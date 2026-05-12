SSKがNPBマザーズデー2026の審判シャツ・帽子の予約販売を開始!!

株式会社エスエスケイ

SSK（エスエスケイ）は、NPB審判員が5月10日の「NPBマザーズデー2026」に着用した審判シャツ・帽子の受注販売をSSK公式オンラインショップ限定で開始します。5月11日から5月17日まで予約を受付け、7月末頃のお届けを予定しています。

カーネーションをモチーフにした母の日の審判アイテム

2021年、母に感謝の気持ちを伝える目的で、「母の日」に合わせて選手らがピンク色のリストバンドやバットを使用する「NPBマザーズデー」が初めて開催されました。このイベントに合わせて、帽子は2021年より、シャツは2023年より審判員もこの日限定でピンク色の審判アイテムを着用しています。

2026年モデルの審判シャツは、花言葉で「感謝」を意味するピンク色のカーネーションをモチーフに、NPB2025シーズン所属選手の母国語で「ありがとう」をデザイン。「Gracias（スペイン語）」「Dekuj（チェコ語）」など5つのありがとうをレイアウト。最新の昇華プリント加工で優れた通気性と軽量性を実現しながら、複雑なグラフィックを鮮やかに再現しています。胸元には、この日だけの特別なピンクNPBロゴワッペンを配置。母の日に相応しい1着になりました。

機能面では、インサイドプロテクターを着用したままでも着脱が容易なファスナータイプを採用。吸汗速乾性に優れた高機能ポリエステル素材が、審判員の激しい動きをサポートし、快適な着心地を両立させます。

マザーズデー審判半袖シャツ（NPBワッペン付き）

PRICE：29,700円(税込)

COLOR：ピンク×ブラック

SIZE：M,L,O,XO,XO2

NPBワッペン付きマザーズデー審判帽子

さらに、審判帽子もマザーズデーゲーム仕様に。本体カラーはブラックで、つばには審判シャツと同様の昇華デザインを施し、フロントには母への感謝を表すピンクのNPBマークと弾丸ロゴを配置。生地には通気性に優れたポリエステル素材を採用し、バックスタイルはサイズ調整がしやすいインナーアジャスターを採用。バックにもNPBマークを配置。つばの長さが5cmの主審用、7cmの塁審用の2種類、サイズはM（54～57cm）、L（56～59cm）、O（58～61cm）、XO（60～63cm）の4サイズを展開します。

マザーズデー主審用帽子（NPBワッペン付き）

PRICE：10,450円(税込)

つば：5cm

SIZE：M（54～57cm）,L（56～59cm）,O（58～61cm）,XO（60～63cm）

マザーズデー塁審用帽子（NPBワッペン付き）

PRICE：10,450円(税込)

つば：7cm

SIZE：M（54～57cm）,L（56～59cm）,O（58～61cm）,XO（60～63cm）

商品・販売情報

2026年NPBマザーズデーゲーム限定審判シャツは、SSKオンラインストア限定で5月11日(月)から5月17日(日)まで予約を受け付けます。商品は7月末頃お届け予定です。

SSKによる審判サポート

SSKは2005年にNPBセントラル・リーグ、2012年にはセ・パ両リーグ公式審判員ユニフォームのサプライヤー契約を締結。選手だけでなく野球を支える審判員もサポートしています。また、2016年にはNPBと、2022年には一般財団法人全日本野球協会（BFJ）と共に、審判員向け講習動画を作成。野球の普及・発展に欠かすことのできない審判の情報発信も行っています。