【重版出来!!】M!LK表紙の『S Cawaii! ME 2025 SUMMER』＜特別版＞が発売から10ケ月後に異例の２回重版！

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株式会社イマジカインフォス

2025年７月８日に発売した『S Cawaii! ME 2025 SUMMER』＜特別版＞につきまして、発売から10ケ月が過ぎておりますが、再販希望のリクエストが多数寄せられたことから、この度、重版が決定いたしました！　１回目の重版が即完売したため２回重版。発売から10ケ月を過ぎての重版はエスカワ史上初！　異例となります。



『S Cawaii! ME 2025 SUMMER』


＜特別版＞


【COVER】M!LK


【BACK COVER】ONE N’ ONLY


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＜通常版＞


【COVER】 PLAVE　


【BACK COVER】 パンダドラゴン



※＜通常版＞と＜特別版＞の掲載する内容は同じです。どちらにも PLAVE と パンダドラゴン の【綴じ込み付録】厚紙リバーシブルピンナップがついています。



本の詳細はこちら↓


https://scawaiiweb.com/jouhoukaikin/20250528


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＜特別版＞COVER　


M!LK



下記URLからお求めいただくと、「M!LK」の購入者特典「フォトカード」を５種類からランダムで１枚差し上げます。


https://infosquare.shop/?pid=186662259


★Overseas shipping available.


★해외 배송 가능


★提供海外配送服务


★海外通販OK!




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＜特別版＞BACK COVER


ONE N’ ONLY



下記URLからお求めいただくと、「ONE N’ ONLY」の購入者特典「フォトカード」を５種類からランダムで１枚差し上げます。


https://infosquare.shop/?pid=186670066


★Overseas shipping available.


★해외 배송 가능


★提供海外配送服务


★海外通販OK!




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＜通常版＞COVER


【綴じ込み付録】厚紙リバーシブルピンナップつき！


PLAVE




綴じ込み付録（表面）

綴じ込み付録（裏面）



下記URLからお求めいただくと、「PLAVE」の購入者特典（各１種）を１枚差し上げます。


【特典A】フォトカード


■インフォスクエア


https://infosquare.shop/?pid=186662219


★Overseas shipping available.


★해외 배송 가능


★提供海外配送服务


★海外通販OK!



【特典B】ブロマイド


■HMV&BOOKS online、HMV全店舗（レコードショップ除く）


https://www.hmv.co.jp/product/detail/15946638


★Overseas shipping available.


★해외 배송 가능


★提供海外配送服务


★海外通販OK!


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＜通常版＞BACK COVER


【綴じ込み付録】厚紙リバーシブルピンナップつき！


パンダドラゴン




綴じ込み付録（表面）

綴じ込み付録（裏面）

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池田匡志×堀夏喜(FANTASTICS)



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Hi-Fi Uni!corn

下記URLからお求めいただくと、Hi-Fi Uni!cornの購入者特典「フォトカード」を5種類からランダムで１枚差し上げます。


＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=186670126


＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=186670156


★Overseas shipping available.


★해외 배송 가능


★提供海外配送服务


★海外通販OK!




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XLOV

下記URLからお求めいただくと、XLOVの購入者特典「フォトカード」を４種類からランダムで１枚差し上げます。


＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=186670185


＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=186670223


★Overseas shipping available.


★해외 배송 가능


★提供海外配送服务


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KISS OF LIFE（ライブレポート掲載）

下記URLからお求めいただくと、KISS OF LIFEの購入者特典「フォトカード」（全１種）を１枚差し上げます。


＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=186670258


＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=186670271


★Overseas shipping available.


★해외 배송 가능


★提供海外配送服务


★海外通販OK!




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ARrC

下記URLからお求めいただくと、ARrCの購入者特典「フォトカード」を７種類からランダムで１枚差し上げます。


＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=186670315


＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=186670333


★Overseas shipping available.


★해외 배송 가능


★提供海外配送服务


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国上将大 × 西銘駿

下記URLからお求めいただくと、国上将大さんと 西銘駿 さんの撮りおろし画像を使用した購入者特典「フォトカード」を６種類からランダムで１枚差し上げます。


＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=187385611(https://infosquare.shop/?pid=187385611)


＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=187385709


★Overseas shipping available.
★해외 배송 가능
★提供海外配送服务
★海外通販OＫ




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『S Cawaii! ME 2025 SUMMER』は下記からもご購入いただけます。（こちらには購入者特典がついていないものもありますので、ご注意くださいませ）



＜特別版＞【COVER】M!LK　【BACK COVER】ONE N’ ONLY


■Amazon


https://www.amazon.co.jp/dp/4074621142


■楽天ブックス


https://books.rakuten.co.jp/rb/18250379/


■セブンネット


https://7net.omni7.jp/detail/1107611771


■HMV


https://www.hmv.co.jp/product/detail/15948409


■タワーレコード


https://tower.jp/item/6864735



＜通常版＞【COVER】PLAVE　【BACK COVER】パンダドラゴン


■インフォスクエア


https://infosquare.shop/?pid=186670368


■Amazon


https://www.amazon.co.jp/dp/4074620251


■楽天ブックス


https://books.rakuten.co.jp/rb/18250378/


■セブンネット


https://7net.omni7.jp/detail/1107611770


■タワーレコード


https://tower.jp/item/6864734


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最新情報は　『S Cawaii! ME』の公式X（旧Twitter）をご覧ください。


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【書誌情報＜特別版＞表紙：M!LK】
書名：S Cawaii! ME 2025 SUMMER＜特別版＞
価格：1650円（税込）
発売：2025年7月8日（火）
判型：A4変形判
頁数：68ページ
ISBN:‎ 978-4-07-462114-9



【書誌情報＜通常版＞表紙：PLAVE】
書名：S Cawaii! ME 2025 SUMMER＜通常版＞
価格：1650円（税込）
発売：2025年7月8日（火）
判型：A4変形判
頁数：68ページ
ISBN:‎ 978-4-07-462025-8