【5/28開催】共催ウェビナーのお知らせ『＜事例で解説＞ いま、エンタープライズ企業が注力すべき 「AI×営業」の最前線』

secondz digital株式会社

secondz digital株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：板井龍也、以下「secondz digital」）は、2026年5月28日（木）11:00～、『＜事例で解説＞ いま、エンタープライズ企業が注力すべき 「AI×営業」の最前線(https://secondz.digital/event/event_2026-05-28?organizationId=3030)』をテーマにしたウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、株式会社エムエム総研とともに、AI×データを活用した「売れる仕組み」を構造化し、組織全体のパフォーマンスを底上げするための具体策を、最新の事例とともにわかりやすくお伝えします。

■こんな方におすすめ

・営業組織の属人化に課題を感じている経営層・営業責任者の方

・AIを導入したが、現場の成果（売上向上）に結びついていないDX・営業企画担当の方

・インサイドセールスや営業部門の生産性を高めたいマネージャーの方

■ウェビナー概要

「トップ営業のスキルがブラックボックス化している」「組織全体で営業成果にバラつきがある」――。

多くのエンタープライズ企業が抱えるこの課題に対し、今、最先端の現場ではAIを活用した「営業の形式知化」による抜本的な改革が進んでいます。本ウェビナーでは、「売れる仕組み」を構造化し、組織全体のパフォーマンスを底上げするための具体策を、最新の事例とともに公開します。

イベント名：＜事例で解説＞ いま、エンタープライズ企業が注力すべき 「AI×営業」の最前線

開催日時：2026年5月28日（木）11:00～12:00

開催場所：オンライン開催（FanGrowth配信）

参加費：無料

申し込み締切：2026年5月27日（水）

お申し込み：https://secondz.digital/event/event_2026-05-28(https://secondz.digital/event/event_2026-05-28?organizationId=3030)

■プログラム

【第一部】若手を即戦力に。トップセールスの思考を組織展開する営業戦略 / secondz digital



【第二部】AI活用の成果は「顧客データ」で決まる

- IS/CSでつくる独自データ資産 / 株式会社エムエム総研

■登壇者

secondz digital株式会社 AIセールスコンサルタント

宮薗 翼

慶應義塾大学商学部卒業後、キーエンスにてコンサルティングセールスに従事し、優秀賞・ベストパフォーマンス賞を複数回受賞。その後、技術商社にてAI画像処理事業の東日本全域を統括し、チームをリード。また、AIセキュリティSaaSのエンタープライズセールスの経験も持つ。当社ではセールス兼、営業プロダクトのプロダクトオーナーを務める。

株式会社エムエム総研 ビジネストランスフォーメーション第2Div. カスタマーサクセスグループ

的野 光佑

2021年にエムエム総研へ入社。インサイドセールスの実行支援から人材育成・教育、マネジメント、活動の改善・強化まで、幅広い課題に対して包括的に支援するソリューション「BtoB Sales DX」にて、インサイドセールスおよびオンラインセールスを担当。現在はその経験を活かし、カスタマーサクセスグループのリーダーとして、メンバーマネジメントとクライアントの成功支援に従事。さらに、AI時代に重要性が高まる「独自データの収集・蓄積」を、インサイドセールス／カスタマーサクセス領域に特化したBPOとSaaSで支援する「Sales Lake BPO」の責任者も兼任。

■会社概要

会社名：secondz digital株式会社

本社：神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14 クアドリフォリオ 8階

みなとみらいオフィス：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

secondz digitalは、生成AI・LLMを活用し、企業のAI活用とAI検索最適化を支援する会社です。AI戦略設計からデータ基盤構築、AIプロダクト開発、導入・定着までを一気通貫で支援しています。

URL：https://secondz.digital/

・AIコンサルティング事業

企業のAI活用を構想から実装・定着まで支援しています。営業、マーケティング、カスタマーサクセスを横断したAI×RevOps支援や、AIエージェントを活用したデータ分析基盤の高度化、組織変革支援を提供しています。

URL：https://secondz.digital/revops

・AI検索プラットフォーム事業

AI検索時代における企業やサービスの見え方を可視化し、改善につなげるAI検索プラットフォーム「secondz Agentsense」を提供しています。生成AI上での認識や参照状況の把握から、改善提案までを支援しています。

URL：https://secondz.digital/lp-aeo-01

■代表者

代表取締役 板井 龍也

東北大学工学部情報知能システム総合学科を卒業後、グリー株式会社にてソフトウェア開発に従事。

その後、エン・ジャパン株式会社で転職サイトAMBIの立ち上げに携わり、PKSHA Technology株式会社ではAIヘルプデスクを含む複数事業の立ち上げを担当。

2019年にsecondz digital株式会社を創業し、エンタープライズ向けに、AI検索最適化、生成AI活用、AIイネーブルメント、AI戦略コンサルティングを通じた事業変革支援に注力。

■お問い合わせ先

secondz digital株式会社

広報担当：鎌田

Email：marketing@secondz.digital