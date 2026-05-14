インフラ耐久性への需要拡大が防食コーティング市場を新たな成長局面へ押し上げる
産業事業者が洋上プラットフォーム、輸送回廊、重工業処理施設における資産寿命延長を重視する中、防護コーティング技術は長期保守戦略の中心的存在となっています。
腐食は、大規模インフラや重機設備を管理する産業にとって、最も高コストな運営課題の一つとなっています。湿気、化学物質、塩水環境、温度変動への曝露は、産業資産を急速に劣化させ、企業に多額の保守・交換投資を強いています。この状況により、耐久性向上、ダウンタイム削減、長期的運営効率向上を実現する防護コーティングシステムの重要性が、エネルギー、海洋、輸送、産業分野全体で大幅に高まっています。
防食コーティング市場は、インフラ、機械、産業設備を長期的な環境損傷から保護する取り組みが強化されたことを背景に、2025年には推定186億6,360万ドル規模に達しました。輸送回廊、パイプライン、洋上施設、産業処理プラントの建設拡大により、市場売上高は2030年までに約252億6,110万ドルへ拡大すると予測されています。インフラ改修と資産保全が世界経済における主要課題となる中、市場規模は2035年までに326億8,640万ドルに近づく見通しです。
産業拡大が引き続きコーティング需要を強化
耐腐食コーティング需要は、歴史的に大規模産業プロジェクト拡大と密接に関連してきました。洋上石油・ガス探査活動は、過酷な海洋環境に対応可能なコーティングへの継続的需要を生み出し、造船および港湾インフラ拡大も沿岸産業での採用拡大を後押ししました。
下水処理施設および海水淡水化プラントも、パイプライン、貯蔵タンク、処理設備が常時腐食性環境に曝されることから、主要用途分野として成長しました。同時に、鉱業や金属加工などの産業処理分野では、摩耗低減と運営信頼性向上を目的に、高度コーティングシステムの採用が拡大しています。
しかし、これらの成長要因がある一方で、メーカーは原材料価格変動や、コーティング保守および再施工サイクルに伴う継続的コスト負担にも直面しています。
資産ライフサイクル管理が戦略的重要課題へ
産業事業者は、もはや腐食防止を二次的な保守活動として扱っていません。企業は現在、防護コーティングを長期的な資産ライフサイクル計画へ統合し、運営中断削減とインフラ投資収益率向上を図っています。
この変化は、特に以下の分野で顕著となっています。
● 液化天然ガス貯蔵・ターミナルインフラ
● 鉄道および高速道路開発プロジェクト
● パイプラインおよびエネルギー送電システム
● 鉱業および鉱物処理事業
● 大規模橋梁建設
インフラプロジェクトがより大規模かつ高度技術化する中、コーティングシステムは構造保全および保守最適化において、さらに重要な役割を果たすと予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349240/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349240/images/bodyimage2】
環境規制が製品革新へ影響
有害化学物質および揮発性有機化合物排出に対する規制強化により、コーティングメーカーは配合戦略の見直しを迫られています。環境感受性の高い地域で事業を行う産業では、環境負荷低減と高い防護性能を両立するコーティングへの優先度が高まっています。
この移行により、低排出と高施工効率を組み合わせた技術への関心が加速しています。同時に、高温、多湿、化学ストレス環境下ではコーティング寿命が短縮するという技術的課題にも、メーカーは引き続き対応を迫られています。
腐食は、大規模インフラや重機設備を管理する産業にとって、最も高コストな運営課題の一つとなっています。湿気、化学物質、塩水環境、温度変動への曝露は、産業資産を急速に劣化させ、企業に多額の保守・交換投資を強いています。この状況により、耐久性向上、ダウンタイム削減、長期的運営効率向上を実現する防護コーティングシステムの重要性が、エネルギー、海洋、輸送、産業分野全体で大幅に高まっています。
防食コーティング市場は、インフラ、機械、産業設備を長期的な環境損傷から保護する取り組みが強化されたことを背景に、2025年には推定186億6,360万ドル規模に達しました。輸送回廊、パイプライン、洋上施設、産業処理プラントの建設拡大により、市場売上高は2030年までに約252億6,110万ドルへ拡大すると予測されています。インフラ改修と資産保全が世界経済における主要課題となる中、市場規模は2035年までに326億8,640万ドルに近づく見通しです。
産業拡大が引き続きコーティング需要を強化
耐腐食コーティング需要は、歴史的に大規模産業プロジェクト拡大と密接に関連してきました。洋上石油・ガス探査活動は、過酷な海洋環境に対応可能なコーティングへの継続的需要を生み出し、造船および港湾インフラ拡大も沿岸産業での採用拡大を後押ししました。
下水処理施設および海水淡水化プラントも、パイプライン、貯蔵タンク、処理設備が常時腐食性環境に曝されることから、主要用途分野として成長しました。同時に、鉱業や金属加工などの産業処理分野では、摩耗低減と運営信頼性向上を目的に、高度コーティングシステムの採用が拡大しています。
しかし、これらの成長要因がある一方で、メーカーは原材料価格変動や、コーティング保守および再施工サイクルに伴う継続的コスト負担にも直面しています。
資産ライフサイクル管理が戦略的重要課題へ
産業事業者は、もはや腐食防止を二次的な保守活動として扱っていません。企業は現在、防護コーティングを長期的な資産ライフサイクル計画へ統合し、運営中断削減とインフラ投資収益率向上を図っています。
この変化は、特に以下の分野で顕著となっています。
● 液化天然ガス貯蔵・ターミナルインフラ
● 鉄道および高速道路開発プロジェクト
● パイプラインおよびエネルギー送電システム
● 鉱業および鉱物処理事業
● 大規模橋梁建設
インフラプロジェクトがより大規模かつ高度技術化する中、コーティングシステムは構造保全および保守最適化において、さらに重要な役割を果たすと予想されています。
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環境規制が製品革新へ影響
有害化学物質および揮発性有機化合物排出に対する規制強化により、コーティングメーカーは配合戦略の見直しを迫られています。環境感受性の高い地域で事業を行う産業では、環境負荷低減と高い防護性能を両立するコーティングへの優先度が高まっています。
この移行により、低排出と高施工効率を組み合わせた技術への関心が加速しています。同時に、高温、多湿、化学ストレス環境下ではコーティング寿命が短縮するという技術的課題にも、メーカーは引き続き対応を迫られています。