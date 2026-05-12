バイク販売・整備一元管理システム「モタクル」と自賠責保険共同基盤サービス「e-JIBAI」が連携開始

リブオン・エンタープライズ株式会社

リブオン・エンタープライズ株式会社（本社：東京都、代表取締役：士反 直明）は、バイクショップ向けシステム「モタクル」と、株式会社野村総合研究所（NRI）が提供する自賠責保険・共済業務の共同利用型サービス「e-JIBAI」とのデータ連携を2026年3月より開始したことを発表いたします。

本連携により、モタクルをご利用のバイクショップは顧客と車両のデータを基にe-JIBAIに自動的に保険データを転送できるようになり、自賠責保険関連の情報入力・契約管理の負担を大幅に削減するとともに、手続き時間・ミスを削減し、現場のデジタル化を促進します。

■ 背景

自賠責保険は「自賠責保険制度」に基づき損害保険会社が提供しており、その事務処理・管理・決済は厳密な制度要件を満たす必要があります。これを満たすために、損保会社各社が共同で標準化・共有して運用しているインフラサービスが 野村総合研究所 の「e-JIBAI」です。現在、自賠責・共済分野で90％以上の市場シェアを持つ業界基盤となっています。

これまでバイクショップでは保険契約データを別途入力する必要があり、販売データ・保険手続きデータの乖離や手続き工数が課題となっていました。本連携はこの課題を解決するものです。

■ 連携のポイント

今回の連携により、モタクル上の販売・顧客・車両データをe-JIBAI側に連携し、自賠責保険関連手続きのデータ入力・提出業務を自動化します。

主なメリット：

・ モタクルからe-JIBAIへの入力自動連携

・ 保険事務手続きの入力工数削減・ミス防止

・ 店舗スタッフの業務負担軽減・業務品質向上

図：モタクルとe-JIBAIのシステム連携イメージ

■ モタクルについて

「モタクル」はバイクショップ向けに開発されたクラウド型のオールインワンシステムです。

販売管理・在庫・顧客情報・車台情報・整備履歴・POSなど、店舗運営に必要な機能を一つにまとめ、現場の効率化と売上最大化を支援します。

■ e-JIBAIについて

「e-JIBAI」は、自賠責保険・共済業務の事務・管理・決済を共同利用型インフラとして提供するサービスです。制度要件に基づいた標準化された処理基盤として多数の損保会社で利用されており、保険契約管理の効率化と運用標準化を実現しています。

■ 今後の取り組み

リブオン・エンタープライズ株式会社は今後も、バイクショップの業務効率化とDX推進を目的に、モタクルの機能拡充および外部サービスとの連携強化を進めてまいります。

現場の声を反映しながら、より使いやすく、より価値の高いシステムの提供に取り組んでまいります。

◆会社概要

会社名：リブオン・エンタープライズ株式会社

所在地：〒111-0052 東京都台東区柳橋1-4-2風間ビル9F

代表取締役：士反 直明

設立：1995年７月

事業内容：デリバリー飲食業界及び小売・専門店、バイク店運営支援パッケージシステムの企画・開発・販売・保守

URL：https://liveon.co.jp/