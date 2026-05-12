「かゆみ・赤み・膿皮症」に悩むボストンテリアへ　今日からできる皮膚ケアとCBDのはじめ方を解説

株式会社ウェルファーマ

株式会社ウェルファーマ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：福田一生）が展開する犬・猫のためのCBDケアブランド「M&N’s CBD（エムアンドエムズシービーディー）」は、2026年5月5日に開催された『ボストンテリアフェスティバル 2026 meets イーノの森Dog Garden』に出展いたしました。

当日は、商品体験や個別相談に加え、ボストンテリア特有の皮膚トラブルやケア方法をテーマにしたステージへ、開発担当者の米山歩結が登壇。愛犬と飼い主が一緒に学びながら、日常ケアについて考える機会を提供いたしました。

出展背景｜“皮膚が弱い犬種”ならではの悩みに寄り添うために

近年、愛犬の健康に対する意識が高まる中で、「犬種特有の体質に合ったケアを知りたい」「薬だけに頼らないケア方法を取り入れたい」という声が増えています。

特にボストンテリアは、短毛で皮膚がデリケートなうえ、シワ部分の蒸れや体質的なアレルギー傾向などから、

・かゆみ

・赤み

・膿皮症

・シワ周りの炎症

・繰り返す皮膚トラブル

などに悩むケースが少なくありません。

また、興奮しやすさや繊細さを持つ子も多く、皮膚状態とストレスが密接に関係しているケースも見られます。

こうした背景を踏まえ、M&N’s CBDは、“外側からのスキンケア”と“内側からのインナーケア”の両面から、愛犬の健やかな毎日をサポートする方法を直接届ける場として、本イベントへ出展いたしました。

ステージ登壇｜ボストンテリアのカイカイ対策解説！今日からできる皮膚ケアとCBDのはじめ方

「ボストンテリアのカイカイ対策解説！今日からできる皮膚ケアとCBDのはじめ方」

ボストンテリアと暮らしている中で見られる、「かゆみ」「赤み」「膿皮症」「シワの蒸れ」などの皮膚トラブル。

皮膚は身体の中で最大の臓器であり、外部刺激から身体を守る大切なバリア機能を担っています。

本ステージでは、こうした皮膚トラブルの背景について解説するとともに、

・なぜボストンテリアは皮膚トラブルが起こりやすいのか

・「食事」「皮膚ケア」「ストレスケア」「環境ケア」による総合的なアプローチ

・CBDを活用した、かゆみや炎症ケアの考え方

について、日常生活で実践できる形で分かりやすく紹介いたしました。

また、「お薬だけに頼りすぎないケアを知りたい」「うちの子のカイカイを少しでも楽にしてあげたい」と考える飼い主に向けて、今日から取り入れられる具体的なセルフケア方法についてもお伝えいたしました。

登壇者

株式会社ウェルファーマ 商品開発 米山歩結

人用スキンケアの開発経験を持ち、皮膚科学や成分の知識を深める中で「化粧品検定1級」を取得。

愛犬（ミニチュア・シュナウザー）がアトピーや膿皮症に悩んだことをきっかけに、犬の皮膚ケアとCBD製品の研究開発に携わるようになる。

所属するウェルファーマは、CBD製品の開発数・原料流通量で国内トップクラス。CBDだけでなく、植物由来成分（テルペンやその他カンナビノイドなど）の論文調査や成分比較も行い、科学的根拠に基づく製品づくりを続けている。

医師・獣医師とも連携し、SNSを中心に正しいケア方法をわかりやすく発信している。

ブース企画｜“試して納得できる”体験型コンテンツ

・商品のお試し体験

愛犬の状態に合わせた使い方を、その場で体験可能

・専門スタッフによる個別相談

日々の皮膚ケアやCBDの取り入れ方について丁寧にご案内

・会場限定特別価格販売

初めての方でも手に取りやすい特別価格で提供

・ご長寿表彰

10歳以上のシニア犬を対象に、ご長寿表彰を実施。

これからの健康維持に活かしていただくべく、CBDオイルのプレゼントを進呈

M&N’s CBDの想い

私たちは、ペットと飼い主が安心して毎日を過ごせる社会を目指しています。

正しい情報と選択肢を届けることで、不安を少しでも軽くする存在でありたいと考えています。

今後も、直接お話しできる場を大切にしながら、製品の価値を丁寧にお届けしてまいります。

会社概要

会社名：株式会社ウェルファーマ

所在地：東京都品川区

代表者：代表取締役CEO 福田一生

事業内容：健康食品・化粧品・ペットケア商品の企画、製造、販売

公式サイト：https://wellpharma.co.jp/



