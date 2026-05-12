西日本最大級22,000発の大輪の花火が夜空を彩る「第13回 九州一 大花火まつり」2026年11月14日(土) 開催決定！　花火特別観覧席・宿泊プランは5月19日(火)12時から販売開始

ハウステンボス株式会社

「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、毎年恒例の大規模花火イベント「第13回 九州一 大花火まつり」を2026年11月14日(土)に開催いたします。

13年連続日本一(※1)に輝いたイルミネーションが輝くヨーロッパの街を舞台に、直径約300mの大スケールでお届けする圧巻の一尺玉花火や、目の前を埋め尽くす壮観なフィナーレ花火など、西日本最大級22,000発の花火が盛大に彩ります。

花火特別観覧席は、2026年5月19日(火)12時から販売開始。噴水ショーとともに花火を一望できる会場や、グルメとともに楽しむワンランク上の会場など、観覧席の場所ごとに異なる雰囲気や見え方を楽しみながら、シチュエーションに応じた多彩な花火の魅力をご堪能いただけます。

あわせて、5つのオフィシャルホテルによる宿泊プランも同時に販売開始いたします。それぞれの個性と魅力を持つ5つのホテルにて、花火の余韻とともに、心に残る特別なホテルステイをお楽しみください。

さらに、オフィシャルホテルの宿泊プランと一緒に、今年4月にオープンした日本初(※2)となる

『エヴァンゲリオン』をテーマにした８Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」を楽しんだ後も『エヴァンゲリオン』の世界観を存分にご堪能いただける「NERV佐世保支部職員 臨時宿泊専用仕様 ホテルデンハーグ特別室」や、世界唯一(※3)のミッフィーをテーマにしたエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」で体験したワクワクをホテルステイでも楽しめるミッフィールームも予約開始いたします。(九州一 大花火まつりの入場券は7月中旬に販売開始予定)

一生の思い出に残るハウステンボスならではの壮大な花火をご体験ください。

九州一 大花火まつり ※イメージ特設サイトはこちら :https://www.huistenbosch.co.jp/event/fireworks/kyushu_autumn/2026/

人気席は即完必至！花火特別観覧席チケットを、2026年5月19日(火)12時より販売開始！

「九州一 大花火まつり」ではハウステンボス場内はもちろんのこと、リゾートシップ『マリエラ』の船上や、シンボルタワー『ドムトールン』の展望室など、多彩なロケーションをご用意しています。全20種類の席種の中から、お好みに合わせて壮大な花火の楽しみ方をお選びいただけるのも、本イベントならではの魅力です。

パノラマビュー会場

パノラマビュー会場[表1: https://prtimes.jp/data/corp/23462/table/682_1_371106a77f79ddbdb71cc3c1718e2817.jpg?v=202605120451 ]

マリンフロント会場

マリンフロント会場[表2: https://prtimes.jp/data/corp/23462/table/682_2_9a8a0247d17ab5294d4d599046f853fd.jpg?v=202605120451 ]

ウォーターガーデン会場

ウォーターガーデン[表3: https://prtimes.jp/data/corp/23462/table/682_3_1eb8771217407e2799930efe73cc5d59.jpg?v=202605120451 ]

ベイサイドキッチン

ベイサイドキッチン[表4: https://prtimes.jp/data/corp/23462/table/682_4_8a605d5031fae1ba2068445c854aa941.jpg?v=202605120451 ]

ドムトールン5階展望室(最上階)

2組4名様限定

ドムトールン5階展望室[表5: https://prtimes.jp/data/corp/23462/table/682_5_390e0965311cd849fc5e65cd859db5c1.jpg?v=202605120451 ]

ハウステンボスリゾートシップ 九州一 大花火ディナークルーズ

乗船料、ブッフェ料理、飲料(アルコール含む)

ハウステンボスリゾートシップ[表6: https://prtimes.jp/data/corp/23462/table/682_6_649c66c88cf841df2872305c2dfb1845.jpg?v=202605120451 ]

ハウステンボスをゆっくり満喫できる、オフィシャルホテル宿泊プランも販売開始！

「九州一 大花火まつり」は、エリア内にある5つのオフィシャルホテルに泊まって、快適で優雅なホテルステイをお楽しみいただけます。なかでも「ホテルデンハーグ」は、花火を客室から観覧できるプランもあり、周りを気にせずにゆっくりと花火を堪能できます。

オフィシャルホテルの宿泊プランとともに、『エヴァンゲリオン』の世界を存分に満喫できる

「NERV佐世保支部職員 臨時宿泊専用仕様 ホテルデンハーグ特別室」や、世界唯一(※2)のミッフィーをテーマにしたエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」で体験したワクワクをホテルステイでも楽しめる“ミッフィールーム”も、同日の2026年5月19日(火)12時より予約開始いたします。

オフィシャルホテル宿泊者限定で朝9時からお楽しみいただける「アーリーパークイン」で、花火の興奮そのままに、翌日もひと足早く、朝から人気アトラクション(※4)をお楽しみください。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/23462/table/682_7_6ecbb6ad76b258d6a6ae5978b5611c4c.jpg?v=202605120451 ]詳細はこちら :https://www.huistenbosch.co.jp/event/fireworks/kyushu_autumn/2026/plan/

当日のハウステンボスへのご入場について

「九州一 大花火まつり」は、ハウステンボスの入場券が必要となります。当日は窓口が混雑しますので、公式ホームページからの事前購入をおすすめいたします。入場券は7月中旬に販売開始予定です。

また、当日の営業時間は24時まで延長いたしますので、最新アトラクションもグルメもショッピングも、思う存分お楽しみください。

■1DAYパスポート 1日たっぷり満喫いただけるパスポートです。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/23462/table/682_8_a9d243350bc2efeec7a8ede3a905f562.jpg?v=202605120451 ]

■アフター3パスポート 午後3時以降から閉園までお楽しみいただけるパスポートです。

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/23462/table/682_9_ec2e9e369afaaf50e0d9951db8273e6f.jpg?v=202605120451 ]

■1.5DAYパスポート 初日午後3時から、翌日は終日ご入場いただけ、アフター3+1DAYパスポートよりもお得なパスポートです。

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/23462/table/682_10_739ee89e9506731337eda33a890e4bac.jpg?v=202605120451 ]

■2DAYパスポート 2日間ゆったりと満喫できるパスポートです。

[表11: https://prtimes.jp/data/corp/23462/table/682_11_eefa0aeacf1510e0ff2c8c015b282d2d.jpg?v=202605120451 ]

■年間パスポート 年間パスポート会員のお得なパスポートです。

[表12: https://prtimes.jp/data/corp/23462/table/682_12_6c6084bc1916e7d9644a15cbe28b42d5.jpg?v=202605120451 ]

料金区分 大人：18歳以上 ／ 中人：中学・高校生 ／ 小人：小学生 ／ 未就学児：4歳~小学生未満 ／ シニア：65歳以上 ／ ジュニア：小学生～高校生／3歳以下は無料

表示金額は全て税込みです。3歳以下のお子さまは無料でお楽しみいただけます。

【ハウステンボスについて】

ハウステンボスは、新しい大型アトラクションやエンターテインメントが続々と登場し「ワクワクが、続々！」の加速が止まりません。

2024年3月に、深海をテーマにした没入型アトラクション「ミッション・ディープシー Xsenseライド」では、五感を刺激する没入体験が叶うライドアトラクションが登場しました。

ミッフィー誕生70周年の記念すべき年でもある2025年の6月には、世界唯一(※3)のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」をオープン。絵本の世界に入り込むような没入体験や、国内初(※5)の常設グリーティング施設など、“カワイイ”が詰まった空間が誕生しました。

そして2026年4月24日に、世界的に愛され続けている『エヴァンゲリオン』をテーマにした、史上最高の大興奮が体感できる、日本初(※2)「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」をオープン。いまだかつてない絶望に襲われるほどの使徒との大激闘に巻き込まれます。ファンはもちろん、初めて『エヴァンゲリオン』に触れる方にも、圧倒的なスケールで史上最高の大興奮をご体感いただけます。さらに、本ライドアトラクションに留まらず「迎撃要塞都市 ハウステンボス」として、パーク全体を使用したスタンプラリー、圧巻のナイトショー、グルメ、グッズ、さらにホテルステイまで、数々の『エヴァンゲリオン』の世界を体感でき、ハウステンボスだからこそ実現できる、桁違いの迫力と興奮をお届けします。

ハウステンボスは今、アトラクション・エンターテインメントなどすべてが進化し続けています。「ワクワクが、続々！」のハウステンボスは、これからもゲストの皆さまに新たな感動と興奮をお届けいたします。どうぞご期待ください。

※画像はすべてイメージ

※1：(一社)夜景観光コンベンション・ビューロー 2013年～2022年「イルミネーションアワード」総合エンタテインメント部門 第 1 位、および2023年～2025年「International Illumination Award(インターナショナルイルミネーション アワード)」イルミネーションイベント部門 優秀エンタテインメント賞第1位を13回連続獲得

※2：エヴァンゲリオンのアトラクションで、 8K 映像を使用することにおいて（2025年 ハウステンボス調べ）

※3：独自のライドやアトラクションがあるのはハウステンボスのみ（ハウステンボス調べ）

※4：「ミッフィー・ワンダースクエア」内とそのほか、以下のアトラクションを体験できます。

ミッフィーのドリームストーリーブック、アンクルパイロットのフライトアドベンチャー、ミッフィー＆フレンズのヨットセーリング、グリーティングギャラリー、スカイカルーセル、

ミッション・ディープシー、エヴァンゲリオン・ザ・ライド- 8K -

※5：ハウステンボスオリジナルミッフィーのグリーティングにおいて（2025年 ハウステンボス調べ）

【お客様のお問合せ先】ハウステンボス総合案内（ナビダイヤル） Tel：0570 (064) 110