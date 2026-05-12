【IWATE COFFEE FESTIVAL 2026】5月15日(金)～17日(日)開催｜全国の有名ロースター＆マルシェ・キッチンカーが出店！
”IWATE COFFEE FESTIVAL 2026" キービジュアル
年に一度、岩手にいながら全国のコーヒーを楽しめるIWATE COFFEE FESTIVAL。
2019年に花巻でスタートし、第5回目となる今年も昨年に引き続き盛岡の地で開催されます。
全国の有名ロースターやマルシェ・キッチンカーが出店！充実のラインナップをどうぞお楽しみください。
■昨年に続き、今年も３日間開催が決定！
IWATE COFFEE FESTIVALをひと足早くイベントを楽しみたい方、週末のご都合がつかない方、３日間イベントを楽しみたい方、どうぞお気軽にお立ち寄りください。
※初日（5/15）はロースターのみの出店となります。（マルシェ・キッチンカーは16日、17日のみ）
香りがつなぐ、心ほどけるひと時をどうぞお過ごしください。
IWATE COFFEE FESTIVAL 2026
日時：5月15日(金) 14:00～18:00
5月16日(土) 10:00～17:00
5月17日(日) 10:00～16:00
会場：もりおか歴史文化館前広場 / 盛岡城跡公園（岩手公園）
料金：入場無料 ※コーヒーの試飲にはコーヒーチケットが必要です。
主催：テレビ岩手(本社：岩手県盛岡市)
企画協力：BonD Planning・Nagasawa COFFEE・RESTELLA、ZEF Coffee Arts、
いわて学生ボランティアネットワーク
後援：岩手県、公益財団法人 岩手県観光協会、公益財団法人 盛岡観光コンベンション協会
■前売チケット発売中
現在、ローソンチケット他プレイガイドでは、前売り引換券を発売中です。
【チケット一覧】※全て税込価格
１.テイスティングチケット（デミカップ付き） 2,200円/当日2,500円
２.【前売限定】出展ロースターオリジナルコーヒー豆セット 4,800円
通常販売価格※6,000円（税込）相当のお得な詰め合わせセット※当社調べ
３.【前売限定】出展ロースターオリジナルドリップバッグせセット 3,200円
通常販売価格※4,000円（税込）相当のお得な詰め合わせセット※当社調べ
４.おかわりチケット(コーヒーシール4枚) 当日1,500円
※１.、２.、３.ローソンチケット他プレイガイドで販売中。
数量限定につき、無くなり次第販売終了となります。
※４.は当日会場で販売しますので、オリジナルデミカップ（過去のものも含む）を
ご持参ください。
【プレイガイド】
ローソンチケット（Lコード：26515）
フェザン、テレビ岩手アカデミー、Nagasawa COFFEE、田園ホール、
紫波町情報交流館 総合案内、なはんプラザ(花巻市定住交流センター)、
Lit work place、江釣子ショッピングセンターパル
【販売期間】
販売中～5月14日(木)まで
オリジナルデミカップ
オリジナルコーヒー缶
オリジナルドリップバッグとコールドブリュー
オリジナルウォーターボトル
オリジナルウォーターボトルとコールドブリュー
ステッカー(2種のうちいずれかをランダムでお渡し)
ステッカー(2種のうちいずれかをランダムでお渡し)
■今年のコンセプトは“Brew the Wind”
一杯のコーヒーを丁寧に淹れるように、
岩手の自然や空気、そして人とのつながりを‟やさしく醸し出していく”ーー。
そんな穏やかで豊かな時間を届けたいという、私たちの想いを込めた言葉です。
一杯のコーヒーから生まれるやすらぎと出会いを、
岩手から東北、そして全国へ、未来へ。
私たちは「新しい風」をお届けします。
参考写真：2025年開催時
参考写真：2025年開催時
参考写真：2025年開催時
参考写真：2025年開催時
最新情報は公式ホームページ、SNSをご確認ください。
公式ホームページ
https://www.tvi.jp/iwatecoffeefes/
公式Instagram
https://www.instagram.com/iwatecoffeefes/
公式Facebook
https://www.facebook.com/IwateCoffeeFes/