとともにその基盤を整えていくことに期待を寄せています。

詳細な事例コンテンツはこちら

今回の取り組みについて、実際の業務改善の進め方や具体的な数字は、以下の事例記事で詳しく解説しています。

▼OCR処理が1日から5分へ マネーフォワードの運用はそのままに記帳業務を効率化した市川秀税理士事務所の事例

https://tax-group.jp/case/450/

TAX GROUPについて

TAX GROUPは、独立性を保ちながら持続的成長を目指す税理士・会計士のボランタリーチェーンです。集客支援、動画プラットフォーム「ミギウデスクール」による教育コンテンツの提供、個別壁打ちサポートなど、一人ではカバーしきれない課題を仲間とともに解決できる環境を提供しています。

今回の事例で紹介している市川秀税理士事務所の取り組みも、TAX GROUP加盟事務所が利用できる専用システム「TaxSys（タクシス）」を活用したものです。TaxSysにより、記帳業務の自動化や手入力作業の大幅な削減を実現します。

https://tax-group.jp/tax-accountant/

株式会社SoLaboについて

認定支援機関として資金調達支援を中心に、月平均1,000件以上のお問い合わせに対応し、累計10,000件以上の支援実績を持つ(2025年６月末時点)。2021年より事業再構築補助金をはじめとした補助金申請支援事業を強化。加えて、バックオフィスBPOサービスや官民連携による自治体の課題解決サポートも開始し、支援の幅を拡大している。



社名:株式会社SoLabo

代表者:代表取締役 田原 広一

設立:2015年12月11日

本社所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F(WeWork内)

事業内容:資金調達サポート/補助金申請サポート/法人・士業提携/Web制作・運営・管理/Webマーケティング/シェアオフィス/AI・クラウド会計活用支援/AI-OCR/記帳・経理/TAX GROUPの運営

公式サイト:https://so-labo.co.jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社SoLabo 経営企画室 渋谷 世子

メールアドレス：press@so-labo.co.jp