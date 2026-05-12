【桜木紫乃さん最新刊】 三菱銀行立て籠もり事件に潜む「親と子」、人間模様の真実に迫る長編小説『異常に非ず』が即重版決定！

株式会社新潮社

昭和54年1月、大阪市の阪央銀行北畠支店に行員と客、およそ30人を人質にして立て籠もった花川清史（30）。その翌日、大阪府警はヘリを飛ばし、香川に住む母のカヨに息子を説得させようとするが、ヘリに乗り込むまでの2時間、母は姿をくらまし、美容室で髪をセットしていた。また、花川は駆け付けた母との会話を拒絶。事件は射殺で幕を閉じ、行内での花川の残忍な所業だけでなく、自身について語った言葉も判明する。毎報新聞デスクの近藤はその言葉に引っかかり、事件は解決したが、なにも解明されていないと考え、新聞紙面で連載企画を立ち上げ、取材を開始した。

昭和の、そして永遠の「未解決事件」、三菱銀行立て籠もり事件。その事実に眠る「真実」に肉薄した桜木紫乃入魂の長篇小説『異常に非ず』が発売後たちまち重版となりました！ぜひお楽しみいただけますと幸いです。

■著者のコメント

ラストにさしかかったあたりで、どんな賢者も犯罪者も等しく女から生まれる、という事実に突き当たりました。そこからは、ひとりの人間、ひとりの母として改めて己の来し方を振り返る時間となったように思います。

◼️書籍内容

最凶の銀行立て籠もり犯、彼を駆り立てたのは母か女か社会か、それとも彼自身だったのか。『ホテルローヤル』『家族じまい』などで親と子、人を描きつづけてきた著者がその究極に挑み、真実に迫る長篇小説。

◼️著者紹介：桜木紫乃（サクラギ・シノ）

(C)新潮社

1965年、北海道生まれ。2002年「雪虫」でオール読物新人賞、2013年『ラブレス』で島清恋愛文学賞、同年『ホテルローヤル』で直木賞、2020年『家族じまい』で中央公論文芸賞を受賞。他の著書に『氷平原』『砂上』『ふたりぐらし』『緋の河』『孤蝶の城』『ヒロイン』『谷から来た女』『人生劇場』など多数。

◼️書籍データ

【タイトル】異常に非ず

【著者名】桜木紫乃

【発売日】4月22日（水）

【造本】46判ハードカバー

【定価】2,750円（税込）

【ISBN】978-4-10-327727-9

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/327727/