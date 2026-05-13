GWの過ごし方、約68％が「家でゆっくり」を選択。期間中に「衣替え」や「大掃除・片付け」をする人はどのくらい？

株式会社NEXER

■GWの衣替え・片付け、する派としない派でくっきり分かれる結果に

ゴールデンウィークは、まとまった休みが取れる貴重な期間です。

旅行に出かける人もいれば、自宅でゆっくり過ごす人など、過ごし方は人それぞれです。

その一方で、季節の変わり目にあたるGWを「衣替え」や「大掃除・片付け」の機会にしている人も少なくありません。

では、実際にGW中に衣替えや片付けをする人はどのくらいいるのでしょうか。また、冬物をしまうこの時期に、クリーニングに出したいと考えられているアイテムにはどのような傾向があるのでしょうか。

そこで今回はノムラクリーニングと共同で、事前調査で「現在働いている」と回答した全国の男女500名を対象に「GWの過ごし方と『衣替え・片付け』」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとノムラクリーニングによる調査」である旨の記載

・ノムラクリーニング（https://nc-nomura.com/）へのリンク設置

「GWの過ごし方と『衣替え・片付け』に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月27日 ～ 5月8日

調査対象者：事前調査で「現在働いている」と回答した全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：今年のGWは最大何連休できそうですか？

質問2：今年のGWはどのように過ごす予定ですか？（複数回答可）

質問3：GWの期間中に「衣替え」や「大掃除・片付け」をすることはありますか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：GWの期間中に、特にクリーニングに出したいと思うアイテムはありますか？

質問6：その理由を教えてください。

質問7：GWの衣替え・片付けについて、困っていることや工夫していることがあれば教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■33.0%が、今年のGWは「5連休」と回答

まずは、今年のGWに何日間の連休が取れそうかを聞いてみました。

最も多かったのは「5連休」で33.0％でした。

次いで「3連休以下」が28.2％、「4連休」が10.6％、「7連休」が7.2％、「6連休」が6.0％と続いています。

GWはカレンダーの並びによって大型連休になることもありますが、今回の調査では5連休前後で過ごす人が多い結果となりました。

一方で、「3連休以下」と回答した方も28.2％と約3割にのぼります。まとまった休みを取りやすい時期ではあるものの、働き方や職種によって、連休の長さには差があることがうかがえます。

■68.2%が、今年のGWは「家でゆっくり過ごす」と回答

続いて、GWの過ごし方について聞いてみました。

最も多かったのは「家でゆっくり過ごす」で68.2%でした。

次いで「家の掃除や片付け」が22.8%、「近場に外出」が21.6%、「趣味を楽しむ」が16.2%、「仕事・アルバイト」が10.8%、「旅行」が8.4%、「帰省」が7.8%と続きます。

約7割が「家でゆっくり過ごす」と回答しており、GWは遠出をするだけでなく、自宅で休息を取る期間として考えている人が多いことがわかります。また、「家の掃除や片付け」も2割を超えており、まとまった休みを利用して、身の回りを整えたいと考える人も一定数いるようです。

■48.6%が、GWの期間中に衣替えや大掃除・片付けを「しない」と回答

続いて、GWの期間中に「衣替え」や「大掃除・片付け」をすることがあるかを聞いてみました。

最も多かったのは「GWにはしない」で48.6％でした。

約半数が、GWに衣替えや片付けをする習慣はないと回答しています。

一方で、「時々する」は32.6％、「毎年する」は6.6％でした。これらを合わせると、約4割がGWを衣替えや片付けの機会として活用していることがわかります。

また、「したいがなかなかできない」と回答した方も12.2％いました。衣替えや片付けをしたい気持ちはあるものの、時間や気力の面で行動に移せていない人も一定数いるようです。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「毎年する」と回答した方

・この時期くらいしか休みが取れないから。（30代・女性）

・気分をすっきりさせたいため。（40代・男性）

・ゆっくり時間をかけたいから。（40代・女性）

「時々する」と回答した方

・家具を動かす大仕事だから連休にやりたい。（30代・女性）

・子どもと行きたいところや旦那の休みとの兼ね合いがあるから。（30代・女性）

・GWはようやく自宅でゆっくりと過ごせる期間だから家をきれいにしたい。（40代・女性）

「GWにはしない」と回答した方

・親がちょこちょこ片付けるからつい任せてる。（20代・女性）

・GWは遊びに専念したい。（20代・男性）

・掃除や片付けでせっかくの連休を潰すのはもったいないと思うから。（30代・女性）

「したいがなかなかできない」と回答した方

・気力がない。（20代・女性）

・今年も連休にはならなかったので、帰省で精一杯。本当はコタツ布団の洗濯をしたいのに。（40代・女性）

・何から手をつけたらいいかわからない。（40代・女性）

GWに衣替えや片付けをする人は、「まとまった時間が取れる」「気分をすっきりさせたい」「大がかりな作業に取り組みやすい」といった理由を挙げています。連休を、家の中を整える機会として活用している人が一定数いることがわかります。

一方で、GWにしない人からは、「遊びに専念したい」「せっかくの休みを掃除で使いたくない」といった声が見られました。GWを片付けの時間ではなく、休息やレジャーの時間として考えている人も多いようです。

また、「したいがなかなかできない」と回答した人のコメントからは、時間のなさだけでなく、気力がわかない、何から手をつければよいかわからないといった悩みも見受けられます。

衣替えや片付けは必要だと感じていても、実際に始めるまでのハードルが高いことがうかがえます。

■GW中にクリーニングに出したいアイテム、1位は「冬物コート」で12.4%

続いて、GWの期間中に特にクリーニングに出したいと思うアイテムがあるかを聞いてみました。

具体的なアイテムを挙げた人の回答を見てみると、「冬物コート」が12.4%でトップとなりました。

次いで「ダウン」が11.2%、「毛布」が3.4%と続きます。

コートやダウンといったかさばる冬物をクリーニングに出してから収納したいと考える人が一定数いることがわかります。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「冬物コート」と回答した方

・自宅ではケアできないから。（40代・女性）

・コートはなかなか自宅では洗濯できないのでこの時期はもう着ることはないからクリーニングへ出す。（40代・男性）

・コートをきれいに保ちたいので。（40代・女性）

・次の冬の季節に必ず必要になるから。（40代・男性）

「ダウン」と回答した方

・家で洗えないから。（30代・男性）

・自分で洗ったら分かりますが1シーズン毎日着ていると洗濯した時水が黒くなるくらい汚くなっているのでシーズンが終わったら絶対に出します。（40代・男性）

・ダウンは丁寧に保管したいから。（40代・女性）

「毛布」と回答した方

・そろそろ使わなくなるかもしれないというアイテムだから。（30代・女性）

・何年も洗ってないから。（30代・女性）

・自分ではなかなか綺麗にできないから。（40代・女性）

冬物コートやダウンを挙げた人の多くが、「自宅では洗えない」「自分でケアするのが難しい」と感じていることがわかります。また、「次の冬も使うからきれいに保ちたい」「丁寧に保管したい」といった声もあり、シーズン終わりのクリーニングを、次に使うための準備として考えている人もいるようです。

毛布についても、自宅では洗いにくい、長年洗っていないといった理由が見られました。衣替えや片付けのタイミングで、冬物衣類や寝具をまとめてケアしたいという意識がうかがえます。

■「収納スペース不足」と「気候の不安定さ」が、GWの衣替えあるあるの2大悩みに

最後に、GWの衣替えや片付けについて、困っていることや工夫していることを聞いてみました。

GWの衣替え・片付けについて、困っていることや工夫していることがあれば教えてください。

・どんどん服が増えて行くけど、どれも捨てられないこと。（20代・女性）

・肌寒い日もあるので、ジャケットやパーカーなど上着が必要かも知れないからまだしまえない。（20代・女性）

・GWに関係なくいつも困っている。一人暮らしなのでなかなかやる気がおきない。（30代・男性）

・冬物がクリーニングされずにたまっていて整理できない。（50代・男性）

・衣替えに関しては、わざわざしなくてもいいように夏服・春秋服・冬服をすでに分けてタンスにしまっている。（30代・女性）

・収納グッズを活用している。（30代・男性）

・物を増やさないことで片付けが楽になる。（40代・女性）

・片付けはたまってしまうと面倒くさいので、GWに限らず日頃からこまめにする。（40代・男性）

GWの衣替えや片付けでは、「収納スペースが足りない」「服が増えて捨てられない」といった収納に関する悩みが目立ちました。衣類や冬物がたまることで、片付けたくても整理しきれないと感じている人が多いようです。

また、収納グッズを活用したり、服を季節ごとに分けて保管したり、日頃からこまめに片付けたりする工夫も見られました。衣替えや片付けを一度にまとめて行うのではなく、普段から負担を減らしておくことが、GWの片付けを楽にするポイントといえます。

■まとめ

冬物コートやダウンなどのかさばる衣類は、自宅で洗いにくく、収納にも手間がかかります。シーズン終わりにクリーニングを活用してから保管することで、来シーズンも気持ちよく使いやすくなるでしょう。

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・引用元が「株式会社NEXERとノムラクリーニングによる調査」である旨の記載

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【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

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