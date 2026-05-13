産地直送通販サイト「ＪＡタウン」で しずおか『手しお屋』父の日キャンペーンを実施！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ しずおか「手しお屋」では、５月１４日（木）から６月１４日（日）までの期間、「父の日キャンペーン」を実施いたします。期間中、同ショップで人気のギフト商品「マスクメロン」「うなぎ」を特別価格で販売します。

温室メロンの出荷量日本一の静岡のマスクメロンですが、その中でも最高級ブランド「クランメロン」は、1本の木に１玉だけの実を残す育て方で収穫まで約100日をかけ大事に育てられた「クラウンメロン」は大切な方への贈り物に最適です。静岡の豊富で良質な地下水で大切に育てた静岡の名産品うなぎは、地元漁協でふっくら美味しく仕上げ、うなぎ漁協より直送します。

またＪＡタウンでは、６月１１日（木）まで、期間中先着1,000名様に「ＪＡタウンアプリ」からのご注文の際に使用できる300円分のクーポンをプレゼントします。

https://www.ja-town.com/shop/c/c4301/



【「しずおか 手しお屋」父の日キャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年５月１４日（木）～６月１４日（日）

※販売期間は予定より早く終了することがあります。

２．内 容：対象の「マスクメロン」「うなぎ」を特別価格にて販売

対象商品紹介（一部）

●静岡県産マスクメロン「クラウンメロン」1玉化粧箱入

贈り物に最適！出荷量日本一の静岡の温室メロンはいかがでしょうか？

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4301-5204001TCP/

●【父の日】 静岡産 うなぎ蒲焼 １４０ｇ×５

静岡で養殖されたうなぎを地元漁協で加工しました！

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4301-5603084T/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown