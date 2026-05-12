B細胞性非ホジキンリンパ腫市場規模、シェア、売上成長、新興トレンドおよび予測分析 2025～2035年
KD Market Insightsは、「B細胞性非ホジキンリンパ腫市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに市場投入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
B細胞性非ホジキンリンパ腫市場：精密腫瘍医療の新時代
B細胞性非ホジキンリンパ腫（B-NHL）市場は、免疫療法および標的治療における前例のない技術革新の波により、大きな変革期を迎えています。非ホジキンリンパ腫（NHL）の中で最も一般的なタイプであり、全症例の約85～90％を占めるB細胞悪性腫瘍は、世界的に大規模かつ増加傾向にある患者集団を形成しています。キメラ抗原受容体（CAR）T細胞療法、二重特異性抗体、先進的な分子標的阻害剤の登場により、治療環境は従来の化学療法中心から、個別化され、持続的かつ治癒の可能性を持つ治療法へと急速に移行しています。この進化により、市場は2025年以降、新たな大幅成長の時代へ突入すると見込まれています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/572
市場規模と成長予測
世界のB細胞性非ホジキンリンパ腫市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.6％で成長し、2035年末までに市場規模253億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は82億米ドルでした。
地域別では、北米が最大市場として優位性を維持しています。これは、高い疾患有病率、充実した医療インフラ、および大規模な研究開発投資によるものです。一方、アジア太平洋地域は最も高い成長が見込まれており、中国やインドなどでの医療アクセス改善、疾患認知向上、NHL発症率増加が成長を後押ししています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348983/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
B細胞性非ホジキンリンパ腫（B-cell NHL）市場は、リンパ腫サブタイプ、治療法、エンドユーザー別に分類されており、それぞれに重要な成長要因が存在します。
リンパ腫サブタイプ別
本市場は、多様なB細胞悪性腫瘍を対象としており、大きく侵攻性リンパ腫と低悪性度（進行が緩徐な）リンパ腫に分類されます。
侵攻性リンパ腫：これには、全NHL症例の約30～40％を占める最も一般的なサブタイプであるびまん性大細胞型B細胞リンパ腫（DLBCL）が含まれます。DLBCL治療は市場収益の主要な牽引要因となっています。その他の侵攻性リンパ腫には、バーキットリンパ腫やマントル細胞リンパ腫（MCL）が含まれます。
低悪性度リンパ腫：このカテゴリーには、進行は遅いものの一般的には根治困難な濾胞性リンパ腫（FL）、辺縁帯リンパ腫（MZL）、慢性リンパ性白血病（CLL）／小リンパ球性リンパ腫（SLL）などが含まれます。これらの疾患市場は、長期的な疾患管理および副作用の少ない新規治療法への需要によって支えられています。
治療法別
治療環境は技術別に分類されており、革新的な新薬クラスが標準治療を大きく変えています。
免疫療法（モノクローナル抗体）：この分野は依然として市場の基盤であり、DLBCL標準治療であるR-CHOP療法の中核を成す抗CD20抗体リツキシマブなどが中心となっています。
B細胞性非ホジキンリンパ腫市場：精密腫瘍医療の新時代
B細胞性非ホジキンリンパ腫（B-NHL）市場は、免疫療法および標的治療における前例のない技術革新の波により、大きな変革期を迎えています。非ホジキンリンパ腫（NHL）の中で最も一般的なタイプであり、全症例の約85～90％を占めるB細胞悪性腫瘍は、世界的に大規模かつ増加傾向にある患者集団を形成しています。キメラ抗原受容体（CAR）T細胞療法、二重特異性抗体、先進的な分子標的阻害剤の登場により、治療環境は従来の化学療法中心から、個別化され、持続的かつ治癒の可能性を持つ治療法へと急速に移行しています。この進化により、市場は2025年以降、新たな大幅成長の時代へ突入すると見込まれています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/572
市場規模と成長予測
世界のB細胞性非ホジキンリンパ腫市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.6％で成長し、2035年末までに市場規模253億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は82億米ドルでした。
地域別では、北米が最大市場として優位性を維持しています。これは、高い疾患有病率、充実した医療インフラ、および大規模な研究開発投資によるものです。一方、アジア太平洋地域は最も高い成長が見込まれており、中国やインドなどでの医療アクセス改善、疾患認知向上、NHL発症率増加が成長を後押ししています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348983/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
B細胞性非ホジキンリンパ腫（B-cell NHL）市場は、リンパ腫サブタイプ、治療法、エンドユーザー別に分類されており、それぞれに重要な成長要因が存在します。
リンパ腫サブタイプ別
本市場は、多様なB細胞悪性腫瘍を対象としており、大きく侵攻性リンパ腫と低悪性度（進行が緩徐な）リンパ腫に分類されます。
侵攻性リンパ腫：これには、全NHL症例の約30～40％を占める最も一般的なサブタイプであるびまん性大細胞型B細胞リンパ腫（DLBCL）が含まれます。DLBCL治療は市場収益の主要な牽引要因となっています。その他の侵攻性リンパ腫には、バーキットリンパ腫やマントル細胞リンパ腫（MCL）が含まれます。
低悪性度リンパ腫：このカテゴリーには、進行は遅いものの一般的には根治困難な濾胞性リンパ腫（FL）、辺縁帯リンパ腫（MZL）、慢性リンパ性白血病（CLL）／小リンパ球性リンパ腫（SLL）などが含まれます。これらの疾患市場は、長期的な疾患管理および副作用の少ない新規治療法への需要によって支えられています。
治療法別
治療環境は技術別に分類されており、革新的な新薬クラスが標準治療を大きく変えています。
免疫療法（モノクローナル抗体）：この分野は依然として市場の基盤であり、DLBCL標準治療であるR-CHOP療法の中核を成す抗CD20抗体リツキシマブなどが中心となっています。