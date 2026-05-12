合成低分子原薬市場はジェネリック拡大と製造革新により年平均6.4%で成長
合成低分子原薬市場は、医薬品製造において重要な役割を担い、特に慢性疾患治療において需要が拡大しています。
ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、グローバル市場におけるデータと分析を提供する企業です。大規模データ、専門家インサイト、分析手法を組み合わせ、戦略的意思決定を支援しています。
合成低分子原薬市場の成長要因
● 慢性疾患の増加
● ジェネリック医薬品の需要拡大
● 製造技術およびプロセス革新
無料サンプルレポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=25919&type=smp&name=Synthetic+Small+Molecule+Active+Pharmaceutical+Ingredients+%28APIs%29+Market+Report+2026
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合成低分子原薬市場の規模と成長見通し
合成低分子原薬市場は、2030年までに2,256.4億ドルに達し、年平均約**6.4%**で成長すると予測されています。
本市場は小分子API市場の約76%、医薬品産業の約**9%**を占める見込みです。
北米は約860億ドル、米国は約780億ドルに達すると予測されています。
合成低分子原薬市場のセグメント構造
● タイプ別ではAPIが54%（1,210億ドル）
● 製造プロセス別では合成プロセスが64%（1,440億ドル）
● メーカー別では自社製造が55%（1,250億ドル）
● 用途別では心血管疾患が22%（500億ドル）
合成低分子原薬市場の成長機会
主要分野において、2030年までに600億ドル以上の市場機会が見込まれています。
詳細レポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/synthetic-small-molecule-active-pharmaceutical-ingredients-apis-global-market-report
配信元企業：The Business research company
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合成低分子原薬市場の成長要因
● 慢性疾患の増加
● ジェネリック医薬品の需要拡大
● 製造技術およびプロセス革新
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合成低分子原薬市場の規模と成長見通し
合成低分子原薬市場は、2030年までに2,256.4億ドルに達し、年平均約**6.4%**で成長すると予測されています。
本市場は小分子API市場の約76%、医薬品産業の約**9%**を占める見込みです。
北米は約860億ドル、米国は約780億ドルに達すると予測されています。
合成低分子原薬市場のセグメント構造
● タイプ別ではAPIが54%（1,210億ドル）
● 製造プロセス別では合成プロセスが64%（1,440億ドル）
● メーカー別では自社製造が55%（1,250億ドル）
● 用途別では心血管疾患が22%（500億ドル）
合成低分子原薬市場の成長機会
主要分野において、2030年までに600億ドル以上の市場機会が見込まれています。
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