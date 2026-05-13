導入事例：老人ホームの施設移転に伴い、ネットワークを刷新。介護記録の送信や見守りセンサーの通信が安定した環境を実現。

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）の法人向けWi-Fi 6対応アクセスポイント「WAPM-AX4R(https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-ax4r.html)」をはじめとする法人向けネットワーク機器が、介護付き有料老人ホーム ウェルライフ郡山(以下、ウェルライフ郡山)にて採用されたことを発表いたします。また本導入に関する事例を、バッファローWebページで公開いたしました。

ウェルライフ郡山導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/medical-welllife-koriyama.html

2025年10月の施設移転に伴い、要介護4・5の入居者を中心に受け入れる体制へ変更したウェルライフ郡山。同施設では介護記録の入力や見守りセンサーの運用をはじめ、Wi-Fiを活用したICT環境で多くの業務を行っていましたが、電波強度のばらつきによりデータ送信遅延や通信エラーが発生していました。新施設では見守り体制強化に伴うWi-Fi接続機器の増加も見込んでいたため、移転を機にネットワーク環境を刷新。介護施設の運営に必要な9つのソリューションを提供するプラットフォーム「CareBiz 9」の利用を含めて、施設全体で安定した通信環境を構築しました。

採用商品

WAPM-AX4R

83,490円(税抜75,900円)

法人向けWi-Fi 6(11ax)対応

無線LANアクセスポイント 1201+573Mbps

インテリジェントモデル

https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-ax4r.html

BS-GS2116P

96,800円(税抜88,000円)

法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ

https://www.buffalo.jp/product/detail/bs-gs2116p.html

VR-U500X

79,200円(税抜72,000円)

VPNルーター 10Giga 有線モデル

（VR-Uシリーズ）

https://www.buffalo.jp/product/detail/vr-u500x.html

関連ページ

導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/medical-welllife-koriyama.htmlウェルライフ郡山（外部サイト） :https://wellgroup-service.jp/welllife-koriyama/

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