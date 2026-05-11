俳優・高橋英樹さんも登壇！お城ファンの祭典『特別版 お城EXPO in 熊本 2026』10月3日・4日に開催

お城EXPO事務局

2026年10月3日（土）、4日（日）に、『特別版 お城EXPO in 熊本 2026』が熊本城ホール（熊本県熊本市）を会場に開催されます。当日は、全国の城郭のブースが出展するほか、企画展示や講演、ステージイベントなど、お子様から大人まで１日中お楽しみいただける多彩なプログラムを展開。スペシャルゲストとして、お城好きとして知られる俳優・高橋英樹さんの登壇も決定しました！

■特別版として九州初開催！全国のお城・歴史ファンが熊本に集う

「お城EXPO」は、城郭文化の振興と発展や、お城好きの方々との交流を目的に、2016年から毎年12月にパシフィコ横浜（神奈川県横浜市）にて開催しているお城ファンの祭典です。

今回の『特別版 お城EXPO in 熊本 2026』は、2016年の熊本地震から10年という節目を「通過点」とし、全国のお城ファンと結束する場として、熊本城のお膝元で特別に企画されました。熊本城は現在、2052年の「完全復旧」を目指して歩みを進めています。非常に長いこの道のりを完走するためには、震災の記憶と教訓を未来へつなぎ、「熊本城の今」を力強くお届けするとともに、これからの約30年を支える次世代のファンの方々と関係を築くことが不可欠です。本イベントは、その第一歩となることを目指しています。

■俳優・高橋英樹さんのトークショーや、スペシャリストによる豪華講演

お城EXPOで大人気の講演プログラムには、（公財）日本城郭協会理事長の小和田哲男氏をはじめ、加藤理文氏、黒田基樹氏、千田嘉博氏、平山優氏（五十音順）といった、豪華スペシャリストたちが登壇。さらに、10月4日（日）には、俳優・高橋英樹さんのトークショーの開催が決定しました。

■子供から大人まで、1日中楽しめる多彩なプログラム

九州の武将の甲冑とともに記念写真が撮れる特設コーナー（イメージ）

全国のお城のブースが出展するほか、武将隊やご当地キャラによるイベントステージなども楽しめます。また、熊本城の復旧の「これまで」と「これから」を伝える特別展示のほか、九州の武将の甲冑とともに記念写真が撮れる特設コーナーが出現！そのほかお城EXPO初の展示も企画中です（詳細は後日発表いたします）。

■開催に向けた「クラウドファンディング」＆「出展団体」も募集中！

本イベントを全国の皆様と創り上げるため、現在以下の募集を行っております。

クラウドファンディング（6月19日まで）

イベント運営資金のご支援を募っております。リターンには、クラウドファンディング限定デザインの「御城印」や「アクリルジオラマ」のほか、講演チケットなどをご用意しています。

プロジェクトURL：https://readyfor.jp/projects/kumamoto-castle2026

出展団体募集

全国のお城や歴史に関するPR、物販を行っていただける自治体・企業様を募集しております。出展に関する詳細は下記公式サイトをご確認ください。

公式サイト（出展団体募集）：https://kumamoto-oshiroexpo.com/news/2026/01/26/shutten/

全国のお城・歴史ファンの方々が熊本に集い、復旧・復興の歩みや 学びを共有する『特別版 お城EXPO in 熊本 2026』にどうぞご期待ください。

■スペシャルゲストプロフィール

高橋英樹さん（俳優）

昭和19年生まれ。

高校在学中の昭和36年5月、日活ニューフェース5期生として日活入社。［高原児］でデビュー。以後［激流に生きる男］［男の紋章］シリーズ等映画黄金時代に多数出演。その後NHK大河ドラマ[国盗り物語]〔篤姫〕NTV[桃太郎侍]等、多くの時代劇に出演し、時代劇スターとしての地位を確立している。

近年はＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう」ＴＢＳ日曜劇場「キャスター」に出演。レギュラー番組では、ＮＨＫＥテレ「芸能きわみ堂」にてＭＣを務めている。

歴史好き、城好きとしても知られており、ＮＨＫ「日本最強の城」等多くのバラエティ番組でも活躍中。著書「高橋英樹のおもしろ日本史」では野村胡堂文学賞特別賞を受賞。

■登壇者プロフィール（五十音順）撮影：今井一詞氏

小和田哲男氏（日本城郭協会理事長）

1944年 静岡市に生まれる。1972年 早稲田大学大学院文学研究科博士課程満期退学。

現在 静岡大学名誉教授、文学博士、公益財団法人日本城郭協会理事長。専門は日本中世史、特に戦国時代史で、主著『後北条氏研究』『近江浅井氏の研究』のほか、『小和田哲男著作集』などの研究書の刊行で、戦国時代史研究の第一人者として知られている。また、NHK総合テレビおよびNHK Eテレなどの歴史番組にも出演し、 わかりやすい解説には定評がある。NHK大河ドラマでは、1996年の「秀吉」、2006年の「功名が辻」、2009年の「天地人」、2011年の「江～姫たちの戦国～」、2014年の「軍師官兵衛」、2017年の「おんな城主 直虎」、2020年の「麒麟がくる」、2023年の「どうする家康」で時代考証を務めている。

主な著書

『戦国史を歩んだ道』（ミネルヴァ書房 2014年）、『戦国武将』（中公文庫 2015年）、『名城と合戦の日本史』（新潮文庫 2015年）、『戦国武将の実力』（中公新書 2015年）、『東海の戦国史』（ミネルヴァ書房 2016年）、『家訓で読む戦国 組織論から人生哲学まで』（NHK出版新書 2017年）、『戦国武将列伝100 戦国時代に何を学ぶか』（メディアパル 2018年）、『明智光秀・秀満』（ミネルヴァ書房 2019年）、『戦国武将の叡智』（中公新書 2020年）、『人生を豊かにしたい人のための日本の城』（マイナビ出版 2021年）、『戦国城郭に秘められた呪いと祈り』（山川出版社 2022年）、『教養としての「戦国時代」』(PHP新書 2023年）、『地図でめぐる日本の城』（帝国書院 2023年）、『豊臣秀長 秀吉と泰平の世をめざした、もう一人の天下人』（早稲田新書 2025年）

撮影：畠中和久氏

加藤理文氏（日本城郭協会常務理事）

1958年生。

静岡県浜松市(旧磐田郡水窪町)出身

駒澤大学文学部歴史学科卒業 / 博士(文学)広島大学

(財)静岡県埋蔵文化財調査研究所、静岡県教育委員会文化課を経て、袋井市立浅羽中学校教諭を2024年退任。

主な著書

『織田信長の城』（講談社現代新書 2016年）、『静岡県の歩ける城70選』（静岡新聞社 2016年）、『よくわかる日本の城』 日本城郭検定公式参考書（学研プラス 2017年）、『戦国の山城を極める』（学研プラス 2019年）、『家康と家臣団の城』（KADOKAWA 2021年）、『日本の城を極める』（ワン・パブリッシング 2023年）、『日本の城を攻める!お城白熱教室』（山川出版社 2025年）ほか多数

黒田基樹氏（駿河台大学教授）

1965年生まれ。

早稲田大学教育学部卒業。

駒沢大学大学院修了。

博士（日本史学）。

現在、駿河台大学法学部教授。

専門は日本の戦国時代から江戸時代初期史。

2016年ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」、2026年「豊臣兄弟！」の時代考証を担当。

主な著書

『戦国大名・伊勢宗瑞』『戦国大名・北条氏直』『家康の天下支配戦略』『羽柴秀吉とその一族』『羽柴秀長とその家臣たち』（角川選書）、『今川氏親と伊勢宗瑞』『今川のおんな家長 寿桂尼』『羽柴家崩壊』（平凡社）、『北条氏綱』『北条氏政』（ミネルヴァ書房）、『関東戦国史』『戦国大名の危機管理』『羽柴を名乗った人々』（角川ソフィア文庫）、『百姓から見た戦国大名』（ちくま新書）・『増補戦国大名』（平凡社ライブラリー）、『国衆』『戦国北条家の判子行政』『羽柴秀長の生涯』（平凡社新書）、『徳川家康と今川氏真』（朝日選書）、『徳川家康の最新研究』『お市の方の生涯』（朝日新書）、『下剋上』『秀吉を天下人にした男 羽柴秀長』（講談社現代新書）、『羽柴秀長と藤堂高虎』（NHK出版新書）など多数。

撮影：畠中和久氏

千田嘉博氏（城郭考古学者／名古屋市立大学 高等教育院 教授、奈良大学 特別教授）

1963年生。愛知県出身。

奈良大学卒業。大阪大学博士（文学）。

国立歴史民俗博物館助教授、奈良大学長等を歴任。

専門は城郭考古学。現在、名古屋市立大学 高等教育院 教授・奈良大学 特別教授。

永青文庫評議員、奈良国立博物館評議員、特別史跡熊本城跡文化財修復検討委員会委員。

日本各地の城跡の調査と整備に携わる。

主な著書

『信長の城』（岩波新書、2013）、『石垣の名城』(講談社、2018)、『城郭考古学の冒険』（幻冬舎新書、2021）、『歴史を読み解く城歩き』（朝日新書、2022）、『最強の山城！ 関東編』（春風亭昇太と共著、PHP研究所、2023）、『戦国時代を変えた合戦と城』（平山優と共著、朝日新書、2024）ほか多数

平山優氏（歴史学者）

1964年東京都出身。

立教大学大学院文学研究科博士前期課程史学専攻（日本史）修了。

山梨県埋蔵文化財センター、山梨県史編纂室、山梨県立博物館、

山梨県立中央高等学校を経て、山梨大学、放送大学非常勤講師を歴任。現在、健康科学大学特任教授、甲州市文化財審議委員、南アルプス市文化財審議委員、岡山市戦国宇喜多家を継承する会等のアドバイザーをつとめている。

著書『戦国大名領国の基礎構造』で第24回野口賞受賞(2000年)。

『武田信玄』（吉川弘文館）、『山本勘助』（講談社現代新書）などでNHK地域放送文化賞受賞（2007年）。

1988年NHK大河ドラマ「武田信玄」時代考証の資料提供、2016年NHK大河ドラマ「真田丸」時代考証、2021年映画「信虎」武田家考証、2023年NHK大河ドラマ「どうする家康」時代考証を担当。

著書は『戦国大名領国の基礎構造』（校倉書房）、『川中島の戦い』学研M文庫、『武田氏滅亡』『戦国大名と国衆』（角川選書）、『戦国の忍び』（角川新書）など多数。

近著に『武田勝頼』（戎光祥出版）、『小牧長久手合戦 秀吉と家康 天下分け目の真相』（角川新書）『新説・家康と三方原合戦』NHK出版、『徳川家康と武田信玄』（角川選書）、『豊臣秀長 秀吉を支えた生涯』等がある。

【『特別版 お城EXPO in 熊本 2026』概要】

名 称： 熊本地震10年関連事業 「特別版 お城EXPO in 熊本 2026」

開催日： 2026年10月3日（土）・4日（日）

開催時間：9:30～17:00（最終入場は16:30まで）

開催会場：熊本城ホール（熊本県熊本市）

主 催： 特別版 お城EXPO in 熊本 2026実行委員会、熊本市

内 容：

・テーマ展示（熊本城の復旧の「これまで」と「これから」を伝える特別展示、九州武将の甲冑記念撮影コーナーなど）

・厳選プログラム（俳優・高橋英樹さん／小和田哲男氏、加藤理文氏、黒田基樹氏、千田嘉博氏、平山優氏 登壇決定）

・全国の自治体、企業のブース展示、物販ブース など

ＵＲＬ： https://kumamoto-oshiroexpo.com/

※内容は変更になる可能性がございます。