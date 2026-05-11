【相模原市】「第30回記念甲州街道小原宿本陣祭」の開催を応援するクラウドファンディング型ふるさと納税を実施中！

・クラウドファンディング型ふるさと納税と相模原市の取組

相模原市役所

クラウドファンディング型ふるさと納税とは自治体や返礼品から寄附先を選んでいただく従来のふるさと納税と異なり、寄附の使い道から、寄附先を選んでいくふるさと納税です。市民の方でも、市外にお住まいの方でも、事業にご賛同いただける方ならどなたでもご参加いただけます。また、ふるさと納税による税額控除やワンストップ特例も、市内外を問わず受けることができます。

本市では、ふるさと納税事業の活性化や、市の取組をより多くの人に知ってもらうことを目的に、クラウドファンディングでふるさと納税を募る仕組みである「ガバメントクラウドファンディング（R）」＊を活用したプロジェクトを随時実施しており、現在今年11月に開催予定の「第３０回記念甲州街道小原宿本陣祭」の開催を応援する新たなプロジェクトを実施中です。

＊「ガバメントクラウドファンディング（R）」は株式会社トラストバンクの登録商標です

・募集プロジェクト

「小原宿本陣の歴史を未来へつなごう！第３０回記念甲州街道小原宿本陣祭」

【目標金額】： １００万円

【募集期間】： 令和８年７月１２日（日）まで

【申込方法】： 「ふるさとチョイス」内のプロジェクトページからアクセス

https://www.furusato-tax.jp/gcf/5258

【プロジェクト内容】：

小原宿本陣祭は、現存する県内唯一の本陣を後世に継承しながら、祭りを通じて本陣とその時代を再認識していただくとともに、地域の活性化を図ることを目的に、住民主体の実行委員会が毎年11月３日に開催しています。今年は30回の節目の年を迎えることから、松田町とコラボした大名行列の披露や花火の打ち上げなど、記念の年を盛大に祝い、永続を誓う催しにしたいと考えています。そんな小原宿本陣祭の開催に向けて、皆さまからの温かいご支援をお願いいたします。

（注意事項）

・本プロジェクトは、返礼品の贈呈はありません。

・市民の方でも、市外の方でもお申込みいただけますが、個人の方に限ります。

・目標金額を上回った場合、超えた分の寄附金も対象事業に活用させていただきます。

・目標金額に達しない場合もご返金はせず、いただいた寄附金を対象事業に活用させていただきます。

・やむを得ず小原本陣祭が中止となった場合は、相模湖地区の地域振興に関する事業にも活用させていただきます。

・寄附金控除を受けるためには、確定申告やワンストップ特例申請が必要です。

・小原宿本陣祭とは

「小原宿本陣祭」は、神奈川県下で唯一残る本陣＊である小原宿本陣を中心とした甲州街道（国道20

号線）周辺で、毎年11月3日の文化の日に開催される、貴重な歴史的資源を地域の活性化につなげ

るとともに、江戸時代の歴史文化を後世に伝えていくために開かれている由緒あるお祭りで、今年で第30回目を迎えます。

当日沿道には甲州街道の昔の町並みが再現され、大名行列のほか本陣の庭での野点、本陣太鼓・お囃

し、大名茶会、川越藩鉄砲隊火縄銃演武、大道芸などでにぎわいます。

大名行列では「した～に～！」「した～に～！」と、行列の先導役「供侍」の声に続き、奉行、奴、

殿、姫、腰元などの一行が、江戸時代参勤交代の風景さながらに、ゆっくりと、そして堂々と甲州街道

小原宿を練り歩き、最大の見せ場でもある「奴の舞」では、毛槍を投げ渡してみごとに受け取る様は圧

巻です。

＊本陣：参勤交代で大名が宿泊した宿

（過去開催時の様子）

（小原宿本陣）