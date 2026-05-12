渋谷女子インターナショナルスクールの生徒がSBイノベンチャー株式会社の音声SNS「day」の開発に参画--ステッカーデザインからSNSプロモーションまでを実践

株式会社MRA

英会話・動画制作・SNS運用といった次世代スキルを学ぶ「渋谷女子インターナショナルスクール（以下、本校）」は、SBイノベンチャー株式会社（以下、SBイノベンチャー）が提供する音声SNSアプリ「day」との共同プロジェクトにより、本校生徒2名が参加する職業体験型ワークショップを2026年2月に実施いたしました。

■ "授業"ではなく"仕事"。現役高校生がアプリの商品開発に参画

〈実施概要〉- プログラム名：音声SNS「day」職業体験ワークショップ- 実施時期：2026年2月- 協力企業：SBイノベンチャー- 参加生徒：さゆきさん（2期生）、りいんさん（3期生）１.「同世代に『day』の良さをどう伝えるか？」--ステッカー企画とTikTok動画制作に挑戦

ワークショップのテーマは「同世代に『day』の良さをどう伝えるか？」。さゆきさんとりいんさんの2名が、「day」のアプリ内で使えるボイスステッカーの企画に挑みました。

放課後のおしゃべりや推し活でテンションが上がった瞬間など、自分たちの日常を振り返りながら、リアクションに使いたいワードを選定。「メロい」「エモい」「滅」「可愛すぎやろ」といった普段から使っている身近なワードをベースに、フォント選び、音声のトーンイメージ、ビジュアルデザインまで具体的な提案を行いました。

「エモい」にはレトロなカセットテープのビジュアルを合わせ、「可愛すぎやろ」にはオリジナルのイラストをその場で描き下ろすなど、現役高校生ならではの感性が随所に光る提案となりました。

さらに、「day」の魅力を同世代に届けるためのTikTok動画制作にも挑戦。普段からSNSで発信している2人が、それぞれの個性を活かした動画を作り上げました。

▼りいんさん作成動画

https://youtu.be/oMKjL00MKjQ?si=fRGUxYV_QaU4fm8H

▼さゆきさん作成動画

https://youtu.be/vBR9Aab7xeg

２.SNS活用術を開発チームにプレゼン。"使う側"から"届ける側"へ

ワークショップの後半では、2人がSNS活用術についてSBイノベンチャーの開発チームに向けてプレゼンテーションを実施しました。

投稿時間の最適化、トレンドのキャッチアップ方法、動画編集のこだわりなど、日々SNSを使いこなしている2人だからこそ語れるリアルなノウハウを共有。「流行りは1週間で変わる」というスピード感の中で試行錯誤を重ねてきた経験を語りました。

普段は"使う側"であるSNSを、"届ける側"の視点で捉え直す--この経験は、2人にとって教室では得られない大きな学びとなりました。

３.「教室では学べないこと」を。本校が職業体験を重視する理由

本校では、起業家・クリエイターを目指す生徒たちが、在学中から実社会のビジネスに触れる機会を大切にしています。今回のワークショップは、単なる見学や体験にとどまらず、実際のアプリの商品開発プロセスに生徒が参画し、企画・制作・プレゼンテーションまでを一貫して経験するプログラムとして実現しました。

参加したさゆきさんとりいんさんは、普段の授業で培ったSNSマーケティングや動画制作のスキルを実践の場で発揮。「day」の開発チームからも「高校生ならではのリアルな感覚を知ることができた」「サービスを考える上で多くのヒントを得た」と高い評価をいただきました。

本校は今後も、企業との協働を通じた実践型の学びの機会を積極的に創出し、生徒一人ひとりが社会とつながりながら成長できる環境を提供してまいります。

■音声SNS「day」について

「day」は、SBイノベンチャー株式会社が提供する音声SNSアプリです。テキスト投稿機能を持たず、すべての投稿に"声"が必要という独自の設計で、言葉のニュアンスやその場のテンションをそのまま届けられる新しいコミュニケーションの形を提供しています。友達の投稿へのリアクションも声で行い、身近な人と飾らずにつながれる点が若い世代を中心に支持を集めています。

〈アプリダウンロードはこちら〉

https://apps.apple.com/jp/app/day-%E5%A3%B0%E3%81%A7%E3%81%A4%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%8B-%E9%A3%BE%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84sns/id6733229268

※なお、本サービスは2026年5月31日をもってサービス提供を終了する予定です。

■ 関連記事

本取り組みの詳細は、ソフトバンクニュースでも紹介されています。



▶ "音声の日記" 感覚で、その瞬間のノリを記録。高校生の間で広がる音声SNS「day」のリアルな楽しみ方（https://www.softbank.jp/sbnews/entry/20260406_01）

■渋谷女子インターナショナルスクールについて

渋谷女子インターナショナルスクールは、英会話・動画制作・SNS運用といった次世代に不可欠なスキルを体系的に学びながら、高等学校卒業資格を取得できる全日制の通信制サポート校です。株式会社が運営する教育機関として、企業や社会とのネットワークを活かした実践的な学びを展開。生徒は在学中からブランド案件やマーケティング企画などに関わり、社会の最前線に触れる経験を積みます。卒業後は、大学・専門学校への進学、企業・クリエイティブ分野への就職など多様な進路を目指します。「社会とともに学び、自分の未来をデザインする」それが渋谷女子インターナショナルスクールの新しい教育モデルです。

〈公式サイト・SNS〉

Webサイト：https://shibujyo.com/

Instagram：https://www.instagram.com/shibujyo_0428/

TikTok：https://www.tiktok.com/@shibujyo_0428?lang=ja-JP

YouTube：http://www.youtube.com/@shibujyo2023

■スクール概要

開校：2023年4月

住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目7-8 タカデン青山ビル3F

TEL：03-6820-2174

公式サイト：https://shibujyo.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

渋谷女子インターナショナルスクール 広報担当

E-mail：info@shibujyo.com