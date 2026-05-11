加藤電機株式会社(本社：愛知県半田市、本部：東京都千代田区、代表取締役社長：加藤 学、以下 加藤電機)は不正なエンジン始動の防止が有効なiVIPERスマートイモビライザーIMB-20、iVIPERスマートイモビライザーIMB-30を2026年5月18日(月)に全国で発売いたします。





iVIPERスマートイモビライザー 作動解除の仕組み





警察庁の統計によると、2025年の自動車盗難認知件数は6,386件と自動車盗難は年々増加傾向にあり、その盗難手口はCANインベーダーやリレーアタックなど時代とともにデジタル化している傾向にある中、加藤電機は、自動車の防犯は“操作する”から“自動で守る”時代へをテーマにアプリやリモコンなど特別な操作もいらず、ハンズフリーで高度なセキュリティが自然に連動するiVIPERスマートイモビライザーを開発しました。





iVIPERスマートイモビライザーは、エンジン停止後、Bluetooth(R)とペアリング済みのスマートフォンを携帯したまま車両から約2m離れると、セキュリティが自動的に作動します。

作動中は、純正スマートキーや車両キーを使用してもエンジンを始動することはできず、不正なエンジン始動を確実に防止します。オーナーがペアリング済みのスマートフォンを携帯して車両に近づくと、セキュリティは自動的に解除します。日常の動きに合わせてセキュリティが自然に連動するスマートな仕組みです。本製品は、国土交通省が定めた保安基準に適合し一般社団法人全国自動車用品工業会(JAAMA)のイモビライザー認証マークを取得しており車検時も安心です。





スマートイモビライザーIMB-20/IMB-30 イメージ画像





【主な防犯機能と特長】

●iVIPER スマートイモビライザーIMB-20

Bluetooth(R)技術搭載ワイヤレス認証でオーナーのスマートフォンとペアリングし、アプリやリモコンを操作することなく、システムを作動/解除できます。エンジン停止後、Bluetooth(R)とペアリング済みのスマートフォンを携帯したまま車両から約2m離れると、システムが自動的に作動します。作動中は、純正スマートキーや車両キーを使用してもエンジンを始動することはできず、不正なエンジン始動を確実に防止します。不正なアクセスを検知すると、付属の車内ブザーが最大90dBで警報し犯人を威嚇します。ペアリングしたスマートフォンを携帯していなければエンジン始動はできないため、盗難の手口であるリレーアタック対策、CANインベーダー対策、キーエミュレーター対策に有効です。

一方で、ペアリング済みのスマートフォンを携帯して車両に近づくと、セキュリティは自動的に 解除します。

特別な操作を行うことなく、スムーズにエンジン始動が可能になります。

日常の動きに合わせて、セキュリティが自然に連動するスマートな仕組みです。





●iVIPER スマートイモビライザーIMB-30

スマートイモビライザーIMB-20のメイン機能に加えて、ドアのこじ開け検知が可能なドアトリガーを搭載しています。新しく登場したiVIPERアクリルスキャナー640V7(i)で、夜間にLEDの点滅でセキュリティが作動していることをアピールできます。ESPを搭載し、より最高レベル※なVIPERカーセキュリティと連動が可能です。リモコンの操作も必要なく、HORNET、VIPERカーセキュリティシステムの作動/解除が可能です。※当社調べ。





各種認証・適合マーク





●各種認証や法令基準に適合

無線機器に表示する電波法の技術基準への適合性を確認されたマークを取得しています。

Bluetooth Special Interest Group(Bluetooth SIG)が定める技術仕様に適合した製品で、認証を取得しています。また、国土交通省が定めた保安基準に適合しイモビライザーの認証マークを取得しています。





●家族で共有できて安心

スマートフォンを最大4台までペアリング可能です。





●国産車D.C.12V車両に対応





●iVIPERオリジナル防犯ステッカー(内貼り)

貼るだけで、自動車盗難対策が施されている車ということを視覚的にアピールできる防犯ステッカーです。窓の内側から貼ることができ、剥がれにくい仕様です。





●取り付けについて

本製品は専門店での取り付けが必要です。

取り付け店舗：全国のセキュリティラウンジ、カー用品店、VIPERプロショップ、VIPER正規販売店にてお買い求めいただけます。※一部お取り扱いのない店舗がございます。詳しくはiVIPER特設サイトをご覧ください。









【製品概要：IMB-20】

ブランド ： iVIPER (アイバイパー)

品名 ： スマートイモビライザー

型式 ： IMB-20

JANコード ： 4514825913224

発売日 ： 2026年5月18日(月)

価格 ： オープン価格

＜メインユニット＞

電源電圧 ： D.C.12V

平均消費電流(警戒時) ： 約7mA

平均消費電流(警報時) ： 約130mA

使用周囲温度 ： -40℃～＋85℃

外形寸法 ： 約90×65×30mm

重量 ： 約66g

警報音圧 ： 約90dB





【製品概要：IMB-30】

ブランド ： iVIPER (アイバイパー)

品名 ： スマートイモビライザー

型式 ： IMB-30

JANコード ： 4514825913309

発売日 ： 2026年5月18日(月)

価格 ： オープン価格

＜メインユニット＞

電源電圧 ： D.C.12V

平均消費電流(警戒時) ： 約7mA

平均消費電流(警報時) ： 約130mA

使用周囲温度 ： -40℃～＋85℃

外形寸法 ： 約90×65×30mm

重量 ： 約66g

警報音圧 ： 約90dB





●iVIPER特設サイト

https://kato-denki.com/iviper/





●IMB-20、IMB-30紹介ページ

https://kato-denki.com/car/imb-20/

https://kato-denki.com/car/imb-30/





●IMB-20、IMB-30リーフレット

https://kato-denki.com/wp/wp-content/uploads/2026/04/IMB-2030_brochure_vol1.pdf





●iVIPERインスタグラム

【公式】iVIPERアカウント ＠iviper_jp

https://www.instagram.com/iviper_jp/





●iVIPER X

iVIPER (@iviper_jp)

https://x.com/iviper_jp





【会社概要】

社名 ： 加藤電機株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 加藤 学

所在地 ： ・本社 〒475-8574 愛知県半田市花園町6-28-10

・本部 〒101-0021 東京都千代田区外神田5-5-7

・セキュリティラウンジ名古屋

〒468-0013 愛知県名古屋市天白区荒池2-1303

創業 ： 1965年11月

事業内容： カーセキュリティシステム及びセキュリティ機器、

位置検索システム、ドライブレコーダー、防犯カメラ、

車内置き去り防止安全装置の企画・開発、製造、販売、

見守りサービス事業「SANフラワー見守りサービス」、

「MAMORIA GPS」の運営

セキュリティ専門店「セキュリティラウンジ」の運営

URL ： ホームページ https://www.kato-denki.com

加藤電機チャンネル： https://www.youtube.com/channel/UCKZs6RF1a6hqJiPVluaA51g