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株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）は、2026年5月15日（金）より「大谷翔平×高崎だるま」の予約申込の受付を開始いたします。

世界を舞台に、前人未到の二刀流で歴史を塗り替え続ける大谷翔平選手。その輝かしい活躍の裏には語られざる努力があります。幾度もの手術やリハビリ、周囲の逆風に立ち向かってきた姿は、まさに“不屈の精神” そのものです。大谷選手が切り拓く道と、日本の伝統工芸品「高崎だるま」が受け継ぐ“七転八起”の教え。時代を超えた二つの魂が共鳴し、特別なコラボレーションが実現しました。

だるまは、200年以上にわたり人々の願いを託す存在として親しまれてきました。特に群馬県高崎市は日本一のだるまの生産地として知られ、現在も職人の手によって一つひとつ丁寧に作られています。本商品は、その長い歴史に磨かれた高崎だるまの伝統を礎に、匠の技で大谷選手の信念を刻んだ、伝統の技と現代の輝きが響き合う、至高の逸品です。

世界を舞台に挑戦し続ける大谷選手の姿は、多くの人々に勇気と希望を与えています。不屈の「再起」、飽くなき「挑戦」、そして未来への「願い」。大谷選手と高崎だるまに共通するこれらの想いを、形にしました。このだるまと共に、新たな景色へ。皆様のさらなる飛躍を心より願っております。

商品について①







ユニフォームをイメージした「3色のだるま」

3色のだるまは、大谷翔平選手が着用する「ホーム（白）」「ロード（グレー）」「スプリングトレーニング（青）」の3種類のユニフォームをイメージしています。

■ ホーム（白）

勝利が息づく伝統の白。歴史を守り、まだ見ぬ高見を目指す矜持。

■ ロード（グレー）

敵地での過酷な戦いに挑み、勝利を掴み取る不屈の精神。

■ スプリングトレーニング（青）

新シーズンの幕開けを告げる躍動や未来を切り拓く希望。

それぞれ、ロサンゼルス・ドジャース大谷翔平選手の強さと進化を支える欠かせない象徴です。

金のMLBロゴが刻まれた特別仕様

大谷翔平選手のユニフォームの背面に刻まれた「金」のMLBロゴ。これは前シーズンのMVP、サイ・ヤング賞、新人王というに最高位の栄誉を手にした選手だけに与えられる特別な証。MLB全選手の中で、わずか6名のみが手にすることのできる名誉の証。その誇り高き金のMLBロゴをダルマの背中にも表現しています。

勝負の舞台をイメージした特製台座

だるまが座るこの台座は、戦いの場であるフィールドをイメージしました。人工芝を使用し、枠には「LA」の文字。この大谷翔平×だるまのために作られた完全オリジナルの特製台座です。この台座にだるまを置くと、フィールドの緊張感、躍動感がより湧き上がります。祈りと挑戦が交差するフィールド台座をだるまと一緒にお楽しみください。

商品について②







百余年の時を超え、職人の手から手へと受け継がれてきた伝統

「大谷翔平×高崎だるま」を手掛けたのは、群馬県高崎に暖簾を掲げる老舗「大門屋」です。毎年、約7万個のだるまがこの地を離れ、全国、そして世界中の持ち主のもとへと旅立っていきます。上州特有の、からりと乾いた冬の風。この厳しい自然こそが、だるまを強く美しく丈夫に鍛え上げます。店内へ一歩足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのは、雛壇にずらりと並んだ鮮やかな赤いだるま。真っ赤な体に職人の手によって力強く描かれた眉と髭。その凛とした佇まいには、群馬が誇る伝統工芸品としての確かな誇りが宿っています。

何ひとつ手を抜かない。それが大門屋の高崎だるま

ひとつのだるまが完成するには、10以上の工程があり、そのすべては、職人の手作業で行われています。だるま一つひとつに命を吹き込むように、時間をかけて丁寧に。塗料を塗った後の乾燥は、その日の天候や湿度にも大きく左右され、細かな見極めが欠かせません。手間と時間を惜しまず、人の手で仕上げるからこそ、そこには「ぬくもり」が宿ります。







一つとして、同じものはない

大門屋のだるまは、職人の手作業で制作しています。そのため、ひとつとして同じものはありません。だるま一つひとつに想いを込めて作り、人々の願いを叶えるために大門屋から巣立っていくのです。

すべてのだるまに、物語があります。願いを叶えて戻ってきただるまは、送り出した時とはまた違う表情をしていると作り手は言います。



大門屋 五代目 中田千尋氏



商品概要

商品名：大谷翔平×高崎だるま

①白青だるま2種セット ※フィールド台座付

価格：27,500円（税込）

900セット数量限定生産

※2026年総生産数

※青だるまは2種セットでのみ販売となります。

【セット内容】・白だるま×1個、青だるま×1個、フィールド台座× 2個、商品紹介冊子×1

【サイズ】・だるま本体（約）：高さ12cm ・フィールド台座（約）：縦14.3cm×横14.3cm×高さ1cm

②白だるま（単品）

価格：11,000円（税込）

※受注生産となりますが、予定数に達した場合は受付を終了いたします。

【商品内容】・白だるま× 1個、商品紹介冊子×1

【サイズ】・だるま本体（約）：高さ12cm

③グレーだるま（単品）

価格：11,000円（税込）

※受注生産となりますが、予定数に達した場合は受付を終了いたします。

【商品内容】・グレーだるま×1個、 商品紹介冊子×1

【サイズ】・だるま本体（約）：高さ12cm

④フィールド台座（単品）

価格：2,420円（税込）

※受注生産となりますが、予定数に達した場合は受付を終了いたします。

【商品内容】・フィールド台座×1個

【サイズ】・台座（約）：縦14.3cm×横14.3cm×高さ1cm・素材：MDF、ポリプロピレン、ポリエチレン

お申込みについて

■商品名 大谷翔平×高崎だるま

■商品ラインナップ

・白青だるま2種セット ※フィールド台座付

・白だるま（単品）

・グレーだるま（単品）

・フィールド台座（単品）

■お申込み期間：1次 2026年5月15日（金）正午～2026年5月31日（日）

2次 2026年6月1日（月）～2026年6月30日（火）

3次 2026年7月1日（水）～2026年7月26日（日）

■商品のお届け：1次 2026年7月25日（土）から順次、2週間以内でお届け

2次 2026年8月27日（木）から順次、2週間以内でお届け

3次 2026年9月12日（土）から順次、2週間以内でお届け

※お申込み期間、商品代金、お申込み方法、別途送料、その他手数料につきましては

各販売サイトをご確認ください。

「だるまのふるさと大門屋」でのお申込みについて

販売者：大門屋物産株式会社

『だるまのふるさと大門屋』

https://www.daimonya.jp/

数に限りがございますが、店頭販売を7月下旬より予定しております。

※白だるま、グレーだるま、フィールド台座のみ販売となります。

詳しくは大門屋(https://www.daimonya.jp/contact/)へお問い合わせください。

「エンスカイショップ」でのお申込みについて

販売者：株式会社エンスカイ

『エンスカイショップ』





https://sports.ensky.co.jp/ohtani_takasakidaruma/

「MLB公式オンラインショップ」でのお申込みについて

販売者：ファナティクス・ジャパン合同会社

『 MLB SHOP.jp 』

https://www.mlbshop.jp/ja/c-18737

「郵便局」でのお申込みについて

販売者：株式会社郵便局物販サービス

・郵便局の窓口と「郵便局ネットショップ」でお申込みいただけます。

「 郵便局のネットショップ 」は5月15日（金）正午より予約開始

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress202605413-11/

「J SPORTS オンラインショップ」でのお申込みについて

販売者：株式会社ジェイ・スポーツ

『 J SPORTS オンラインショップ 』

https://store.jsports.co.jp/shop/e/ebbdo/

「楽天ブックス 」でのお申込みについて

販売者：楽天グループ株式会社

『 楽天ブックス』

https://books.rakuten.co.jp/search/dt/g000/kmercho016242/

※商品デザイン及び画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。