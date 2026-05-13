【重版出来!!】M!LK表紙の『S Cawaii! ME 2025 SUMMER』＜特別版＞が発売から10ケ月後に異例の２回重版！

株式会社イマジカインフォス

2025年７月８日に発売した『S Cawaii! ME 2025 SUMMER』＜特別版＞につきまして、発売から10ケ月が過ぎておりますが、再販希望のリクエストが多数寄せられたことから、この度、重版が決定いたしました！ １回目の重版が即完売したため２回重版。発売から10ケ月を過ぎての重版はエスカワ史上初！ 異例となります。

『S Cawaii! ME 2025 SUMMER』

＜特別版＞

【COVER】M!LK

【BACK COVER】ONE N’ ONLY

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＜通常版＞

【COVER】 PLAVE

【BACK COVER】 パンダドラゴン

※＜通常版＞と＜特別版＞の掲載する内容は同じです。どちらにも PLAVE と パンダドラゴン の【綴じ込み付録】厚紙リバーシブルピンナップがついています。

本の詳細はこちら↓

https://scawaiiweb.com/jouhoukaikin/20250528

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＜特別版＞COVER

M!LK

下記URLからお求めいただくと、「M!LK」の購入者特典「フォトカード」を５種類からランダムで１枚差し上げます。

https://infosquare.shop/?pid=186662259

★Overseas shipping available.

★해외 배송 가능

★提供海外配送服务

★海外通販OK!

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＜特別版＞BACK COVER

ONE N’ ONLY

下記URLからお求めいただくと、「ONE N’ ONLY」の購入者特典「フォトカード」を５種類からランダムで１枚差し上げます。

https://infosquare.shop/?pid=186670066

★Overseas shipping available.

★해외 배송 가능

★提供海外配送服务

★海外通販OK!

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＜通常版＞COVER

【綴じ込み付録】厚紙リバーシブルピンナップつき！

PLAVE

綴じ込み付録（表面）綴じ込み付録（裏面）

下記URLからお求めいただくと、「PLAVE」の購入者特典（各１種）を１枚差し上げます。

【特典A】フォトカード

■インフォスクエア

https://infosquare.shop/?pid=186662219

★Overseas shipping available.

★해외 배송 가능

★提供海外配送服务

★海外通販OK!

【特典B】ブロマイド

■HMV&BOOKS online、HMV全店舗（レコードショップ除く）

https://www.hmv.co.jp/product/detail/15946638

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★해외 배송 가능

★提供海外配送服务

★海外通販OK!

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＜通常版＞BACK COVER

【綴じ込み付録】厚紙リバーシブルピンナップつき！

パンダドラゴン

綴じ込み付録（表面）綴じ込み付録（裏面）

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池田匡志×堀夏喜(FANTASTICS)

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Hi-Fi Uni!corn

下記URLからお求めいただくと、Hi-Fi Uni!cornの購入者特典「フォトカード」を5種類からランダムで１枚差し上げます。

＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=186670126

＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=186670156

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★해외 배송 가능

★提供海外配送服务

★海外通販OK!

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XLOV

下記URLからお求めいただくと、XLOVの購入者特典「フォトカード」を４種類からランダムで１枚差し上げます。

＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=186670185

＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=186670223

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★해외 배송 가능

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★海外通販OK!

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KISS OF LIFE（ライブレポート掲載）

下記URLからお求めいただくと、KISS OF LIFEの購入者特典「フォトカード」（全１種）を１枚差し上げます。

＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=186670258

＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=186670271

★Overseas shipping available.

★해외 배송 가능

★提供海外配送服务

★海外通販OK!

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ARrC

下記URLからお求めいただくと、ARrCの購入者特典「フォトカード」を７種類からランダムで１枚差し上げます。

＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=186670315

＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=186670333

★Overseas shipping available.

★해외 배송 가능

★提供海外配送服务

★海外通販OK!

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国上将大 × 西銘駿

下記URLからお求めいただくと、国上将大さんと 西銘駿 さんの撮りおろし画像を使用した購入者特典「フォトカード」を６種類からランダムで１枚差し上げます。

＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=187385611(https://infosquare.shop/?pid=187385611)

＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=187385709

★Overseas shipping available.

★해외 배송 가능

★提供海外配送服务

★海外通販OＫ

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『S Cawaii! ME 2025 SUMMER』は下記からもご購入いただけます。（こちらには購入者特典がついていないものもありますので、ご注意くださいませ）

＜特別版＞【COVER】M!LK 【BACK COVER】ONE N’ ONLY

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4074621142

■楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18250379/

■セブンネット

https://7net.omni7.jp/detail/1107611771

■HMV

https://www.hmv.co.jp/product/detail/15948409

■タワーレコード

https://tower.jp/item/6864735

＜通常版＞【COVER】PLAVE 【BACK COVER】パンダドラゴン

■インフォスクエア

https://infosquare.shop/?pid=186670368

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4074620251

■楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18250378/

■セブンネット

https://7net.omni7.jp/detail/1107611770

■タワーレコード

https://tower.jp/item/6864734

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最新情報は 『S Cawaii! ME』の公式X（旧Twitter）をご覧ください。

https://x.com/mag_scawaii_men

S Cawaii！公式HP https://scawaiiweb.com/

S Cawaii! YouTube https://www.youtube.com/@SCawaii-uq8zc

S Cawaii! Instagram https://www.instagram.com/mag_scawaii_me/

S Cawaii! TikTok https://x.gd/zKoyr

【書誌情報＜特別版＞表紙：M!LK】

書名：S Cawaii! ME 2025 SUMMER＜特別版＞

価格：1650円（税込）

発売：2025年7月8日（火）

判型：A4変形判

頁数：68ページ

ISBN:‎ 978-4-07-462114-9

【書誌情報＜通常版＞表紙：PLAVE】

書名：S Cawaii! ME 2025 SUMMER＜通常版＞

価格：1650円（税込）

発売：2025年7月8日（火）

判型：A4変形判

頁数：68ページ

ISBN:‎ 978-4-07-462025-8