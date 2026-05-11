【補助上限1,000万円・千葉県・省エネ設備更新・補助金活用】令和８年度　千葉県中小事業者等向け、「省エネ設備」「エネルギーマネジメントシステム（EMS）」補助事業の申込み受付開始！

株式会社ちばぎん総合研究所株式会社ちばぎん総合研究所（取締役社長：前田栄治）、エヌエス環境株式会社（代表取締役社長：鈴木拓哉）が、共同で事務局を受託している千葉県の令和8年度補助事業「業務用設備等脱炭素化促進事業補助金」「中小事業者等向けスマート省エネ技術導入促進事業補助金」の申込み受付が開始されました！予算がなくなり次第、受付終了となりますので、対象となる事業者様は、お早目にお申込ください。

補助事業概要

https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/documents/r8gyoumuchirashi.pdf

１.省エネ診断枠

２.簡易自己診断枠

３.EMS導入枠

1．補助対象者

- 千葉県内で補助対象事業を実施する事業所を使用、または所有※1している中小事業者等※2※3（１.、２.）- 千葉県内で補助対象事業の事業活動を営んでいる中小事業者等※2※3（３.）

※1. 今年度から事業所の所有者が新たに加わりました。

※2. 中小事業者等には、会社・個人・社会福祉法人・医療法人・組合・特定非営利活動法人等を含みます。

※3. 交付申請日までに「CO2CO2（コツコツ）スマート宣言事業所登録制度」に登録（申請）していることが要件です。

２．補助上限額・補助率、対象事業等

（１）補助上限額・補助率

１.省エネ診断枠 ：1事業者当たり1,000万円、補助対象経費の1/2以内

２.簡易自己診断枠：1事業者当たり500万円、補助対象経費の1/4以内

３.EMS導入枠 ：1事業者当たり1,000万円、補助対象経費の1/3以内

【主な対象事業と設備例】

１.省エネ診断枠、２.簡易自己診断枠

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/123467/table/17_1_decd71bd82c16b3e8f22393bb3a3fc83.jpg?v=202605110251 ]

３.EMS導入枠

（２）補助対象事業

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/123467/table/17_2_4bcf8b2ccad986dcd7ce78b735c6a2e6.jpg?v=202605110251 ]

県内の事務所又は事業所において実施する事業で以下を満たす事業が対象

- 「省エネルギー診断」を受診または「簡易自己診断」を実施した結果に基づき、省エネルギーの促進や再生可能エネルギーの活用等に資する設備を導入する事業であること（省エネ診断受診費のみの申請も可能です）（１.、２.）- 本事業の実施により削減されるエネルギー起源二酸化炭素排出量が年間３トン以上の事業であること（１.、２.）- 募集要領で定める要件を満たすEMSを導入する事業であること（３.）- 現に補助事業に着手していないこと（１.、２.、３.）

※省エネ診断は、県において5月11日(月)から申込受付を開始しています。

https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/shoeneshindan.html

３．交付申請受付期間

「省エネ診断枠」「簡易自己診断枠」 ：令和8年5月15日（金）～10月7日（水）

「EMS導入枠」 ：令和8年5月15日（金）～10月7日（水）

「省エネ診断受診費のみ」 ：令和8年5月15日（金）～12月11日（金）

※期間内であっても、予算がなくなり次第、受付を終了しますのでご注意ください。

４．申請方法等

申請方法等の詳細は以下の県ホームページに掲載しています。

「令和8年度千葉県業務用設備等脱炭素化促進事業補助金」

https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/r8jigyousyahojo.html

「令和8年度千葉県中小事業者等向けスマート省エネ技術導入促進事業補助金」

https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/r8emshojo.html

５．問合せ先

【業務用設備等脱炭素化促進事業等補助金事務局】

委託先：株式会社ちばぎん総合研究所、エヌエス環境株式会社

電 話：050-3108-5921

※受付時間 9：00～17：00（土日祝日を除く）

メール：chiba-hojo@ns-kankyo.co.jp

６．その他

「中小事業者等向け脱炭素化（伴走型）相談支援事業」で、脱炭素に関する全般的なご相談も可能ですので、合わせてぜひご検討ください。

「千葉県中小事業者等脱炭素化支援センターについて」

https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/r8datsutanso-center.html