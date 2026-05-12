【LINEヤフー】2025年度下半期における海外事業ハイライト

LINEヤフー株式会社

LINEヤフーは、コミュニケーションアプリ「LINE」を世界約230の国と地域で提供しており、海外事業は主に台湾とタイを主要市場として展開しています。それぞれの国・地域の文化や慣習を尊重し、徹底したローカライズ（ハイパーローカライゼーション）を行うことで、現地のニーズに合わせたサービスと事業を展開してきました。その結果、多くのユーザーに支持され、生活のあらゆる場面を支える「ライフプラットフォーム」として定着しています。

2025年度下半期（2025年10月～2026年3月）は、台湾で「LINE CONVERGE 2025」を開催し、AIエージェント時代に向けた戦略を発表したほか、LINE Pay Taiwanが次の10年に向けた新たな戦略を打ち出すなど、AI・金融領域で新たな動きがありました。また、「LINE Premium」と「LINEカレンダー」が日本・台湾・タイで展開され、コミュニケーション機能の拡充も進みました。さらに、LINE Bank Taiwanが単月黒字化を達成し、タイの「LINE BK」は利用者800万人を突破するなど、各市場で事業基盤の拡大が進みました。

1. LINE Taiwan、「LINE CONVERGE 2025」でAIエージェント時代に向けた戦略を発表

LINE Taiwanは、2025年10月22日に台湾で年次事業戦略説明会「LINE CONVERGE 2025」を開催し、「テクノロジーの革新」「共創」「インタラクティブ体験」の3つを中核とする今後の事業戦略を発表しました。あわせて、AIエージェント技術を全サービスに実装する方針を示し、企業向けの「AI Conversation Assistant」、旅行提案から旅程計画までを支援する「Travel Assistant」などの新たなAI関連サービスを発表しました。また、「LINEミニアプリ」を誰でも利用できるオープンな開発環境へ正式に移行する方針も公表しました。

・プレスリリース：LINE Taiwan、「LINE CONVERGE 2025」を開催 「AIエージェント時代」の到来を宣言し、3つの戦略を発表（2025年11月19日）

https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/019873/

・LINEヤフーストーリー：AIで、人にもっと寄り添う未来へ LINE Taiwanが描くAIエージェント時代 「LINE CONVERGE 2025」レポート（2025年12月18日）

https://www.lycorp.co.jp/ja/story/20251218/taiwan_converge2025.html

2. LINE Pay Taiwan、「LINE Pay Vision Day 2025」を開催し、次の10年に向けた新たな戦略を発表

LINE Pay Taiwanは、2025年12月17日に戦略発表会「LINE Pay Vision Day 2025」を開催し、次の10年に向けた新たな戦略を発表しました。「Be Better」をスローガンに掲げ、ユーザーにはより良い決済体験を、加盟店にはより効果的な成長戦略を提供することで、決済にとどまらないプラットフォームへの進化を目指す方針を示しています。あわせて、2025年12月3日に電子決済サービス「LINE Pay Money」を開始し、決済、送金、金融サービスをLINE Pay内に統合したことを公表しました。「LINE Pay Money」は、サービス開始から70時間で登録会員数100万人を突破しています。



・プレスリリース：LINE Pay Taiwan、「LINE Pay Vision Day 2025」を開催 次の10年に向け、新たな戦略を発表（2026年2月16日）

https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/020119/

・LINEヤフーストーリー：「昨日よりも、もっと良い毎日を」 LINE Pay Taiwanが描く、決済の枠を超えた新しい日常（2026年2月13日）

https://www.lycorp.co.jp/ja/story/20260213/linepaytw_visionday.html

3. 「LINE Premium」と「LINEカレンダー」が日本・台湾・タイで展開

「LINE Premium」と「LINEカレンダー」の提供を通じて、各市場でLINE上のコミュニケーション機能が拡充しました。「LINE Premium」は、複数プロフィールの設定やアルバム機能の拡張、進化したトーク履歴のバックアップ、アプリアイコンやフォントのカスタマイズなど、コミュニケーション機能を拡張できる月額制サービスです。日本では2023年11月に「LYPプレミアム」として提供開始し、タイでは2025年7月、台湾では2026年3月に「LINE Premium」として提供を開始しました。また、「LINEカレンダー」は、日本・台湾・タイで2026年3月に提供を開始しました。トーク内の日付情報から予定を作成できるほか、友だちや家族と予定を共有できる「共有カレンダー」や、自動リマインド通知などの機能を提供しています。

・プレスリリース（台湾）：「LINE Premium」會員計畫正式在台登場（2026年3月23日）

https://www.linecorp.com/tw/pr/news/2026/0323-2/

・プレスリリース（日本）： 「LINEカレンダー」を2026年3月に提供開始予定（2026年2月26日）

https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/020147/

・プレスリリース（タイ）：มัดรวม 3 ฟีเจอร์ใหม่ต้นปีบน LINE ยกระดับชีวิตดิจิทัลคนไทย ชูไฮไลต์ฟีเจอร์ ‘ปฏิทิน’ บน LINE จัดตารางนัดหมายครบจบได้ในแชท （2026年2月26日）

https://linenewsroom.com/press-release/line-introduce-3-new-features-2026

・プレスリリース（台湾）：LINE通訊軟體新功能「LINE行事曆」上線（2026年3月18日）

https://www.linecorp.com/tw/pr/news/2026/0318/

4. LINE Bank Taiwan、開業から4年8か月で単月黒字を達成、台湾初の黒字化したインターネット専業銀行に

LINE Bank Taiwanは、2026年1月、2025年12月の決算で単月の税引前利益が1,100万台湾ドル（2026年1月12日付為替レートで約5,500万円）を超え、黒字化を達成したと発表しました。2021年4月の開業から4年8か月で、台湾で初めて黒字化したインターネット専業銀行となりました。LINE Bank Taiwanは、225万人（2026年4月時点）を超えるユーザーに、預金や送金、個人ローン、外貨両替、国内・海外送金、デビットカード・クレジットカード、投資信託・ETF・米国株取引、旅行保険・自動車保険などに加え、約30の革新的な金融サービスを提供しており、こうしたサービス基盤の拡大を背景に、融資と預金の規模が伸長し、黒字化に至りました。なお、2026年2月には四半期黒字も達成し、単月・四半期の両方で黒字化した台湾初のインターネット専業銀行となりました。

・プレスリリース：LINE Bank Taiwan、4年8か月で単月黒字を達成 台湾で初めて黒字化を実現したインターネット専業銀行に（2026年4月22日）

https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/020372/

・LINEヤフーストーリー：「手の中の銀行」が台湾で生まれた理由 台湾No.1インターネット専業銀行 LINE Bank Taiwanの挑戦と成長（2026年3月31日）

https://www.lycorp.co.jp/ja/story/20260331/linebanktaiwan.html

・LINEヤフー公式YouTube：LINE Bank Taiwan 日常を支えるデジタルバンクの取り組み（2026年4月1日）

https://www.youtube.com/watch?v=9HljLwY54tk

5. タイの「LINE BK」がサービス開始から5周年、利用者800万人超に

タイの「LINE BK」は、2025年10月にサービス開始5周年を迎え、利用者が800万人を超えたと発表しました。「LINE BK」は、LINEアプリ内で口座開設、送金、QRコード決済、デビットカード発行、ローン申請、保険購入などが完結するデジタル銀行サービスです。LINEを基盤に、預金、決済、融資、保険などの金融サービスを展開しています。

・プレスリリース（英語）：LINE BK Celebrates 5 Years, Evolving into "Everyday Financial Partner" Standing by Thai People Through Every Crisis, Reaching Over 8 Million Customers（2025年10月21日）

https://www.linebk.com/en/news/detail/line-bk-celebrates-5-years-evolving-into-everyday-financial-partner-standing-by-thai-people-through-every-crisis-reaching-over-8-million-customers/

・LINEヤフーストーリー：LINEの中に銀行がある？ タイで「LINE BK」が急成長する理由（2025年10月23日）

https://www.lycorp.co.jp/ja/story/20251023/line_bk.html

・LINEヤフー公式YouTube：タイで急成長しているLINEの中の銀行「LINE BK」とは？（2025年11月5日）

https://www.youtube.com/watch?v=7nNA0KMjha0