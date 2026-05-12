【IWATE COFFEE FESTIVAL 2026】5月15日(金)～17日(日)開催｜全国の有名ロースター＆マルシェ・キッチンカーが出店！

株式会社テレビ岩手”IWATE COFFEE FESTIVAL 2026" キービジュアル

年に一度、岩手にいながら全国のコーヒーを楽しめるIWATE COFFEE FESTIVAL。

2019年に花巻でスタートし、第5回目となる今年も昨年に引き続き盛岡の地で開催されます。

全国の有名ロースターやマルシェ・キッチンカーが出店！充実のラインナップをどうぞお楽しみください。

■昨年に続き、今年も３日間開催が決定！

IWATE COFFEE FESTIVALをひと足早くイベントを楽しみたい方、週末のご都合がつかない方、３日間イベントを楽しみたい方、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

※初日（5/15）はロースターのみの出店となります。（マルシェ・キッチンカーは16日、17日のみ）

香りがつなぐ、心ほどけるひと時をどうぞお過ごしください。

IWATE COFFEE FESTIVAL 2026

日時：5月15日(金) 14:00～18:00

5月16日(土) 10:00～17:00

5月17日(日) 10:00～16:00

会場：もりおか歴史文化館前広場 / 盛岡城跡公園（岩手公園）

料金：入場無料 ※コーヒーの試飲にはコーヒーチケットが必要です。

主催：テレビ岩手(本社：岩手県盛岡市)

企画協力：BonD Planning・Nagasawa COFFEE・RESTELLA、ZEF Coffee Arts、

いわて学生ボランティアネットワーク

後援：岩手県、公益財団法人 岩手県観光協会、公益財団法人 盛岡観光コンベンション協会

■前売チケット発売中

現在、ローソンチケット他プレイガイドでは、前売り引換券を発売中です。

【チケット一覧】※全て税込価格

１.テイスティングチケット（デミカップ付き） 2,200円/当日2,500円

２.【前売限定】出展ロースターオリジナルコーヒー豆セット 4,800円

通常販売価格※6,000円（税込）相当のお得な詰め合わせセット※当社調べ

３.【前売限定】出展ロースターオリジナルドリップバッグせセット 3,200円

通常販売価格※4,000円（税込）相当のお得な詰め合わせセット※当社調べ

４.おかわりチケット(コーヒーシール4枚) 当日1,500円

※１.、２.、３.ローソンチケット他プレイガイドで販売中。

数量限定につき、無くなり次第販売終了となります。

※４.は当日会場で販売しますので、オリジナルデミカップ（過去のものも含む）を

ご持参ください。

【プレイガイド】

ローソンチケット（Lコード：26515）

フェザン、テレビ岩手アカデミー、Nagasawa COFFEE、田園ホール、

紫波町情報交流館 総合案内、なはんプラザ(花巻市定住交流センター)、

Lit work place、江釣子ショッピングセンターパル

【販売期間】

販売中～5月14日(木)まで

オリジナルデミカップオリジナルコーヒー缶オリジナルドリップバッグとコールドブリューオリジナルウォーターボトルオリジナルウォーターボトルとコールドブリューステッカー(2種のうちいずれかをランダムでお渡し)ステッカー(2種のうちいずれかをランダムでお渡し)

■今年のコンセプトは“Brew the Wind”

一杯のコーヒーを丁寧に淹れるように、

岩手の自然や空気、そして人とのつながりを‟やさしく醸し出していく”ーー。

そんな穏やかで豊かな時間を届けたいという、私たちの想いを込めた言葉です。

一杯のコーヒーから生まれるやすらぎと出会いを、

岩手から東北、そして全国へ、未来へ。

私たちは「新しい風」をお届けします。

参考写真：2025年開催時参考写真：2025年開催時参考写真：2025年開催時参考写真：2025年開催時

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