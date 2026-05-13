【全６ラウンド12戦で開催】BMW & MINI Racing 2026 RD.3は、6月20日（土）・21日（日）に富士スピードウェイで開催

ジオミックモータースポーツ株式会社

BMW & MINI Racing 委員会（運営事務局：ジオミックモータースポーツ株式会社［本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：森下 渉］）は、「BMW & MINI Racing 2026（以下、BMR.2026）」の ラウンド3(以下、RD.3)である第5戦・第6戦を、2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間、富士スピードウェイ（静岡県駿東郡小山町）にて開催いたします。

BMR.2026は、スタイリッシュでスポーツ・ラグジュアリーな「BMW / MINIのワンメイクレース」として、レースの迫力はもちろん、観戦そのものを“体験”に変えるコンテンツを多数用意しています。RD.3では、決勝レース直前の緊張感を共有できるグリッドウォークや、ピットの舞台裏に入り込むピットツアーなど、サーキットだからこそ味わえる近距離体験を通じて、モータースポーツの魅力をより立体的にお届けします。

▲BMW M2 Racing(G87) 1号車 BMW & MINI Racing 2026 M2CSR CLASS SEASON RANKING 2位 石井一輝 選手▲BMW M2 CS Racing(F87) 5号車 BMW & MINI Racing 2026 M2CSR CLASS SEASON RANKING 1位 加藤潤平 選手▲MINI JCW 16号車 BMW & MINI Racing 2026 MINI JCW SEASON RANKING 1位 小野耀平 選手▲MINI CPS 96号車 BMW & MINI Racing 2026 MINI CPS SEASON RANKING 1位 冨田成俊 選手

観戦体験コンテンツ

●グリッドウォーク

決勝レース直前に普段は立ち入れないコース上へ入場し、グリッドに整列したレーシングカーを間近で体感できる人気コンテンツです。スタート直前の緊張感、チームが最終調整を行う空気、ドライバーやメカニックの表情まで“現場の温度”として感じられるのが魅力。「レースが始まる瞬間」を来場者自身の視点で持ち帰れる特別な時間は、思い出の写真や動画からも臨場感が得られます。

●ピットツアー

参戦するレーシングチームのピットを訪れ、レーシングカーとメカニックの活躍を至近距離で見学ができます。作業の段取り、チーム関係者や、レーシングドライバーのトークセッションまで含めて、「レース参戦の裏側」を体験できるファミリーからモータースポーツファンまで楽しめるコンテンツです。

●プレミアムラウンジ

限られたゲストのみがアクセスできる特別なラウンジです。ドリンクやお食事とともに、ステージ演出や展示などを通じて、BMR.2026ならではのスポーツ・ラグジュアリーな観戦体験をご提供いたします。

●アンバサダー撮影

レースを華やかに彩る大会公式アンバサダーを撮影。「走るだけではない」サーキットの楽しみ方として、フォトジェニックな瞬間を創出します。2026年シーズンの大会公式アンバサダーには、北川エリナ氏および朝倉咲彩氏の2名が就任し、BMR.2026をさらに盛り上げてくれます。

BMW & MINI Racing AMBASSADOR

北川エリナ 氏

BMW & MINI Racing AMBASSADOR

朝倉咲彩 氏

チケット情報

料金：プレミアム・パス【 中学生以上 】14,300円（税込）／プレミアム・パス【 小学生 】6,600円（税込）／サポーター・パス【 中学生以上 】5,100円（税込）

発売日：2026年5月13日（水）

チケット販売：https://eventregist.com/e/bmr2026_rd3

※観戦・参加に関する情報（チケット／入場条件／体験コンテンツ参加方法等）は、公式WEBサイトにてご案内いたします。

開催概要

イベント名：BMW & MINI Racing 2026 RD.3（第5戦・第6戦）

開催日程：2026年6月20日（土）・21日（日）

会場：富士スピードウェイ（静岡県駿東郡小山町）

主催：BMW & MINI Racing 委員会

運営：ジオミックモータースポーツ株式会社

BMW & MINI Racingについて

BMW & MINI Racingは、日本唯一の“BMW Group Japan”オフィシャル・レース「M2 CS Racing Series」と、英国生まれのNew MINIのみで競う「MINI CHALLENGE JAPAN」が共催する、スタイリッシュでスポーツ・ラグジュアリーなカーレース・イベントです。JAF公認のワンメイク・シリーズとして今年5周年を迎え、新たなステージへと進化。新クラスの設立や新しいレース・フォーマットの導入など、装いを新たに「第2章」として2026年シーズンをスタートします。より多様な参加機会とエンタテインメント性を高め、BMWとMINIのブランド価値をさらに体現する大会の開催を行います。

BMW & MINI Racing 2026 開催日程

RD.1（第１戦・第２戦）：3月28日（土）・29日（日） 富士スピードウェイ

RD.2（第３戦・第４戦）：4月25日（土）・26日（日） モビリティリゾートもてぎ

RD.3（第５戦・第６戦）：6月20日（土）・21日（日） 富士スピードウェイ

RD.4（第７戦・第８戦）：7月18日（土）・19日（日） スポーツランドSUGO

RD.5（第９戦・第10戦）：10月10日（土）・11日（日） 岡山国際サーキット

RD.6（第11戦・第12戦）：12月5日（土）・6日（日） 鈴鹿サーキット

【会社概要】

会社名：ジオミックモータースポーツ株式会社

所在地：愛知県名古屋市中区丸の内3丁目9-16 丸の内YSビル6階

資本金：3,000万円

大会オフィシャルWEBサイト： https://bmwminiracing.jp

【事業内容】

・モータースポーツ領域でのイベント企画・運営

【本件に関するお問合せ先】

名称：BMW & MINI Racing 委員会 [ジオミックモータースポーツ株式会社 内]

連絡先：052-684-5556(代表)

E-mail：info@bmwminiracing.jp