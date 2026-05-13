スパイダープラス、地元建設会社と連携し“教室で学ぶ”建設DX授業を実施 東海工業専門学校で実施（東海初）

スパイダープラス株式会社

建設DXサービス「SPIDER+」を開発・提供するスパイダープラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤謙自、証券コード：4192 東証グロース、以下「当社」）は、2026年5月25日（月）、東海工業専門学校（愛知県名古屋市）において、株式会社スミ設備との三者連携による建設DX体験授業を実施いたします。

本取り組みは、教室および設備実習室内において、施工管理業務を再現した体験型授業として実施されるもので、学生は建設DXツール「SPIDER+」を活用しながら、施工管理における情報記録・共有の一連の流れを実践的に学びます。

建設業界で人手不足が深刻化する中、本授業では、“現場を正しく記録し、関係者に伝える”という施工管理の本質的な役割を体験することで、仕事理解を深め、将来の進路選択の一助とすることを目的としています。

本授業では、施工管理の基礎知識を学ぶ座学に加え、学生がタブレットやスマートフォンを用いて設備実習室内の配管・空調設備を対象に、工事写真の撮影や測定、記録、帳票作成までの一連の業務を体験します。

写真撮影、図面との紐付け、数値データの記録（風量測定など）、帳票作成・共有、といった一連のプロセスを通じて、施工管理における「記録・整理・伝達」という業務の流れを実務に近い形で再現します。

また、従来の紙ベースの管理と建設DXツール「SPIDER+」を活用したデジタル管理を比較することで、業務効率化や働き方の変化を体感できるプログラムとなっています。

本取り組みは、当社が推進する「未来人材プロジェクト」において、地元建設会社と教育機関が連携し、学生が実践的に学ぶ機会を提供する事例です。

また、学校・企業・当社の三者が連携し、教育と実務を接続することで、建設業界の将来を担う人材の育成を目指します。

※写真は2026年4月に行われた高知工業高校（高知県）における建設DX体験授業の様子



なお、本授業はメディア関係者の皆さまにも公開予定であり、授業の様子の見学・撮影、ならびに関係者へのインタビューが可能です。若手人材育成、建設DX、地域連携といったテーマでの取材素材としてご活用いただけます。

■実施概要

- 名称：スパイダープラス×スミ設備×東海工業専門学校金校- 三者連携による建設DX体験授業- 日時：2026年5月25日（月） 13時30分～15時30分頃- 報道集合時間・場所：13時20分 東海工業専門学校金山校正面玄関- 授業場所： 東海工業専門学校金山校（教室および設備実習室）- 住所：名古屋市中区金山2丁目7-19- 授業内容：- - 座学- - - 設備工事視点での施工管理の仕事理解（スミ設備）- - - スミ設備の取り組みと現場の実態- - - 建設DXとSPIDER+の役割- 実践授業：- - 従来のアナログによる工事写真(配管・空調等)撮影- - 「SPIDER+」を活用した施工管理体験- - 風量測定による検査体験- - まとめ：帳票作成体験および質疑応答- 取材対応：- - 全パートで見学・撮影可能- - 授業後、学生・教員・企業担当者へのインタビュー対応可

■「未来人材プロジェクト」について

「未来人材プロジェクト」は、学校・企業・スパイダープラスの三者連携により、建設DXサービス「SPIDER+」の教育機関向け無償ライセンス「アカデミックプラン」※1を活用し、学生が授業の中で建設の仕事を実際に体験できる取り組みです。

施工管理とは、工事の進行や品質、安全などを管理する建設現場の中核的な役割であり、本プロジェクトでは、写真や図面の管理などをデジタル技術で効率化する建設DXツール「SPIDER+」を活用しながら、その仕事を実践的に学びます。

建設業界では人手不足や若手人材の定着が課題となっており、本プロジェクトでは、学生が在学中から仕事の内容や魅力を理解することで、将来の進路として建設業を選択しやすくするとともに、入社後のミスマッチの防止にもつなげることを目的としています。

■背景：建設業界が抱える課題

建設業界では現在、以下のような構造的課題が顕在化しています。

- 就業者の高齢化：55歳以上が約37％、29歳以下は約12％ ※2- 就業者数の減少：約685万人 → 約480万人へ減少 ※3- 有効求人倍率の高止まり（4～6倍台） ※4- 人手不足による倒産の増加（2024年：342件） ※5- 新卒3年以内離職率：4～5割 ※6

こうした状況を背景に、本プロジェクトは、学生が在学中から建設現場に触れ、仕事への理解を深める機会を提供することで、建設業界の担い手不足や教育課題の解決に寄与することを目的としています。

■関係者コメント

学校法人電波学園 東海工業専門学校金山校 校長 成田 節雄様

「建設現場での実践的な学びを通じて、学生が施工管理や建設DXの役割を具体的に理解できることは、大変意義深いと考えています。学校での学習と現場体験を結び付けることで、建設業が社会基盤を支える重要な仕事であることを実感し、自らの将来を主体的に考える契機になることを期待しています」

株式会社スミ設備 代表取締役社長 鷲見 康雄様

「建設業界では現在、人手不足が深刻な課題となっており、技術者の高齢化や若手人材の減

少への対応が求められています。

当社では、その課題に対する取り組みとして、ベトナムでの施工図作成業務の活用や、SPIDER＋などのICTツールを導入した施工管理のDX化を進め、業務効率化や働きやすい環境づくりに力を入れています。今後も、限られた人員の中でも高品質な施工を実現できる体制づくりを目指しています。

今回の授業では、学生の皆様に現在の施工管理の仕事や、建設業界がどのように変化しているのかを少しでも知っていただき、業界への理解を深めていただければと思い参加させていただきました。

また、当社には東海工業専門学校の卒業生が多く在籍しており、現在も現場の第一線で活躍しています。卒業生が母校の授業に参加することで、東海工業専門学校への恩返しになるとともに、建設業界全体の若手育成や業界の魅力発信に少しでも貢献できれば幸いです。

建設業は、人々の暮らしを支える建物や街づくりに直接関わることのできる、非常にやりがいのある仕事です。今回の授業を通じて、少しでも建設業界に興味を持っていただき、皆様の今後の進路選択のきっかけになれば嬉しく思います」

スパイダープラス株式会社 代表取締役社長 伊藤 謙自

「当社は保温断熱工事の請負業として創業しており、建設業界の課題を今も自分たちのものとして捉えています。

本プロジェクトは、日頃からSPIDER+をご活用いただいている建設会社と実施する初の三者連携の取り組みです。今回連携するスミ設備株式会社は、SPIDER+を導入しているだけでなく、建設業界の人手不足や業務負荷の軽減に向けた独自の取り組みを進めています。日本で技能を習得した元実習生が、帰国後も経験を活かして働ける環境をベトナムに整備し、日本の建設現場を支援する体制を構築しています。こうした取り組みにより、作業時間の短縮や、現場監督が現場業務に集中できる環境づくりを進めています。今回のプロジェクトでは、このような実践を行う企業とともにプログラムを構築し、日々の業務の中で培われた知見や工夫、現場の実情を次世代へ直接届けていきます。

これにより、学生にとっては、単なる技術体験にとどまらず、建設業で働くことの具体的なイメージや社会的意義を実感できる機会となります。同時に、参画企業にとっても、自社の取り組みや価値を次世代へ伝え、業界全体の担い手育成に寄与する機会となることを目指しています。

当社にとっても、こうした取り組みを既存ユーザーの皆さまとともに推進できることは、建設DXの価値を社会へ広げていくうえで大きな意義を持つものです。単なるサービス提供にとどまらず、業界全体の未来をともに創っていくパートナーとして、継続的に価値を共創してまいります。

学校・企業・当社の連携により、未来の「つくる人」を育てる取り組みを全国へ広げていきます」

■東海工業専門学校 学校概要

学校名：学校法人電波学園 東海工業専門学校金山校

校長：成田 節雄

所在地：愛知県名古屋市中区金山2-7-19

創立：1961年

概要：建築・土木・測量分野に特化した建設総合専門学校

URL：https://www.tpc.ac.jp/

■株式会社スミ設備 企業概要

会社名：株式会社スミ設備

代表：代表取締役 鷲見 康雄

所在地：愛知県名古屋市南区三吉町5丁目31番地

創立：1977年5月14日

事業内容：給排水・衛生・空調・設備工事

URL：https://sumi-smile.jp/

■注釈・出典

※1 アカデミックプラン：SPIDER+の教育機関向け無償ライセンス

※2 日本建設業連合会

※3 国土交通省

※4 CIC株式会社

※5 帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査（2024年）」

※6 厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」

■参考：過去の取り組み（未来人材プロジェクト）

当社はこれまでにも、教育機関と連携した建設DXの実践教育に取り組んでいます。過去の授業の様子は以下よりご覧いただけます。

- YouTube動画

【建設DX】専門学生がSPIDER+を体験！施工管理の未来を変えるデジタル教育

https://youtu.be/ol6xl3jvS0c?si=xvgtvTRqg94sSlOU

【建設DX】授業を終えてどうだった？施工管理を目指す学生と先生に聞いてみた｜修成建設専門学校

https://youtu.be/GeOY3T7lLvY?si=XUw3KKJjEG8f2qg6

- 実施レポート

SPIDER+で「現場の当たり前」を学ぶ。未来人材プロジェクトが拓く建設DXの即戦力育成とは

https://jobs.spiderplus.co.jp/spider-class/3026

■「SPIDER+（スパイダープラス）」について

建設現場の施工管理ソフトウェアです。図面管理や写真整理、帳票作成などの施工管理業務をタブレットやスマートフォン上でデジタル化することで、現場作業と事務作業の二重入力を削減し、現場の業務効率化と事業者間のスムーズな連携を実現します。

サービスサイト：https://spider-plus.com/