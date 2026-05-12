【IWATE COFFEE FESTIVAL 2026】5月15日(金)～17日(日)開催｜全国の有名ロースター＆マルシェ・キッチンカーが出店！

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株式会社テレビ岩手

”IWATE COFFEE FESTIVAL 2026"　キービジュアル

年に一度、岩手にいながら全国のコーヒーを楽しめるIWATE COFFEE FESTIVAL。
2019年に花巻でスタートし、第5回目となる今年も昨年に引き続き盛岡の地で開催されます。


全国の有名ロースターやマルシェ・キッチンカーが出店！充実のラインナップをどうぞお楽しみください。



■昨年に続き、今年も３日間開催が決定！


IWATE COFFEE FESTIVALをひと足早くイベントを楽しみたい方、週末のご都合がつかない方、３日間イベントを楽しみたい方、どうぞお気軽にお立ち寄りください。


※初日（5/15）はロースターのみの出店となります。（マルシェ・キッチンカーは16日、17日のみ）



香りがつなぐ、心ほどけるひと時をどうぞお過ごしください。


IWATE COFFEE FESTIVAL 2026


日時：5月15日(金)　14:00～18:00


　　　5月16日(土)　10:00～17:00


　　　5月17日(日)　10:00～16:00


会場：もりおか歴史文化館前広場 / 盛岡城跡公園（岩手公園）


料金：入場無料　※コーヒーの試飲にはコーヒーチケットが必要です。


主催：テレビ岩手(本社：岩手県盛岡市)


企画協力：BonD Planning・Nagasawa COFFEE・RESTELLA、ZEF Coffee Arts、


　　　　　いわて学生ボランティアネットワーク


後援：岩手県、公益財団法人 岩手県観光協会、公益財団法人 盛岡観光コンベンション協会




■前売チケット発売中


現在、ローソンチケット他プレイガイドでは、前売り引換券を発売中です。


【チケット一覧】※全て税込価格


１.テイスティングチケット（デミカップ付き）　2,200円/当日2,500円


２.【前売限定】出展ロースターオリジナルコーヒー豆セット　4,800円


　通常販売価格※6,000円（税込）相当のお得な詰め合わせセット※当社調べ


３.【前売限定】出展ロースターオリジナルドリップバッグせセット　3,200円


　通常販売価格※4,000円（税込）相当のお得な詰め合わせセット※当社調べ


４.おかわりチケット(コーヒーシール4枚)　当日1,500円


※１.、２.、３.ローソンチケット他プレイガイドで販売中。


　数量限定につき、無くなり次第販売終了となります。


※４.は当日会場で販売しますので、オリジナルデミカップ（過去のものも含む）を


　ご持参ください。



【プレイガイド】


ローソンチケット（Lコード：26515）


フェザン、テレビ岩手アカデミー、Nagasawa COFFEE、田園ホール、


紫波町情報交流館 総合案内、なはんプラザ(花巻市定住交流センター)、


Lit work place、江釣子ショッピングセンターパル



【販売期間】


販売中～5月14日(木)まで




オリジナルデミカップ

オリジナルコーヒー缶

オリジナルドリップバッグとコールドブリュー


オリジナルウォーターボトル

オリジナルウォーターボトルとコールドブリュー

ステッカー(2種のうちいずれかをランダムでお渡し)

ステッカー(2種のうちいずれかをランダムでお渡し)


■今年のコンセプトは“Brew the Wind”


一杯のコーヒーを丁寧に淹れるように、
岩手の自然や空気、そして人とのつながりを‟やさしく醸し出していく”ーー。


そんな穏やかで豊かな時間を届けたいという、私たちの想いを込めた言葉です。



一杯のコーヒーから生まれるやすらぎと出会いを、


岩手から東北、そして全国へ、未来へ。


私たちは「新しい風」をお届けします。



参考写真：2025年開催時

参考写真：2025年開催時


参考写真：2025年開催時

参考写真：2025年開催時


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公式ホームページ


https://www.tvi.jp/iwatecoffeefes/



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