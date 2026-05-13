【重版出来!!】M!LK表紙の『S Cawaii! ME 2025 SUMMER』＜特別版＞が発売から10ケ月後に異例の２回重版！
2025年７月８日に発売した『S Cawaii! ME 2025 SUMMER』＜特別版＞につきまして、発売から10ケ月が過ぎておりますが、再販希望のリクエストが多数寄せられたことから、この度、重版が決定いたしました！ １回目の重版が即完売したため２回重版。発売から10ケ月を過ぎての重版はエスカワ史上初！ 異例となります。
『S Cawaii! ME 2025 SUMMER』
＜特別版＞
【COVER】M!LK
【BACK COVER】ONE N’ ONLY
____________
＜通常版＞
【COVER】 PLAVE
【BACK COVER】 パンダドラゴン
※＜通常版＞と＜特別版＞の掲載する内容は同じです。どちらにも PLAVE と パンダドラゴン の【綴じ込み付録】厚紙リバーシブルピンナップがついています。
本の詳細はこちら↓
https://scawaiiweb.com/jouhoukaikin/20250528
＿＿＿＿＿
＜特別版＞COVER
M!LK
下記URLからお求めいただくと、「M!LK」の購入者特典「フォトカード」を５種類からランダムで１枚差し上げます。
https://infosquare.shop/?pid=186662259
★Overseas shipping available.
★해외 배송 가능
★提供海外配送服务
★海外通販OK!
＿＿＿＿＿
＜特別版＞BACK COVER
ONE N’ ONLY
下記URLからお求めいただくと、「ONE N’ ONLY」の購入者特典「フォトカード」を５種類からランダムで１枚差し上げます。
https://infosquare.shop/?pid=186670066
★Overseas shipping available.
★해외 배송 가능
★提供海外配送服务
★海外通販OK!
＿＿＿＿＿
＜通常版＞COVER
【綴じ込み付録】厚紙リバーシブルピンナップつき！
PLAVE
綴じ込み付録（表面）
綴じ込み付録（裏面）
下記URLからお求めいただくと、「PLAVE」の購入者特典（各１種）を１枚差し上げます。
【特典A】フォトカード
■インフォスクエア
https://infosquare.shop/?pid=186662219
★Overseas shipping available.
★해외 배송 가능
★提供海外配送服务
★海外通販OK!
【特典B】ブロマイド
■HMV&BOOKS online、HMV全店舗（レコードショップ除く）
https://www.hmv.co.jp/product/detail/15946638
★Overseas shipping available.
★해외 배송 가능
★提供海外配送服务
★海外通販OK!
＿＿＿＿＿
＜通常版＞BACK COVER
【綴じ込み付録】厚紙リバーシブルピンナップつき！
パンダドラゴン
綴じ込み付録（表面）
綴じ込み付録（裏面）
＿＿＿＿＿
池田匡志×堀夏喜(FANTASTICS)
＿＿＿＿＿
Hi-Fi Uni!corn
下記URLからお求めいただくと、Hi-Fi Uni!cornの購入者特典「フォトカード」を5種類からランダムで１枚差し上げます。
＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=186670126
＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=186670156
★Overseas shipping available.
★해외 배송 가능
★提供海外配送服务
★海外通販OK!
_____________
XLOV
下記URLからお求めいただくと、XLOVの購入者特典「フォトカード」を４種類からランダムで１枚差し上げます。
＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=186670185
＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=186670223
★Overseas shipping available.
★해외 배송 가능
★提供海外配送服务
★海外通販OK!
＿＿＿＿＿＿
KISS OF LIFE（ライブレポート掲載）
下記URLからお求めいただくと、KISS OF LIFEの購入者特典「フォトカード」（全１種）を１枚差し上げます。
＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=186670258
＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=186670271
★Overseas shipping available.
★해외 배송 가능
★提供海外配送服务
★海外通販OK!
＿＿＿＿＿＿
ARrC
下記URLからお求めいただくと、ARrCの購入者特典「フォトカード」を７種類からランダムで１枚差し上げます。
＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=186670315
＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=186670333
★Overseas shipping available.
★해외 배송 가능
★提供海外配送服务
★海外通販OK!
＿＿＿＿＿＿
国上将大 × 西銘駿
下記URLからお求めいただくと、国上将大さんと 西銘駿 さんの撮りおろし画像を使用した購入者特典「フォトカード」を６種類からランダムで１枚差し上げます。
＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=187385611(https://infosquare.shop/?pid=187385611)
＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=187385709
★Overseas shipping available.
★해외 배송 가능
★提供海外配送服务
★海外通販OＫ
＿＿＿＿＿＿
『S Cawaii! ME 2025 SUMMER』は下記からもご購入いただけます。（こちらには購入者特典がついていないものもありますので、ご注意くださいませ）
＜特別版＞【COVER】M!LK 【BACK COVER】ONE N’ ONLY
■Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4074621142
■楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/18250379/
■セブンネット
https://7net.omni7.jp/detail/1107611771
■HMV
https://www.hmv.co.jp/product/detail/15948409
■タワーレコード
https://tower.jp/item/6864735
＜通常版＞【COVER】PLAVE 【BACK COVER】パンダドラゴン
■インフォスクエア
https://infosquare.shop/?pid=186670368
■Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4074620251
■楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/18250378/
■セブンネット
https://7net.omni7.jp/detail/1107611770
■タワーレコード
https://tower.jp/item/6864734
＿＿＿＿＿＿
最新情報は 『S Cawaii! ME』の公式X（旧Twitter）をご覧ください。
https://x.com/mag_scawaii_men
S Cawaii！公式HP https://scawaiiweb.com/
S Cawaii! YouTube https://www.youtube.com/@SCawaii-uq8zc
S Cawaii! Instagram https://www.instagram.com/mag_scawaii_me/
S Cawaii! TikTok https://x.gd/zKoyr
【書誌情報＜特別版＞表紙：M!LK】
書名：S Cawaii! ME 2025 SUMMER＜特別版＞
価格：1650円（税込）
発売：2025年7月8日（火）
判型：A4変形判
頁数：68ページ
ISBN: 978-4-07-462114-9
【書誌情報＜通常版＞表紙：PLAVE】
書名：S Cawaii! ME 2025 SUMMER＜通常版＞
価格：1650円（税込）
発売：2025年7月8日（火）
判型：A4変形判
頁数：68ページ
ISBN: 978-4-07-462025-8