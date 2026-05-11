ORICO、2.5インチ全閃存RAID SSD外壳を発表 ⚡ 10Gbps・7種RAID・最大120TB拡張を1台で実現

深圳市奥睿科电子商务有限公司

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⚡ 新世代・全閃存RAID外壳(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1CPPVGT?th=1)

USB3.2 Gen2接続時、最大 10Gbps の数据传输速度を実現。

SATA 2接口時でも 3Gb/秒 に対応。

🎬 视频素材の快速读写・项目文件の高效処理 を強力にサポートし、视频編集の効率を大幅向上します。

🔄 灵活的RAID模式管理

7種のRAID模式（RAID 0/1/3/5/10 / JBOD / CLEAR）をサポート。

必要に応じて柔軟に配置可能。

📀 貴重な影像・项目文件を保護しながら、スムーズな編集体验を実現します。

🔌 多接口扩展

4つの拡張接口で笔记本电脑の接口不足を補完：

2×USB3.2 10Gbps端口：高速数据传输、文件复制を即时完了

SD&TF3.0卡槽：各種存储卡から轻松读取

📸 拍摄现场的影像即时备份に最適。工作效率を向上します。

💾 大容量存储

7-9.5mm の2.5英寸SSD/HDDに対応

1台で最大8TB、5台で最大40TB の大容量を実現

菊链功能：USB3.2接口で 3台連接 可能、最大120TB まで拡張

🎥 影像制作所需の大容量存储需求 を轻松满足。

🎒 轻量・便携・易于存储

3.5英寸硬盘外壳と比較して 体積50%以上削減。

全固态結構・无机械部件 → 优异的抗冲击性。

外出携带时 无需额外防护措施、轻松放入背包或相机包。



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